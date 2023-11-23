البورصة تعزز مكاسبها الصباحية وتخترق مستوى 25500 نقطة

MENAFN - Al-Borsa News) عززت البورصة مكاسبها الصباحية فى منتصف جلسة اليوم الخميس مخترقة حاجز 25 ألف نقطة، وسط مشتريات المستثمرين العرب والأجانب.

وارتفع مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 بنسبة 1.91 % ليصل إلى مستوى 25507.27 نقطة، وصعد مؤشر EGX70 EWI بنسبة 0.43 % ليصل إلى 5055.5 نقطة.

كما صعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 0.71 % إلى مستوى 7430.38 نقطة، كما سجل مؤشر EGX30 Capped ارتفاعاً بنسبة 1.48 % عند مستوى30632.21 نقطة.

وشهد السوق قيم تداولات 3.3 مليار جنيه، من خلال تداول 1.02 مليار سهم، بتنفيذ 89.1 ألف عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 222 شركة مقيدة، ارتفع فى منتصف الجلسة 93 سهمًا وكان أكثر الأسهم ارتفاعًا“سهم مصر للاسواق الحرة”.

وتراجعت أسعار 60 سهمًا، وكان أكثر الأوراق هبوطًا“العامة للصوامع والتخزين”، فيما لم تتغير أسعار 46 سهم، وسجل رأس المال السوقى 1.71 تريليون جنيه.

واتجه صافى تعاملات المستثمرين العرب والأجانب نحو الشراء بصافي تعاملات نحو 500.1 ألف جنيه و168.08 مليون جنيه، مستحوذين على نسب 6.12% و7.9% على الترتيب، فيما توجه المصريون نحو البيع بصافي تعاملات نحو 168.5 مليون جنيه مستحوذين على نسبة 85.98%.

ونفذ الأفراد 72.9% من التعاملات متجهين جميعهم نحو البيع، حيث سجل المصريين صافي بيع بقيمة 394.6 مليون جنيه،و سجل العرب والأجانب صافي بيع بقيمة 60.3 مليون جنيه 2.1 مليون جنيه على التوالى.

فيما اقتنصت المؤسسات 27.09% من التداولات متجهين نحو الشراء، وسجلت المؤسسات المحلية والعربية صافي شراء بقيمة 226.05 مليون جنيه و60.08 مليون جنيه بينما توجه الاجانب إلى البيع بقيمة 170.2 مليون جنيه على التوالى.