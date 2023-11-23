سامسونج ضمن أفضل 5 علامات تجارية عالمية للعام الرابع على التوالي

أعلنت سامسونج للإلكترونيات عن تصنيف علامتها التجاريّة ضمن“أفضل 5 علامات تجاريّة عالميّة” للعام الرابع على التوالي.

وقد وصلت قيمة العلامة التجاريّة لسامسونج هذا العام إلى 91.4 مليار دولار أمريكي، محقّقة نمواً بنسبة 4% مقارنة بالعام الماضي.

وذلك وفقاً لشركة الاستشارات العالميّة“إنتربراند” في قائمتها لأفضل العلامات العالمية سنوياً.

وشهدت قيمة العلامة التجارية لشركة سامسونج ارتفاعاً في جميع مجالات الأعمال خلال عام 2023، على الرغم من التحديات التي تواجهها صناعة تكنولوجيا المعلومات على المستوى العالمي.

ويرجع التقييم الإيجابي الذي حظيت به الشركة لعدة عوامل أبرزها، التحسين المستمر لتجربة العملاء بناءً على استراتيجية One Samsung، وزيادة مستوى الاتصال وتحسين تجارب الألعاب من خلال مجموعة منتجات الشركة ونظام SmartThings.

كما تُظهر الشركة مكانة رائدة في التقنيات المستقبلية، مثل الجيل السادس، والذكاء الاصطناعي (AI)، والسيارات، والواقع المعزز (AR) والواقع الافتراضي (VR) كما تساهم الجهود المتواصلة للشركة في تعزيز الريادة في مجالات الحوكمة البيئية والاجتماعية من خلال الأنشطة الصديقة للبيئة عبر جميع خطوط ومراحل الإنتاج.

وقال واي إتش لي، رئيس مكتب التسويق العالمي في شركة سامسونج للإلكترونيات:“يرجع النمو المستمر والمتزايد في قيمة العلامة التجارية للشركة إلى الدعم القوي من قبل عملائنا في مختلف أنحاء العالم، وذلك على الرغم من التحديات التي تواجه بيئة الأعمال بشكل عام، وسنسعى دائمًا إلى أن نكون علامة تجارية مرغوبة من قبل عملائنا من خلال الريادة في الابتكار التكنولوجي، وتمكين التجارب الهادفة ومواصلة جهود الاستدامة”.

ويأتي تصدر العلامة التجارية لشركة سامسونج مدفوعًا بعدة عوامل أهمها حرص الشركة على تقديم تجربة عملاء استثنائية، فقد أطلقت الشركة في نهاية العام الماضي مركز المبيعات المباشرة للعملاء (D2C) التابع لمكتب التسويق العالمي؛ بهدف تحسين تجربة العملاء سواءً عبر الإنترنت أو في المتاجر، كما تمتلك الشركة أيضًا مركز CX- MDE المسؤول عن تعزيز تجربة الأجهزة المتعددة، لدعم التفاعل بين منتجاتها المتنوعة، وتحسين تجربة العملاء بشكل عام.

من ناحية أخرى، شكّلت شراكات سامسونج بدورها عاملاً أساسيًا في تعزيز قيمة علامتها التجارية خلال العام الماضي، من خلال منظومة SmartThings، التي توفر تجربة اتصال موحدة؛ وتعمل سامسونج على توسيع شراكاتها المفتوحة لتعزيز اتصال منتجاتها وأجهزتها مع العديد من أجهزة الشركات الأخرى، كما تُسهم شراكات سامسونج مع العديد من الشركات في قطاع الهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية والتلفاز وأجهزة الكمبيوتر الشخصية والشاشات؛ في توفير تجربة ألعاب محسنة للعملاء.

وتواصل سامسونج الاستثمار في التقنيات المستقبلية الرائدة، مثل تقنيات الجيلين الخامس والسادس، والذكاء الاصطناعي، والسيارات، بهدف تمكين المستهلكين في المستقبل وتعزيز تجاربهم، وفي قطاع أشباه الموصلات؛ حازت سامسونج على العديد من الجوائز بسبب ابتكاراتها غير المسبوقة، مثل ذاكرة الوصول العشوائي DDR5 DRAM من فئة 12 نانومتر، بالإضافة إلى إنجازاتها الرائدة في الصناعات الواعدة، بدءًا من الذكاء الاصطناعي وحتى السيارات والأجهزة المحمولة المتطورة.