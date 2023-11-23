بنك ظل صيني يحذر من عجز تصل قيمته لحوالي 36 مليار دولار

MENAFN - Al-Borsa News) كشف بنك الظل الصيني“تشونغتشي إنتربرايز” عن الصعوبات المالية التي يواجهها، وحذر في رسالة للمستثمرين أنه في حالة تعثر شديدة مع عجز قدره 36.4 مليار دولار.

وذكر في رسالة أطلعت عليها“بلومبرج” أن السيولة المالية نضبت، ويتوقع أن يكون المبلغ القابل للاسترداد نتيجة لبيع الأصول منخفضًا.

وسلط ذلك العجز الضوء على قضايا السيولة في سوق تمويل الظل في الصين التي تبلغ قيمتها حوالي 3 تريليونات دولار، وتعرضها لأزمة قطاع العقارات في البلاد.

وكتب“تشونغتشي” في رسالة أطلعت عليها“فاينانشال تايمز” أن إجمالي أصوله بلغ 200 مليار يوان فقط (28 مليار دولار) مقابل التزامات تصل إلى 460 مليار يوان.

وألقى باللوم على رحيل العديد من كبار المسؤولين التنفيذيين، والموظفين ووفاة المؤسس“زي زي شون” في عام 2021.

جدير بالذكر أن بنوك الظل مثل“تشونغتشي” تخضع لرقابة تنظيمية فضفاضة، وتعمل على جمع مدخرات الأسر لاستخدامها في منح القروض والاستثمار في العقارات والأسهم والسندات والسلع الأساسية.

أرقام