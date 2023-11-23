مبيعات السيارات الكهربائية في أمريكا قد تصل لمستوى قياسي هذا العام

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تتوقع شركة الأبحاث“أطلاس بابلك بوليسي” أن تشكل مبيعات المركبات الكهربائية مستوى قياسي 9% من كافة سيارات الركاب الجديدة المباعة في الولايات المتحدة هذا العام، بارتفاع من نسبة 7.3% المسجلة في 2022.
وقد تصبح هذه المرة الأولى على الإطلاق التي تتجاوز فيها المبيعات السنوية للمركبات الكهربائية مليون وحدة في الولايات المتحدة، إذ من المحتمل وفقًا لتقرير الشركة تراوح المبيعات بين 1.3 مليون و1.4 مليون سيارة.
ورغم ذلك إلا أن الولايات المتحدة تعد متأخرة بصورة كبيرة فيما يتعلق بالسيارات الكهربائية عن دول منها الصين والنرويج.
فحسب بيانات“بلومبرج إن إف إي”، فإن مبيعات السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات والمركبات الهجينة شكلت 33% من المبيعات في الصين خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي، ووصلت تلك النسبة إلى 90% في النرويج.
وساعد على انتشار السيارات الكهربائية في تلك الدول الأهداف الحكومية الطموحة المتعلقة بخفض الانبعاثات، فضلاً عن الحوافز الضريبية والإعانات التي تقدم عند شراء المركبات وتوافر الخيارات ذات الأسعار المعقولة.
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