تعاون بين الاستثمار والأفريقي للتنمية لنشر ثقافة ريادة الأعمال بالمحافظات

(MENAFN
- Al-Borsa News)
نظمت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بالتعاون مع البنك الأفريقي للتنمية، ورشة عمل لنشر ثقافة ريادة الأعمال بمحافظة الإسكندرية.
يأتي ذلك في إطار مشروع ((تعزيز المنظومة البيئية لريادة الأعمال)) الممول من البنك الإفريقي للتنمية، والذي يشمل جميع محافظات مصر.
ويهدف المشروع إلى بناء منظومة جاذبة لأنشطة ريادة الأعمال على مستوى المحافظات، وذلك من خلال دمج جهود الجهات المعنية بأنشطة ريادة الأعمال، وتنفيذ مجموعة من الجولات التدريبية وورش العمل لنشر فكر ثقافة ريادة الأعمال بين شباب الجامعات مع التركيز على الموارد الاقتصادية والفرص الاستثمارية بكل محافظة.
وقام حسام عبد القادر، رئيس الإدارة المركزية لريادة الأعمال“فكرتك شركتك” بالهيئة العامة للاستثمار، باستعراض الخدمات التي تقدمها الهيئة لرواد الأعمال والشركات الناشئة، بداية من إعداد دراسات الجدوى والتمكين من تأسيس الشركات وإعداد الهياكل الإدارية، نهاية باحتضان الشركات والمساعدة في تسريع نموها، وربط الشركات الناشئة بصناديق الاستثمار والمستثمرين المحليين والأجانب.
وقام ممثلو الجهات الحكومية الحاضرون للورشة باستعراض جهود كل جهة لدعم ريادة الأعمال، والتي سيتم إدراجها ودمجها ضمن منصة خاصة لوحدة ريادة الأعمال التابعة لمجلس الوزراء، والتي سيتم إطلاقها خلال الأشهر المقبلة.
وستقدم المنصة خدمات كل الجهات المعنية بأنشطة ريادة الأعمال، من تدريب وتوجيه وتمويل وتأسيس وتسريع نمو ودراسات جدوى وكافة خطوات التأسيس والتشغيل والاستثمار.
وستخدم المنصة أربع فئات رئيسية هي رواد الأعمال، والجهات الداعمة مثل الحاضنات والمسرعات والجامعات، والفئة الثالثة هي صناديق الاستثمار، والفئة الرابعة هي وأصحاب الخبرات في جميع التخصصات التي يحتاجها رواد الأعمال.
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