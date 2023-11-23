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توقعات بارتفاع أعداد المتسوقين مع بداية موسم العطلات في أمريكا

11/23/2023 8:17:20 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) أظهر مسح أجراه الاتحاد الوطني للبيع بالتجزئة في الولايات المتحدة (إن آر إف) أن هناك حوالي 182 مليون شخص يخططون للمشاركة في فورة التسوق التي تستمر خمسة أيام من اليوم الموافق“عيد الشكر” ومرورًا بالغد“بلاك فريداي” وحتى“سايبر مونداي” الإثنين المقبل.

ويزيد ذلك بحوالي 16 مليونًا على عدد المتسوقين في نفس الفترة من العام الماضي، ويعد الأكبر منذ بدء“إن آر إف” تتبع البيانات في 2017.

ومن المتوقع توافد الأمريكيين الباحثين عن الصفقات المغرية بأسعار مخفضة بأعداد قياسية في بداية موسم العطلات، بعدما أرهقهم التضخم المرتفع، لذلك تخطط بعض المتاجر لتقديم خصومات أكثر حدة لجذب المتسوقين.

وتشير تقديرات“ديلويت” إلى أن متوسط الإنفاق خلال تلك الأيام سيكون أعلى بحوالي 13% عن العام الماضي عند 567 دولارًا للفرد تقريبًا.

وتتوقع“إس آند بي جلوبال ماركت إنتلجنس” نمو المبيعات خلال العطلات بنسبة 3.3%، وهو ما يقل عن متوسط ما قبل الوباء البالغ 3.9%.

أرقام

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