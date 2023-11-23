-->

Thursday, 23 November 2023 05:29 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


روسيا تفرض قيودا على تصدير الحبوب لدعم السوق المحلية

11/23/2023 8:17:20 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) أكدت الحكومة الروسية، موافقتها على طلب وزارتي الزراعة والتنمية الاقتصادية بفرض بعض القيود على تصدير الحبوب وبينها القمح الصلب، وفرض حظر مؤقت على تصدير القمح القاسي من روسيا لمدة 6 أشهر، وذلك لدعم الاستقرار في السوق المحلية.

وذكرت الحكومة الروسية، اليوم الخميس، أنها أيدت تقييد سقف صادرات الحبوب الأساسية بواقع 24 مليون طن تشمل القمح والشعير والذرة، ولا ينطبق قيد الحصة على الإمدادات إلى دول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي (روسيا وبيلاروس وكازاخستان وأرمينيا وقيرغيزستان).

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد صرح بأن بلاده تحولت من مستورد إلى مصدر للمنتجات الزراعية والآن تتصدر مصدري هذه المنتجات في العالم.

MENAFN23112023000202011048ID1107477648

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث