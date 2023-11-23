أبو النجا: تعاون بين المركزى والرقابة المالية لإصدار قانون تنظيم أنشطة التمويل

MENAFN - Al-Borsa News) قال رامى أبو النجا نائب محافظ البنك المركزى، إنه يجرى التعاون حاليًا مع الهيئة العامة للرقابة المالية لإصدار قانون تنظيم أنشطة التمويل البديل.

وأضاف أبو النجا، خلال كلمته فى فعاليات مؤتمر“بافيكس” للمدفوعات، أن مواكبة أحدث صيحات التكنولوجيا المالية ضرورة لتحقيق أهداف“المركزى” بشأن الحفاظ على الاستقرار النقدى وتعزيز الشمول المالى، لإطلاق المزيد من نطاق التكنولوجيا المالية المبتكرة.

وذكر أنه تم إتاحة المنتجات التكنولوجية الحديثة للعملاء، بما يسهم فى تحقيق التحول الرقمى، ويعزز استراتيجية البنك المركزى لدعم التكنولوجيا المالية والابتكار، لتحويل مصر لمركز إقليمى لصناعة التكنولوجيا المالية في أفريقيا والشرق الأوسط.

وذكر أن المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية“انستا باى”، من أهم دعائم البنية التحتية للخدمات المالية الرقمية، وأن عدد عملاء التطبيق تجاوز 6.2 مليون عميل .

ونوه إلى أن جهود البنك المركزي لتحسين وسائل الدفع الالكترونية أسفرت عن زيادة كبيرة في أعداد نقاط البيئة الالكترونية الى اكثر من 1.2 مليون نقطة بيع وما يزيد عن 23 ألف ماكينة صراف آلى.

ولفت إلى أنه تم إطلاق القواعد المنظمة لخدمات البطاقات على تطبيقات الأجهزة الالكترونية في عام 2023، بما يسمح بتفعيل خدمات العديد من الشركات الدولية مثل“آبل باى و”سامسونج باى”، بالإضافة إلى شركات التكنولوجيا المالية بما يؤدى إلى خلق فرص هائلة لتنظيم دخول مبتكرة تتوافق مع متطلبات العملاء.

وأضاف أن البنك المركزى يعمل على تطوير البنية التحتية للخدمات المالية الرقمية لتشمل العديد من المشروعات الواعدة التي يعمل عليها، خاصة مشروع التعرف على هوية العملاء الإلكترونية، بما يسمح للعملاء فتح حسابات والتصديق على المعاملات المالية إلكترونيا.

وذكر أن البنك المركزى أصدر حزمة من المبادرات والإجراءات لدعم ومساندة لمشروعات التكنولوجيا المالية وتيسير إجراءات حصولها على التمويل، ونما حجم التمويلات الموجهة من القطاع المصرفى لتلك المشروعات بمعدل 350% في الفترة من يناير 2016 وحتى يونيو 2023.

وكشف أن مبادرة رواد النيل قدمت أكثر من 386 ألف خدمة غير مالية واستشارية لأكثر من 153 ألف عميل ومشروع وتسهيل منح تمويلات بأكثر من 4.7 مليار جنيه من خلال 81 مركز خدمة تطوير أعمال تغطى 23 محافظة من محافظات الجمهورية.

وأشار إلى دعم أكثر من ألف شركة ناشئة صغيرة ومتوسطة من خلال برامج الاحتضان والتحول الرقمي ودعم الابتكار مما ساهم في خلق أكثر من 55 ألف فرصة عمل بصورة مباشرة وغير مباشرة من خلال البرامج المختلفة للمبادرة.