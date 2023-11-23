التضخم الأساسي في سنغافورة يرتفع إلى 3.3% خلال أكتوبر

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أظهرت البيانات الرسمية الصادرة، اليوم الخميس، ارتفاع معدل التضخم الأساسي في سنغافورة خلال شهر أكتوبر الماضي إلى 3.3% مقارنة بـ3% خلال الشهر السابق عليه.
وترجع هذه الزيادة إلى ارتفاع اسعار الخدمات والسلع، فضلا عن ارتفاع تكاليف الكهرباء والغاز، علما بأن معدل التضخم الأساسي لا يشمل تكاليف الإقامة والنقل الخاص.
وقد ارتفع معدل التضخم العام في البلاد خلال الشهر الماضي إلى 4.7% مقابل 4.1% خلال الشهر السابق عليه.
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