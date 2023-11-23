صادرات البرازيل للدول العربية ترتفع إلى 16 مليار دولار في 10 أشهر

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ذكرت الغرفة التجارية العربية البرازيلية، اليوم الخميس، أن صادرات البرازيل إلى الدول العربية ارتفعت، خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري بنسبة 9.35%، إلى 15.767 مليار دولار، بالمقارنة مع 14.419 مليار دولار للفترة ذاتها من العام الماضي.
وقالت الغرفة في بيان، إن قيمة الواردات البرازيلية من المنطقة العربية بلغت 8.973 مليار دولار في الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري.
وأضافت أن حجم صادرات البرازيل إلى السعودية سجل 2.654 مليار دولار، فيما بلغ إجمالي الصادرات البرازيلية إلى الإمارات 2.543 مليار دولار، نقلاً عن وكالة أنباء العالم العربي.
وبلغت الصادرات البرازيلية إلى قطر 266 مليون دولار، فيما وصل حجم صادراتها إلى الكويت إلى 220 مليون دولار.
وسجلت صادرات اللحوم والدواجن البرازيلية إلى الدول العربية النسبة الأكبر من الصادرات البرازيلية بحسب البيان.
وتصدرت السعودية قائمة أكبر الدول العربية المصدرة إلى البرازيل بإجمالي 2.937 مليار دولار، تلتها الإمارات بواقع 998 مليون دولار بحسب البيان.
وبلغت واردات البرازيل من قطر 605 ملايين دولار، وسجلت وارداتها من مصر 439 مليون دولار. وبلغت واردات البرازيل من الكويت 323 مليون دولار.
العربية.نت
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