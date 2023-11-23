جولدن كوست تكشف مستجدات مشروعها بالسخنة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
كشفت شركة جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، عن آخر مستجدات مشروع جولدن كوست السخنة.
وقالت الشركة، إن المستثمر الرئيسي وهي شركة أصول الاستثمار والتنمية العقارية والسياحية قامت بسداد 616.95 ألف جنيه من اجمالي المديونية 3.616 مليون جنيه بخلاف الغرامات لجهاز مشروعات أراضي.
يأتي ذلك لسداد باقي المديونية المستحقة على قطعة الأرض المخصصة من جهاز المشروعات لمشروع السخنة بمساحة اجمالية 18818 متر مربع.
وكان قرر مجلس إدارة شركة“جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي”، اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه مجلس الإدارة السابق؛ للحفاظ على حقوق المساهمين.
وكشفت الشركة عن استيلاء مجلس الإدارة السابق على مقر وموجودات ومستندات الشركة وكشوف الحسابات البنكية.
وقررت الشركة تفويض رئيس مجلس الإدارة في حصر المديونات المستحقة على الشركة والعرض على العمومية لاتخاذ قرارها.
تحولت شركة جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، إلى خسارة 2.19 مليون جنيه خلال العام الماضي 2022، مقارنة بربح 3.9 مليون جنيه خلال 2021.
وانخفضت إيرادات الشركة خلال العام الماضي لتصل 3.2 مليون جنيه، مقابل 18.35 مليون جنيه خلال 2021.
واعتمدت الجمعية العامة العادية لشركة“جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحى”، تقرير مراقب الحسابات ومجلس الإدارة عن العام الماضي.
وصدقت العمومية على القوائم المالية للعام الماضي، وقررت إخلاء طرف محلس الإدارة عن الفترة.
وكانت خفضت شركة دراية المالية حصتها في رأسمال شركة“جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي” من 5.3% إلى 0.5%.
وباعت شركة دراية 8.22 مليون سهم من جولدن كوست، بقيمة إجمالية 2.97 مليون جنيه، بمتوسط سعر بيع للسهم الواحد 0.36 جنيه.
وقد تم الإفصاح وفقًا لأحكام المادة 29 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.
وكان أوصى مجلس إدارة شركة“جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي”، بترحيل الأرباح المحققة والبالغة 7.18 مليون جنيه..
واقترح مجلس الإدارة ترحيل الأرباح المحققة خلال العام الماضي بهدف متطلبات التنفيذ بمشروعات الشركة والتوسع في دائرة نشاطها.
MENAFN23112023000202011048ID1107477656