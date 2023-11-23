روسيا تفرض قيودا على تصدير الحبوب لدعم السوق المحلية

MENAFN - Al-Borsa News) أكدت الحكومة الروسية، موافقتها على طلب وزارتي الزراعة والتنمية الاقتصادية بفرض بعض القيود على تصدير الحبوب وبينها القمح الصلب، وفرض حظر مؤقت على تصدير القمح القاسي من روسيا لمدة 6 أشهر، وذلك لدعم الاستقرار في السوق المحلية.

وذكرت الحكومة الروسية، اليوم الخميس، أنها أيدت تقييد سقف صادرات الحبوب الأساسية بواقع 24 مليون طن تشمل القمح والشعير والذرة، ولا ينطبق قيد الحصة على الإمدادات إلى دول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي (روسيا وبيلاروس وكازاخستان وأرمينيا وقيرغيزستان).

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد صرح بأن بلاده تحولت من مستورد إلى مصدر للمنتجات الزراعية والآن تتصدر مصدري هذه المنتجات في العالم.