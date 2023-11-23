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تزايد وتيرة تخارج الأجانب من الأسهم القطرية

11/23/2023 8:17:22 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) تسارعت عمليات بيع الأجانب للأسهم القطرية في الأسبوع الماضي، رغم ارتفاع مؤشر الأسهم للسوق فيما لم يطرأ تغير يذكر على الريال القطري.

تسارع المتوسط المتحرك لخمسة أيام، لصافي التدفقات الأجنبية الخارجة إلى 436.072 ألف دولار، لكنها مازالت أدنى من قيمة التدفقات الوافدة البالغة 518.547 ألف دولاراً على مدى نحو 20 يوماً، حسب بيانات بورصة قطر التي جمعتها“بلومبرغ”.

ويتخارج الأجانب من البورصة القطرية، بعدما أشار محللون إلى أن الاقتصاد القطري سيتباطأ بعد الطفرة التي شهدها في 2022، بفضل ارتفاع أسعار الغاز وتنظيم كأس العالم لكرة القدم البالغ تكلفته 300 مليار دولار.

تعتمد قطر أكثر على إيرادات الغاز، بخلاف جيرانها الخليجيين الذين يعتمدون على النفط الخام، على الرغم من أن عقود قطر طويلة الأجل مرتبطة بأسعار النفط الخام.

وتخطط بورصة قطر لإطلاق مجموعة من المبادرات، بما في ذلك السماح للمستثمرين بإقراض واقتراض الأوراق المالية والمراهنة على الأسهم، حيث تتطلع إلى جذب المزيد من المستثمرين وتعزيز التقييمات في سوقها المالية.

كما بدأت بورصة قطر العمل مع مجموعة بورصة لندن لتقديم“المشتقات كحلول للتحوط وللرافعة المالية للمستثمرين من الأفراد والمؤسسات”، قبل نهاية العام المقبل.

اقتصاد الشرق

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