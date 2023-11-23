أبو النجا: تعاون بين المركزى والرقابة المالية لإصدار قانون تنظيم أنشطة التمويل

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قال رامى أبو النجا نائب محافظ البنك المركزى، إنه يجرى التعاون حاليًا مع الهيئة العامة للرقابة المالية لإصدار قانون تنظيم أنشطة التمويل البديل.
وأضاف أبو النجا، خلال كلمته فى فعاليات مؤتمر“بافيكس” للمدفوعات، أن مواكبة أحدث صيحات التكنولوجيا المالية ضرورة لتحقيق أهداف“المركزى” بشأن الحفاظ على الاستقرار النقدى وتعزيز الشمول المالى، لإطلاق المزيد من نطاق التكنولوجيا المالية المبتكرة.
وذكر أنه تم إتاحة المنتجات التكنولوجية الحديثة للعملاء، بما يسهم فى تحقيق التحول الرقمى، ويعزز استراتيجية البنك المركزى لدعم التكنولوجيا المالية والابتكار، لتحويل مصر لمركز إقليمى لصناعة التكنولوجيا المالية في أفريقيا والشرق الأوسط.
وذكر أن المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية“انستا باى”، من أهم دعائم البنية التحتية للخدمات المالية الرقمية، وأن عدد عملاء التطبيق تجاوز 6.2 مليون عميل .
ونوه إلى أن جهود البنك المركزي لتحسين وسائل الدفع الالكترونية أسفرت عن زيادة كبيرة في أعداد نقاط البيئة الالكترونية الى اكثر من 1.2 مليون نقطة بيع وما يزيد عن 23 ألف ماكينة صراف آلى.
ولفت إلى أنه تم إطلاق القواعد المنظمة لخدمات البطاقات على تطبيقات الأجهزة الالكترونية في عام 2023، بما يسمح بتفعيل خدمات العديد من الشركات الدولية مثل“آبل باى و”سامسونج باى”، بالإضافة إلى شركات التكنولوجيا المالية بما يؤدى إلى خلق فرص هائلة لتنظيم دخول مبتكرة تتوافق مع متطلبات العملاء.
وأضاف أن البنك المركزى يعمل على تطوير البنية التحتية للخدمات المالية الرقمية لتشمل العديد من المشروعات الواعدة التي يعمل عليها، خاصة مشروع التعرف على هوية العملاء الإلكترونية، بما يسمح للعملاء فتح حسابات والتصديق على المعاملات المالية إلكترونيا.
وذكر أن البنك المركزى أصدر حزمة من المبادرات والإجراءات لدعم ومساندة لمشروعات التكنولوجيا المالية وتيسير إجراءات حصولها على التمويل، ونما حجم التمويلات الموجهة من القطاع المصرفى لتلك المشروعات بمعدل 350% في الفترة من يناير 2016 وحتى يونيو 2023.
وكشف أن مبادرة رواد النيل قدمت أكثر من 386 ألف خدمة غير مالية واستشارية لأكثر من 153 ألف عميل ومشروع وتسهيل منح تمويلات بأكثر من 4.7 مليار جنيه من خلال 81 مركز خدمة تطوير أعمال تغطى 23 محافظة من محافظات الجمهورية.
وأشار إلى دعم أكثر من ألف شركة ناشئة صغيرة ومتوسطة من خلال برامج الاحتضان والتحول الرقمي ودعم الابتكار مما ساهم في خلق أكثر من 55 ألف فرصة عمل بصورة مباشرة وغير مباشرة من خلال البرامج المختلفة للمبادرة.
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