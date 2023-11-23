انكماش نشاط الأعمال في منطقة اليورو للشهر السادس على التوالي

(MENAFN
- Al-Borsa News)
واصل نشاط الأعمال في منطقة اليورو انكماشه للشهر السادس على التوالي في نوفمبر، رغم التحسن الطفيف الذي شهده هذا الشهر، في إشارة إلى احتمال تراجع الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة مرة أخرى في الربع الأخير من العام.
وأظهرت بيانات“إس آند بي جلوبال” التي صدرت اليوم الخميس، ارتفاع مؤشر مديري المشتريات المركب لمنطقة اليورو إلى 47.1 نقطة في نوفمبر، بعد أن سجل 46.5 نقطة في قراءة أكتوبر، ليظل دون مستوى 50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش للشهر السادس على التوالي.
كما أوضحت البيانات ارتفاع مؤشر مديري المشتريات الصناعي إلى 43.8 نقطة في نوفمبر مقارنة بـ 43.1 نقطة في أكتوبر، وهو أعلى مستوى له في 6 أشهر، وارتفع نظيره الخدمي إلى 48.2 نقطة هذا الشهر، بعد أن بلغ 47.8 نقطة الشهر الماضي.
وقال“مايك بيل” كبير الاقتصاديين لدى بنك هامبورج التجاري تعقيباً على البيانات، إن مؤشرات مديري المشتريات لمنطقة اليورو شهدت انكماشاً نسبياً على مدار الأشهر الأربعة أو الخمسة الماضية، وهذا يرجح انكماش الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني على التوالي، الأمر الذي يتماشى مع مفهوم الركود الفني للاقتصاد.
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