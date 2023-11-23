العربية للأصول تحصل على 20 مليون جنيه لتطوير أرض زفتى

MENAFN - Al-Borsa News) كشفت الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول، عن قيام شركة“نايل كابيتال” بتحويل 20 مليون جنيه إلى حساب الشركة العربية لإدارة الأصول.

وأوضحت الشركة، أن ذلك المبلغ نظير الدفعة الأولى من مشروع تطوير أرض مدينة زفتى بمحافظة الغربية.

وكان قرر مجلس إدارة شركة الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول، التفاوض مع تحالف شركات فانتدج للتنمية العمرانية- أنيكس للاستثمارات الاماراتية- الثغلا للتجارة، بشأن العرض المقدم منهم لتطوير أرض الشركة في زفتى.

وقالت الشركة، إن التفاوض مع مقدم العرض بهدف تعديل بعض الشروط قبل اتخاذ قرارًا بشأن العرض المقدم من التحالف للمشاركة في تطوير أرض الشركة بمدينة زفتى في محافظة الغربية.

وكانت كشفت شركة الشركة العربية لإدارة وتطوير الاصول، عن تلقيها عرضًا من شركة فانتدج للتنمية العمرانية وانيكس للاستثمارات الاماراتية وشركة الثغر للتجارة والانشاءات، للحصول على حق تطوير أرض الشركة بمدينة زفتى محافظة الغربية.

وأوضحت الشركة، أن العرض بنظام المشاركة في عوائد المشروعات طبقًا للمخطط الذي تقدم به التحالف، إذ سيكون مشروع متعدد الاستخدامات (سكني- تجاري- إداري- سياحي- طبي- ترفيهي).

وتضمن العرض أن النسبة البنائية 60% من مساحة الأرض والتي تقدر تقريبا بـ60 ألف متر مربع، وأن الاشتراطات البنائية كحد أدنى أرضي وأربع أدوار متكررة.

وجاء في العرض حصول الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول على نسبة 36% من القيمة البيعية الكلية للمشروع طبقا للتراخيص ويتم ذلك بشكل دوري وفوري على مرحلتين بحد أقصى 4 سنوات لكل مرحلة من تاريخ استلام التراخيص طول مدة تنفيذ المشروع وطبقا للمتحصلات الفعلية عن المبيعات.

ويتحمل التحالف مصروفات التراخيص وتكون صمن تكلفة المشروع، بينما تقع أي مصروفات سيادية مستحقة على الأرض أو خاصة بالنشاط أو استحقاقات تغيير النشاط على عاتق الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول على أن يتم خصمها من نصيب إيردات العربية لإدارة الأصول من المتحصلات الفعلية من المبيعات.

ويقوم التحالف بتقديم 2 شيك بقيمة اجمالية 2 مليون جنيه على سبيل إظهار جدية العرض على أن يتم إيداعهم عند الطرف الأول على سبيل الأمانة.

وأشارت العربية لإدارة الأصول، أنه سيتم عرض ما تقدم به التحالف على أول مجلس إدارة قادم للنظر فيه.

وعلى صعيد اتفاق الشركة مع شركة الرواسي بشأن تطوير أرض زفتى، أوضحت العربية لإدارة الأصول، أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي بين الشركتين وأنهم أصبحوا في حل من التعاقد.

وكانت اعتمدت الجمعية العامة العادية لشركة“العربية لإدارة وتطوير الأصول”، تقرير مجلس الإدارة ومراقب الحسابات عن العام الماضي.

وصدقت العمومية على القوائم المالية للعام الماضي، وقررت إخلاء طرف مجلس الإدارة عن الفترة.

وتحولت الشركة لربح 8.95 مليون جنيه خلال 2021، مقابل خسائر 6.1 مليون جنيه في 2020.

وارتفعت إيرادات الشركة إلى 15.93 مليون جنيه بنهاية 2021، مقابل إيرادات بلغت 815.3 ألف جنيه خلال 2020.

وأرجعت الشركة تحولها إلى الربحية خلال العام الماضي، نتيجة حصيلة بيع قطعة أرض مملوكة للشركة.