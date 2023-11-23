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مبيعات السيارات الكهربائية في أمريكا قد تصل لمستوى قياسي هذا العام

11/23/2023 8:17:19 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) تتوقع شركة الأبحاث“أطلاس بابلك بوليسي” أن تشكل مبيعات المركبات الكهربائية مستوى قياسي 9% من كافة سيارات الركاب الجديدة المباعة في الولايات المتحدة هذا العام، بارتفاع من نسبة 7.3% المسجلة في 2022.

وقد تصبح هذه المرة الأولى على الإطلاق التي تتجاوز فيها المبيعات السنوية للمركبات الكهربائية مليون وحدة في الولايات المتحدة، إذ من المحتمل وفقًا لتقرير الشركة تراوح المبيعات بين 1.3 مليون و1.4 مليون سيارة.

ورغم ذلك إلا أن الولايات المتحدة تعد متأخرة بصورة كبيرة فيما يتعلق بالسيارات الكهربائية عن دول منها الصين والنرويج.

فحسب بيانات“بلومبرج إن إف إي”، فإن مبيعات السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات والمركبات الهجينة شكلت 33% من المبيعات في الصين خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي، ووصلت تلك النسبة إلى 90% في النرويج.

وساعد على انتشار السيارات الكهربائية في تلك الدول الأهداف الحكومية الطموحة المتعلقة بخفض الانبعاثات، فضلاً عن الحوافز الضريبية والإعانات التي تقدم عند شراء المركبات وتوافر الخيارات ذات الأسعار المعقولة.

أرقام

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