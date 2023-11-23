صادرات البرازيل للدول العربية ترتفع إلى 16 مليار دولار في 10 أشهر

MENAFN - Al-Borsa News) ذكرت الغرفة التجارية العربية البرازيلية، اليوم الخميس، أن صادرات البرازيل إلى الدول العربية ارتفعت، خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري بنسبة 9.35%، إلى 15.767 مليار دولار، بالمقارنة مع 14.419 مليار دولار للفترة ذاتها من العام الماضي.

وقالت الغرفة في بيان، إن قيمة الواردات البرازيلية من المنطقة العربية بلغت 8.973 مليار دولار في الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري.

وأضافت أن حجم صادرات البرازيل إلى السعودية سجل 2.654 مليار دولار، فيما بلغ إجمالي الصادرات البرازيلية إلى الإمارات 2.543 مليار دولار، نقلاً عن وكالة أنباء العالم العربي.

وبلغت الصادرات البرازيلية إلى قطر 266 مليون دولار، فيما وصل حجم صادراتها إلى الكويت إلى 220 مليون دولار.

وسجلت صادرات اللحوم والدواجن البرازيلية إلى الدول العربية النسبة الأكبر من الصادرات البرازيلية بحسب البيان.

وتصدرت السعودية قائمة أكبر الدول العربية المصدرة إلى البرازيل بإجمالي 2.937 مليار دولار، تلتها الإمارات بواقع 998 مليون دولار بحسب البيان.

وبلغت واردات البرازيل من قطر 605 ملايين دولار، وسجلت وارداتها من مصر 439 مليون دولار. وبلغت واردات البرازيل من الكويت 323 مليون دولار.

العربية.نت