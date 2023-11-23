مصر تتسلم سيارات نقل اللقاحات المبردة من اليابان

(MENAFN
- Al-Borsa News)
شهد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، اليوم الخميس، تسليم سيارات نقل اللقاحات المبردة الحديثة“RVTV”، والمقدمة من حكومة اليابان، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة“اليونيسف”.
يأتي تسليم سيارات نقل اللقاحات المبردة الحديثة“RVTV” كجزء من مشروع أوسع يهدف إلى تعزيز سلسلة تبريد الطعوم وزيادة السعة التخزينة في مصر.
وأعرب وزير الصحة والسكان، عن ثقته في أن الجهود المشتركة ستسهم في تحقيق تأثير إيجابي دائم على الصحة العامة، مؤكدا أن النجاح لا يتحقق إلا بالتشارك ونقل الخبرات مع الدول الصديقة والمنظمات الأممية.
وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، انه تم استلام خمس سيارات دفع رباعي مخصصة لحفظ ونقل الطعوم والأمصال.
وأشار إلى إن هذه السيارات تعتبر إضافة مميزة لأسطول نقل اللقاحات في مصر حيث تعتبر الأولى في العالم التي اجتازت عملية التأهيل المُسَبق للأداء والجودة والسلامة (PQS) من قبل منظمة الصحة العالمية، حيث أن هذه السيارات تدعم جهود الوزارة في مجابهة التغيرات المناخية بما يتيح توصيل الطعوم إلى جميع المناطق وخاصة المناطق النائية التي يصعب الوصول إليها أو التي لا يوجد بها طرق ممهدة.
وأضاف عبد الغفار، أن السيارات مزودة بثلاجة مصنعة في شركة B Medical تصل درجة الحرارة من 2 إلى 8 درجة مئوية تحت الصفر في الأجواء الحارة وسعتها اللترية 396 لتر ومزودة بأرفف لسهولة وضع الطعوم بها.
ولفت إلى إنه يمكن تشغيل الثلاجة إلى مدة قد تصل إلى 16 ساعة مما يساهم فى الحفاظ على التطعيمات والأمصال فى درجات الحرارة المطلوبة فى الأماكن التى لا يتوافر بها مصدر للتيار الكهربائى وذلك لأن ثلاجة السيارة تعمل على بطارية منفصلة أو على بطارية السيارة أو بكابل كهربائي أثناء توقف العربية، فضلا عن إن الثلاجة مزودة بشاشة لمتابعة درجة الحرارة أثناء نقل الطعوم كما أن السيارة مزودة بخزانين للوقود.
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