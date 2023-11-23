محافظ قنا: تنفيذ 8658 مشروع بتمويل 223 مليون جنيه العام الجاري

MENAFN - Al-Borsa News) قال محافظ قنا اشرف الداودي، إنه جرى تمويل 8658 مشروعا من المشروعات الصناعية والتجارية الصغيرة والمتناهية الصغر لشباب الخريجين من أبناء المحافظة، خلال الفترة من يناير حتى نهاية أكتوبر الماضي، بإجمالى تكلفة 223 مليونا و19 ألفا و473 جنيها من خلال جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر.

وأضاف المحافظ – في تصريح صحفي اليوم الأربعاء – أن 360 مشروعا صغيرا من بين هذه المشروعات بإجمالي تمويل 83 مليونا و240 ألفا و868 جنيه، وفرت 1016 فرصة عمل لشباب الخريجين من ابناء المحافظة .

وأشار إلى أن عدد المشروعات المتناهية الصغر بلغت 8298 مشروعا بتمويل قدره 139 مليونا و778 ألاف و605 جنيات، وفرت 10012 فرصة عمل.

يأتي ذلك في الوقت الذي تولى فيه الدولة اهتماما كبيرا للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر؛ لما لها من دور كبير في إعطاء دفعة قوية لعجلة التنمية، وزيادة الإنتاج، والحد من البطالة من خلال توفير فرص عمل جديدة لشباب الخريجين .

أ ش أ