روسيا تفرض قيودا على تصدير الحبوب لدعم السوق المحلية

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أكدت الحكومة الروسية، موافقتها على طلب وزارتي الزراعة والتنمية الاقتصادية بفرض بعض القيود على تصدير الحبوب وبينها القمح الصلب، وفرض حظر مؤقت على تصدير القمح القاسي من روسيا لمدة 6 أشهر، وذلك لدعم الاستقرار في السوق المحلية.
وذكرت الحكومة الروسية، اليوم الخميس، أنها أيدت تقييد سقف صادرات الحبوب الأساسية بواقع 24 مليون طن تشمل القمح والشعير والذرة، ولا ينطبق قيد الحصة على الإمدادات إلى دول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي (روسيا وبيلاروس وكازاخستان وأرمينيا وقيرغيزستان).
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد صرح بأن بلاده تحولت من مستورد إلى مصدر للمنتجات الزراعية والآن تتصدر مصدري هذه المنتجات في العالم.
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