جولدن كوست تكشف مستجدات مشروعها بالسخنة

MENAFN - Al-Borsa News) كشفت شركة جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، عن آخر مستجدات مشروع جولدن كوست السخنة.

وقالت الشركة، إن المستثمر الرئيسي وهي شركة أصول الاستثمار والتنمية العقارية والسياحية قامت بسداد 616.95 ألف جنيه من اجمالي المديونية 3.616 مليون جنيه بخلاف الغرامات لجهاز مشروعات أراضي.

يأتي ذلك لسداد باقي المديونية المستحقة على قطعة الأرض المخصصة من جهاز المشروعات لمشروع السخنة بمساحة اجمالية 18818 متر مربع.

وكان قرر مجلس إدارة شركة“جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي”، اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه مجلس الإدارة السابق؛ للحفاظ على حقوق المساهمين.

وكشفت الشركة عن استيلاء مجلس الإدارة السابق على مقر وموجودات ومستندات الشركة وكشوف الحسابات البنكية.

وقررت الشركة تفويض رئيس مجلس الإدارة في حصر المديونات المستحقة على الشركة والعرض على العمومية لاتخاذ قرارها.

تحولت شركة جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، إلى خسارة 2.19 مليون جنيه خلال العام الماضي 2022، مقارنة بربح 3.9 مليون جنيه خلال 2021.

وانخفضت إيرادات الشركة خلال العام الماضي لتصل 3.2 مليون جنيه، مقابل 18.35 مليون جنيه خلال 2021.

واعتمدت الجمعية العامة العادية لشركة“جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحى”، تقرير مراقب الحسابات ومجلس الإدارة عن العام الماضي.

وصدقت العمومية على القوائم المالية للعام الماضي، وقررت إخلاء طرف محلس الإدارة عن الفترة.

وكانت خفضت شركة دراية المالية حصتها في رأسمال شركة“جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي” من 5.3% إلى 0.5%.

وباعت شركة دراية 8.22 مليون سهم من جولدن كوست، بقيمة إجمالية 2.97 مليون جنيه، بمتوسط سعر بيع للسهم الواحد 0.36 جنيه.

وقد تم الإفصاح وفقًا لأحكام المادة 29 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.

وكان أوصى مجلس إدارة شركة“جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي”، بترحيل الأرباح المحققة والبالغة 7.18 مليون جنيه..

واقترح مجلس الإدارة ترحيل الأرباح المحققة خلال العام الماضي بهدف متطلبات التنفيذ بمشروعات الشركة والتوسع في دائرة نشاطها.