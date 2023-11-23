سامسونج ضمن أفضل 5 علامات تجارية عالمية للعام الرابع على التوالي

(MENAFN
- Al-Borsa News) قيمة العلامة التجارية بلغت 91.4 مليار دولار
أعلنت سامسونج للإلكترونيات عن تصنيف علامتها التجاريّة ضمن“أفضل 5 علامات تجاريّة عالميّة” للعام الرابع على التوالي.
وقد وصلت قيمة العلامة التجاريّة لسامسونج هذا العام إلى 91.4 مليار دولار أمريكي، محقّقة نمواً بنسبة 4% مقارنة بالعام الماضي.
وذلك وفقاً لشركة الاستشارات العالميّة“إنتربراند” في قائمتها لأفضل العلامات العالمية سنوياً.
وشهدت قيمة العلامة التجارية لشركة سامسونج ارتفاعاً في جميع مجالات الأعمال خلال عام 2023، على الرغم من التحديات التي تواجهها صناعة تكنولوجيا المعلومات على المستوى العالمي.
ويرجع التقييم الإيجابي الذي حظيت به الشركة لعدة عوامل أبرزها، التحسين المستمر لتجربة العملاء بناءً على استراتيجية One Samsung، وزيادة مستوى الاتصال وتحسين تجارب الألعاب من خلال مجموعة منتجات الشركة ونظام SmartThings.
كما تُظهر الشركة مكانة رائدة في التقنيات المستقبلية، مثل الجيل السادس، والذكاء الاصطناعي (AI)، والسيارات، والواقع المعزز (AR) والواقع الافتراضي (VR) كما تساهم الجهود المتواصلة للشركة في تعزيز الريادة في مجالات الحوكمة البيئية والاجتماعية من خلال الأنشطة الصديقة للبيئة عبر جميع خطوط ومراحل الإنتاج.
وقال واي إتش لي، رئيس مكتب التسويق العالمي في شركة سامسونج للإلكترونيات:“يرجع النمو المستمر والمتزايد في قيمة العلامة التجارية للشركة إلى الدعم القوي من قبل عملائنا في مختلف أنحاء العالم، وذلك على الرغم من التحديات التي تواجه بيئة الأعمال بشكل عام، وسنسعى دائمًا إلى أن نكون علامة تجارية مرغوبة من قبل عملائنا من خلال الريادة في الابتكار التكنولوجي، وتمكين التجارب الهادفة ومواصلة جهود الاستدامة”.
ويأتي تصدر العلامة التجارية لشركة سامسونج مدفوعًا بعدة عوامل أهمها حرص الشركة على تقديم تجربة عملاء استثنائية، فقد أطلقت الشركة في نهاية العام الماضي مركز المبيعات المباشرة للعملاء (D2C) التابع لمكتب التسويق العالمي؛ بهدف تحسين تجربة العملاء سواءً عبر الإنترنت أو في المتاجر، كما تمتلك الشركة أيضًا مركز CX- MDE المسؤول عن تعزيز تجربة الأجهزة المتعددة، لدعم التفاعل بين منتجاتها المتنوعة، وتحسين تجربة العملاء بشكل عام.
من ناحية أخرى، شكّلت شراكات سامسونج بدورها عاملاً أساسيًا في تعزيز قيمة علامتها التجارية خلال العام الماضي، من خلال منظومة SmartThings، التي توفر تجربة اتصال موحدة؛ وتعمل سامسونج على توسيع شراكاتها المفتوحة لتعزيز اتصال منتجاتها وأجهزتها مع العديد من أجهزة الشركات الأخرى، كما تُسهم شراكات سامسونج مع العديد من الشركات في قطاع الهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية والتلفاز وأجهزة الكمبيوتر الشخصية والشاشات؛ في توفير تجربة ألعاب محسنة للعملاء.
وتواصل سامسونج الاستثمار في التقنيات المستقبلية الرائدة، مثل تقنيات الجيلين الخامس والسادس، والذكاء الاصطناعي، والسيارات، بهدف تمكين المستهلكين في المستقبل وتعزيز تجاربهم، وفي قطاع أشباه الموصلات؛ حازت سامسونج على العديد من الجوائز بسبب ابتكاراتها غير المسبوقة، مثل ذاكرة الوصول العشوائي DDR5 DRAM من فئة 12 نانومتر، بالإضافة إلى إنجازاتها الرائدة في الصناعات الواعدة، بدءًا من الذكاء الاصطناعي وحتى السيارات والأجهزة المحمولة المتطورة.
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