انكماش نشاط الأعمال في منطقة اليورو للشهر السادس على التوالي

MENAFN - Al-Borsa News) واصل نشاط الأعمال في منطقة اليورو انكماشه للشهر السادس على التوالي في نوفمبر، رغم التحسن الطفيف الذي شهده هذا الشهر، في إشارة إلى احتمال تراجع الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة مرة أخرى في الربع الأخير من العام.

وأظهرت بيانات“إس آند بي جلوبال” التي صدرت اليوم الخميس، ارتفاع مؤشر مديري المشتريات المركب لمنطقة اليورو إلى 47.1 نقطة في نوفمبر، بعد أن سجل 46.5 نقطة في قراءة أكتوبر، ليظل دون مستوى 50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش للشهر السادس على التوالي.

كما أوضحت البيانات ارتفاع مؤشر مديري المشتريات الصناعي إلى 43.8 نقطة في نوفمبر مقارنة بـ 43.1 نقطة في أكتوبر، وهو أعلى مستوى له في 6 أشهر، وارتفع نظيره الخدمي إلى 48.2 نقطة هذا الشهر، بعد أن بلغ 47.8 نقطة الشهر الماضي.

وقال“مايك بيل” كبير الاقتصاديين لدى بنك هامبورج التجاري تعقيباً على البيانات، إن مؤشرات مديري المشتريات لمنطقة اليورو شهدت انكماشاً نسبياً على مدار الأشهر الأربعة أو الخمسة الماضية، وهذا يرجح انكماش الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني على التوالي، الأمر الذي يتماشى مع مفهوم الركود الفني للاقتصاد.

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