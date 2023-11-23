التضخم الأساسي في سنغافورة يرتفع إلى 3.3% خلال أكتوبر

MENAFN - Al-Borsa News) أظهرت البيانات الرسمية الصادرة، اليوم الخميس، ارتفاع معدل التضخم الأساسي في سنغافورة خلال شهر أكتوبر الماضي إلى 3.3% مقارنة بـ3% خلال الشهر السابق عليه.

وترجع هذه الزيادة إلى ارتفاع اسعار الخدمات والسلع، فضلا عن ارتفاع تكاليف الكهرباء والغاز، علما بأن معدل التضخم الأساسي لا يشمل تكاليف الإقامة والنقل الخاص.

وقد ارتفع معدل التضخم العام في البلاد خلال الشهر الماضي إلى 4.7% مقابل 4.1% خلال الشهر السابق عليه.