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تركيا ترفع الفائدة 500 نقطة أساس إلى 40%

11/23/2023 8:17:22 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) رفع البنك المركزي التركي، اليوم الخميس، سعر الفائدة بمقدار 500 نقطة أساس، لتصل إلى 40%، بينما كان متوسط التوقعات يشير إلى رفع بمقدار 250 نقطة أساس.

اقتصاد الشرق

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