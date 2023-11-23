حصص دول أفريقيا.. السبب وراء تأجيل اجتماع أوبك+

MENAFN - Al-Borsa News) تواجه المملكة العربية السعودية وحلفاؤها المنتجون للنفط مرة أخرى نزاعاً حول حصص الإنتاج للأعضاء الأفارقة، ما أجبر المجموعة على تأجيل اجتماع حاسم.

أرجأ تحالف“أوبك+”، المؤلف من 23 دولة، اجتماعاً لتحديد مستويات إمدادات النفط لعام 2024 أربعة أيام إلى 30 نوفمبر. ويقول مندوبو“أوبك+” إنهم يسعون للحصول على وقت إضافي وسط استياء أنغولا ونيجيريا من خفض أهداف إنتاجهما التي فرضها عليهم الأعضاء الأكثر نفوذاً.

قبل التأجيل المعلن أمس الأربعاء، كان تجار النفط يعتقدون أن السعودية تستعد للإعلان عن تمديد خفضها الأحادي الجانب بمقدار مليون برميل يومياً في محاولة لدعم الأسعار المتراجعة. وكانت بعض التوقعات تشير أيضاً إلى أن الرياض قد تحث أعضاء آخرين للانضمام إليها في الخفض الطوعي للإنتاج.

بدلاً من ذلك، أعلنت منظمة الدول المصدرة للبترول وحلفاؤها تأجيل اجتماعهم المقبل، وهي خطوة فاجأت العديد من الأعضاء وتسببت في تراجع أسعار النفط الخام بشكل أكثر، حيث انخفض خام برنت، الذي يُنظر له كمعيار عالمي، بنسبة 1.4% في آسيا يوم الخميس، بعد هبوطه بما يصل إلى 4.9% في اليوم السابق بعد إعلان تأجيل الاجتماع.

قال جان ستيوارت، الاقتصادي المتخصص في شؤون الطاقة العالمية لدى شركة“بايبر ساندلر أند كو” (Piper Sandler & Co.) في نيويورك، إن“تأجيل اجتماع بهذا الشكل أمر جلل.. فهذا أمر لا يمكنك فعله ببساطة”.

ضغوط لخفض الإنتاج

هذا الخلاف يعيد إلى الأذهان خلافاً نشب في يونيو، حينما ضغط وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان على أنغولا والكونغو ونيجيريا لقبول حصص إنتاج أقل لعام 2024. وعانى المصدرون الأفارقة في الأعوام الأخيرة من نقص الاستثمارات واضطرابات التشغيل وتقادم حقول النفط.

وافقت تلك الدول على الحصص الجديدة لكنها حذّرت أنه سيتم رفعها مرة أخرى إذا أثبتت عملية التدقيق الخارجي التي أجرتها ثلاث شركات، وهي“ريستاد إنرجي” (Rystad Energy A/S)، و”وود ماكينزي” (Wood Mackenzie) و”آي إتش إس” (IHS)، أن قدرتها الإنتاجية أكبر من ذلك. وقد قُدم هذا التقييم، لكن الدول الثلاث رفضت نتائجه، وفقاً لمسؤولين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هوياتهم.

أظهرت نيجيريا مؤخراً قدرتها على تجاوز الحدود الجديدة. حيث ضخت 1.416 مليون برميل يومياً الشهر الماضي، أو 36 ألف برميل يومياً فوق هدفها لعام 2024، وفقاً لبيانات من الأمانة العامة لـ”أوبك” ومقرها فيينا.

كجزء من الصفقة المتفق عليها في يونيو، ضمنت الإمارات العربية المتحدة الحق في زيادة الإنتاج بشكل متواضع خلال يناير لتطبيق الزيادات الأخيرة في قدراتها الإنتاجية. ولم يتضح ما إذا كانت أبوظبي تواجه أي ضغط الآن للتخلي عن تلك الزيادة لدعم الأسواق المتدهورة.

يتزامن موعد الاجتماع المعدل في 30 نوفمبر مع اليوم الأول لمحادثات الأمم المتحدة بشأن المناخ، والتي تُعرف باسم“كوب 28” (COP28)، والتي تنعقد في مدينة دبي الإماراتية. ويقول المندوبون إنه لم يتضح بعد ما إذا كان الاجتماع المؤجل سيُعقد في فيينا، كما كان مخططاً له في الأصل، أو سيُعقد في شكل ندوة عبر الإنترنت.

اضطرابات أسواق النفط

من المتوقع أن تواجه أسواق النفط العالمية اضطرابات إذا لم تتوصل“أوبك+” لاتفاق بشأن الإنتاج للعام المقبل.

انخفض النفط الخام بنحو 16% عن ذروته في سبتمبر في ظل ارتفاع الإنتاج الأميركي بشكل مفاجئ، بينما شهدت الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، تراجع هوامش شركات التكرير وتداعي المؤشرات الاقتصادية.

تتجه الأسواق العالمية نحو تحقيق فائض في الإمدادات من جديد أوائل العام المقبل مع تباطؤ نمو الطلب على النفط بشكل كبير، فيما تواصل الولايات المتحدة وغويانا وغيرهما من المنتجين زيادة الإنتاج، وفقاً لوكالة الطاقة الدولية.

في الوقت نفسه، تعافت إمدادات إيران من النفط وسط تخفيف الولايات المتحدة العقوبات المفروضة عليها. وظلت صادرات روسيا كما هي حيث تضخ البلاد أكثر من حصتها في“أوبك+”.

كان تراجع أسعار النفط الخام مصدر راحة للمستهلكين الذين واجهوا أعواماً من التضخم الجامح، لكنه يخيب آمال الدولة المصدرة مثل السعودية. تشير تقديرات“بلومبرغ إيكونوميكس” إلى أن الرياض قد تحتاج إلى رفع الأسعار بالقرب من 100 دولار للبرميل في ظل إنفاقها على مشاريع البناء الضخمة وصفقات لاعبي الرياضة المشهورين.

قال بيير أندوراند، تاجر النفط الشهير ومؤسس شركة“أندوراند كابيتال مانجمنت” (Andurand Capital Management)، في مقابلة مع تلفزيون“بلومبرغ”، إن نمو الطلب قوي للغاية لكن الإمدادات أكثر بكثير من المتوقع، لذا تحتاج“أوبك+” إلى خفض الإنتاج. واختتم أن“السعودية ربما ترغب في خفض الدول الأخرى إنتاجها أيضاً.. وسيكون هناك مفاوضات على ذلك”.

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