توقعات بارتفاع أعداد المتسوقين مع بداية موسم العطلات في أمريكا

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أظهر مسح أجراه الاتحاد الوطني للبيع بالتجزئة في الولايات المتحدة (إن آر إف) أن هناك حوالي 182 مليون شخص يخططون للمشاركة في فورة التسوق التي تستمر خمسة أيام من اليوم الموافق“عيد الشكر” ومرورًا بالغد“بلاك فريداي” وحتى“سايبر مونداي” الإثنين المقبل.
ويزيد ذلك بحوالي 16 مليونًا على عدد المتسوقين في نفس الفترة من العام الماضي، ويعد الأكبر منذ بدء“إن آر إف” تتبع البيانات في 2017.
ومن المتوقع توافد الأمريكيين الباحثين عن الصفقات المغرية بأسعار مخفضة بأعداد قياسية في بداية موسم العطلات، بعدما أرهقهم التضخم المرتفع، لذلك تخطط بعض المتاجر لتقديم خصومات أكثر حدة لجذب المتسوقين.
وتشير تقديرات“ديلويت” إلى أن متوسط الإنفاق خلال تلك الأيام سيكون أعلى بحوالي 13% عن العام الماضي عند 567 دولارًا للفرد تقريبًا.
وتتوقع“إس آند بي جلوبال ماركت إنتلجنس” نمو المبيعات خلال العطلات بنسبة 3.3%، وهو ما يقل عن متوسط ما قبل الوباء البالغ 3.9%.
أرقام
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