العربية للأصول تحصل على 20 مليون جنيه لتطوير أرض زفتى

(MENAFN
- Al-Borsa News)
كشفت الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول، عن قيام شركة“نايل كابيتال” بتحويل 20 مليون جنيه إلى حساب الشركة العربية لإدارة الأصول.
وأوضحت الشركة، أن ذلك المبلغ نظير الدفعة الأولى من مشروع تطوير أرض مدينة زفتى بمحافظة الغربية.
وكان قرر مجلس إدارة شركة الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول، التفاوض مع تحالف شركات فانتدج للتنمية العمرانية- أنيكس للاستثمارات الاماراتية- الثغلا للتجارة، بشأن العرض المقدم منهم لتطوير أرض الشركة في زفتى.
وقالت الشركة، إن التفاوض مع مقدم العرض بهدف تعديل بعض الشروط قبل اتخاذ قرارًا بشأن العرض المقدم من التحالف للمشاركة في تطوير أرض الشركة بمدينة زفتى في محافظة الغربية.
وكانت كشفت شركة الشركة العربية لإدارة وتطوير الاصول، عن تلقيها عرضًا من شركة فانتدج للتنمية العمرانية وانيكس للاستثمارات الاماراتية وشركة الثغر للتجارة والانشاءات، للحصول على حق تطوير أرض الشركة بمدينة زفتى محافظة الغربية.
وأوضحت الشركة، أن العرض بنظام المشاركة في عوائد المشروعات طبقًا للمخطط الذي تقدم به التحالف، إذ سيكون مشروع متعدد الاستخدامات (سكني- تجاري- إداري- سياحي- طبي- ترفيهي).
وتضمن العرض أن النسبة البنائية 60% من مساحة الأرض والتي تقدر تقريبا بـ60 ألف متر مربع، وأن الاشتراطات البنائية كحد أدنى أرضي وأربع أدوار متكررة.
وجاء في العرض حصول الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول على نسبة 36% من القيمة البيعية الكلية للمشروع طبقا للتراخيص ويتم ذلك بشكل دوري وفوري على مرحلتين بحد أقصى 4 سنوات لكل مرحلة من تاريخ استلام التراخيص طول مدة تنفيذ المشروع وطبقا للمتحصلات الفعلية عن المبيعات.
ويتحمل التحالف مصروفات التراخيص وتكون صمن تكلفة المشروع، بينما تقع أي مصروفات سيادية مستحقة على الأرض أو خاصة بالنشاط أو استحقاقات تغيير النشاط على عاتق الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول على أن يتم خصمها من نصيب إيردات العربية لإدارة الأصول من المتحصلات الفعلية من المبيعات.
ويقوم التحالف بتقديم 2 شيك بقيمة اجمالية 2 مليون جنيه على سبيل إظهار جدية العرض على أن يتم إيداعهم عند الطرف الأول على سبيل الأمانة.
وأشارت العربية لإدارة الأصول، أنه سيتم عرض ما تقدم به التحالف على أول مجلس إدارة قادم للنظر فيه.
وعلى صعيد اتفاق الشركة مع شركة الرواسي بشأن تطوير أرض زفتى، أوضحت العربية لإدارة الأصول، أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي بين الشركتين وأنهم أصبحوا في حل من التعاقد.
وكانت اعتمدت الجمعية العامة العادية لشركة“العربية لإدارة وتطوير الأصول”، تقرير مجلس الإدارة ومراقب الحسابات عن العام الماضي.
وصدقت العمومية على القوائم المالية للعام الماضي، وقررت إخلاء طرف مجلس الإدارة عن الفترة.
وتحولت الشركة لربح 8.95 مليون جنيه خلال 2021، مقابل خسائر 6.1 مليون جنيه في 2020.
وارتفعت إيرادات الشركة إلى 15.93 مليون جنيه بنهاية 2021، مقابل إيرادات بلغت 815.3 ألف جنيه خلال 2020.
وأرجعت الشركة تحولها إلى الربحية خلال العام الماضي، نتيجة حصيلة بيع قطعة أرض مملوكة للشركة.
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