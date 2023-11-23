تركيا ترفع الفائدة 500 نقطة أساس إلى 40%

تركيا ترفع الفائدة 500 نقطة أساس إلى 40%
التاريخ
11/23/2023 8:17:22 AM
(MENAFN
- Al-Borsa News)
رفع البنك المركزي التركي، اليوم الخميس، سعر الفائدة بمقدار 500 نقطة أساس، لتصل إلى 40%، بينما كان متوسط التوقعات يشير إلى رفع بمقدار 250 نقطة أساس.
اقتصاد الشرق
MENAFN23112023000202011048ID1107477659
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.