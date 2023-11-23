بنك ظل صيني يحذر من عجز تصل قيمته لحوالي 36 مليار دولار

(MENAFN
- Al-Borsa News)
كشف بنك الظل الصيني“تشونغتشي إنتربرايز” عن الصعوبات المالية التي يواجهها، وحذر في رسالة للمستثمرين أنه في حالة تعثر شديدة مع عجز قدره 36.4 مليار دولار.
وذكر في رسالة أطلعت عليها“بلومبرج” أن السيولة المالية نضبت، ويتوقع أن يكون المبلغ القابل للاسترداد نتيجة لبيع الأصول منخفضًا.
وسلط ذلك العجز الضوء على قضايا السيولة في سوق تمويل الظل في الصين التي تبلغ قيمتها حوالي 3 تريليونات دولار، وتعرضها لأزمة قطاع العقارات في البلاد.
وكتب“تشونغتشي” في رسالة أطلعت عليها“فاينانشال تايمز” أن إجمالي أصوله بلغ 200 مليار يوان فقط (28 مليار دولار) مقابل التزامات تصل إلى 460 مليار يوان.
وألقى باللوم على رحيل العديد من كبار المسؤولين التنفيذيين، والموظفين ووفاة المؤسس“زي زي شون” في عام 2021.
جدير بالذكر أن بنوك الظل مثل“تشونغتشي” تخضع لرقابة تنظيمية فضفاضة، وتعمل على جمع مدخرات الأسر لاستخدامها في منح القروض والاستثمار في العقارات والأسهم والسندات والسلع الأساسية.
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