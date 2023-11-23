البورصة تعزز مكاسبها الصباحية وتخترق مستوى 25500 نقطة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
عززت البورصة مكاسبها الصباحية فى منتصف جلسة اليوم الخميس مخترقة حاجز 25 ألف نقطة، وسط مشتريات المستثمرين العرب والأجانب.
وارتفع مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 بنسبة 1.91 % ليصل إلى مستوى 25507.27 نقطة، وصعد مؤشر EGX70 EWI بنسبة 0.43 % ليصل إلى 5055.5 نقطة.
كما صعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 0.71 % إلى مستوى 7430.38 نقطة، كما سجل مؤشر EGX30 Capped ارتفاعاً بنسبة 1.48 % عند مستوى30632.21 نقطة.
وشهد السوق قيم تداولات 3.3 مليار جنيه، من خلال تداول 1.02 مليار سهم، بتنفيذ 89.1 ألف عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 222 شركة مقيدة، ارتفع فى منتصف الجلسة 93 سهمًا وكان أكثر الأسهم ارتفاعًا“سهم مصر للاسواق الحرة”.
وتراجعت أسعار 60 سهمًا، وكان أكثر الأوراق هبوطًا“العامة للصوامع والتخزين”، فيما لم تتغير أسعار 46 سهم، وسجل رأس المال السوقى 1.71 تريليون جنيه.
واتجه صافى تعاملات المستثمرين العرب والأجانب نحو الشراء بصافي تعاملات نحو 500.1 ألف جنيه و168.08 مليون جنيه، مستحوذين على نسب 6.12% و7.9% على الترتيب، فيما توجه المصريون نحو البيع بصافي تعاملات نحو 168.5 مليون جنيه مستحوذين على نسبة 85.98%.
ونفذ الأفراد 72.9% من التعاملات متجهين جميعهم نحو البيع، حيث سجل المصريين صافي بيع بقيمة 394.6 مليون جنيه،و سجل العرب والأجانب صافي بيع بقيمة 60.3 مليون جنيه 2.1 مليون جنيه على التوالى.
فيما اقتنصت المؤسسات 27.09% من التداولات متجهين نحو الشراء، وسجلت المؤسسات المحلية والعربية صافي شراء بقيمة 226.05 مليون جنيه و60.08 مليون جنيه بينما توجه الاجانب إلى البيع بقيمة 170.2 مليون جنيه على التوالى.
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