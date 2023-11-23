محافظ قنا: تنفيذ 8658 مشروع بتمويل 223 مليون جنيه العام الجاري

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قال محافظ قنا اشرف الداودي، إنه جرى تمويل 8658 مشروعا من المشروعات الصناعية والتجارية الصغيرة والمتناهية الصغر لشباب الخريجين من أبناء المحافظة، خلال الفترة من يناير حتى نهاية أكتوبر الماضي، بإجمالى تكلفة 223 مليونا و19 ألفا و473 جنيها من خلال جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر.
وأضاف المحافظ – في تصريح صحفي اليوم الأربعاء – أن 360 مشروعا صغيرا من بين هذه المشروعات بإجمالي تمويل 83 مليونا و240 ألفا و868 جنيه، وفرت 1016 فرصة عمل لشباب الخريجين من ابناء المحافظة .
وأشار إلى أن عدد المشروعات المتناهية الصغر بلغت 8298 مشروعا بتمويل قدره 139 مليونا و778 ألاف و605 جنيات، وفرت 10012 فرصة عمل.
يأتي ذلك في الوقت الذي تولى فيه الدولة اهتماما كبيرا للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر؛ لما لها من دور كبير في إعطاء دفعة قوية لعجلة التنمية، وزيادة الإنتاج، والحد من البطالة من خلال توفير فرص عمل جديدة لشباب الخريجين .
أ ش أ
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