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تعاون بين الاستثمار والأفريقي للتنمية لنشر ثقافة ريادة الأعمال بالمحافظات

11/23/2023 8:17:22 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) نظمت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بالتعاون مع البنك الأفريقي للتنمية، ورشة عمل لنشر ثقافة ريادة الأعمال بمحافظة الإسكندرية.

يأتي ذلك في إطار مشروع ((تعزيز المنظومة البيئية لريادة الأعمال)) الممول من البنك الإفريقي للتنمية، والذي يشمل جميع محافظات مصر.

ويهدف المشروع إلى بناء منظومة جاذبة لأنشطة ريادة الأعمال على مستوى المحافظات، وذلك من خلال دمج جهود الجهات المعنية بأنشطة ريادة الأعمال، وتنفيذ مجموعة من الجولات التدريبية وورش العمل لنشر فكر ثقافة ريادة الأعمال بين شباب الجامعات مع التركيز على الموارد الاقتصادية والفرص الاستثمارية بكل محافظة.

وقام حسام عبد القادر، رئيس الإدارة المركزية لريادة الأعمال“فكرتك شركتك” بالهيئة العامة للاستثمار، باستعراض الخدمات التي تقدمها الهيئة لرواد الأعمال والشركات الناشئة، بداية من إعداد دراسات الجدوى والتمكين من تأسيس الشركات وإعداد الهياكل الإدارية، نهاية باحتضان الشركات والمساعدة في تسريع نموها، وربط الشركات الناشئة بصناديق الاستثمار والمستثمرين المحليين والأجانب.

وقام ممثلو الجهات الحكومية الحاضرون للورشة باستعراض جهود كل جهة لدعم ريادة الأعمال، والتي سيتم إدراجها ودمجها ضمن منصة خاصة لوحدة ريادة الأعمال التابعة لمجلس الوزراء، والتي سيتم إطلاقها خلال الأشهر المقبلة.

وستقدم المنصة خدمات كل الجهات المعنية بأنشطة ريادة الأعمال، من تدريب وتوجيه وتمويل وتأسيس وتسريع نمو ودراسات جدوى وكافة خطوات التأسيس والتشغيل والاستثمار.

وستخدم المنصة أربع فئات رئيسية هي رواد الأعمال، والجهات الداعمة مثل الحاضنات والمسرعات والجامعات، والفئة الثالثة هي صناديق الاستثمار، والفئة الرابعة هي وأصحاب الخبرات في جميع التخصصات التي يحتاجها رواد الأعمال.

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