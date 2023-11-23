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مصر تتسلم سيارات نقل اللقاحات المبردة من اليابان

11/23/2023 8:17:21 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) شهد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، اليوم الخميس، تسليم سيارات نقل اللقاحات المبردة الحديثة“RVTV”، والمقدمة من حكومة اليابان، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة“اليونيسف”.

يأتي تسليم سيارات نقل اللقاحات المبردة الحديثة“RVTV” كجزء من مشروع أوسع يهدف إلى تعزيز سلسلة تبريد الطعوم وزيادة السعة التخزينة في مصر.

وأعرب وزير الصحة والسكان، عن ثقته في أن الجهود المشتركة ستسهم في تحقيق تأثير إيجابي دائم على الصحة العامة، مؤكدا أن النجاح لا يتحقق إلا بالتشارك ونقل الخبرات مع الدول الصديقة والمنظمات الأممية.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، انه تم استلام خمس سيارات دفع رباعي مخصصة لحفظ ونقل الطعوم والأمصال.

وأشار إلى إن هذه السيارات تعتبر إضافة مميزة لأسطول نقل اللقاحات في مصر حيث تعتبر الأولى في العالم التي اجتازت عملية التأهيل المُسَبق للأداء والجودة والسلامة (PQS) من قبل منظمة الصحة العالمية، حيث أن هذه السيارات تدعم جهود الوزارة في مجابهة التغيرات المناخية بما يتيح توصيل الطعوم إلى جميع المناطق وخاصة المناطق النائية التي يصعب الوصول إليها أو التي لا يوجد بها طرق ممهدة.

وأضاف عبد الغفار، أن السيارات مزودة بثلاجة مصنعة في شركة B Medical تصل درجة الحرارة من 2 إلى 8 درجة مئوية تحت الصفر في الأجواء الحارة وسعتها اللترية 396 لتر ومزودة بأرفف لسهولة وضع الطعوم بها.

ولفت إلى إنه يمكن تشغيل الثلاجة إلى مدة قد تصل إلى 16 ساعة مما يساهم فى الحفاظ على التطعيمات والأمصال فى درجات الحرارة المطلوبة فى الأماكن التى لا يتوافر بها مصدر للتيار الكهربائى وذلك لأن ثلاجة السيارة تعمل على بطارية منفصلة أو على بطارية السيارة أو بكابل كهربائي أثناء توقف العربية، فضلا عن إن الثلاجة مزودة بشاشة لمتابعة درجة الحرارة أثناء نقل الطعوم كما أن السيارة مزودة بخزانين للوقود.

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