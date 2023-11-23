هشام عز العرب: البنوك التقليدية يمكنها تقديم كل الخدمات الرقمية

قال هشام عز العرب رئيس مجلس إدارة البنك التجارى الدولى، إن البنية التكنولوجية وبنية الاتصالات هى الأساس لتحقيق التوافق مع متطلبات البنوك الرقمية والخدمات التكنولوجية المالية التى تقدمها البنوك.

وأضاف عز العرب خلال كلمته التى ألقاها على هامش معرض“بافكس”، أن هناك لبس عند العامة بشأن تقديم الخدمات المالية الرقمية بأنها تتطلب رخصة بنك رقمى، ولكن لا يوجد ما يمنع من طرح كل الخدمات الرقمية من قبل البنوك القائمة بالفعل.

وأوضح أن البنوك قادرة على تقديم كل الخدمات الرقمية دون الحاجة للحصول على رخصة بنك رقمى جديدة، خاصة إذا كانت بنيتها التحتية حديثة ومطورة قادرة على ذلك.

وذكر عز العرب أن البنوك ضخت استثمارات ضخمة فى بنيتها التحتية، ومن الصعب الاستغناء عنها لبدء استثمارات جديدة فى البنية التحتية المناسبة للخدمات الرقمية، ولكن من الممكن أن يكون هناك استثمارات منفصلة فى علامتين تجاريتين منفصلتين، للحفاظ على الاستثمارات القديمة إلى جانب تقديم الخدمات الرقمية الحديثة من خلال علام تجارية منفصلة باستثمارات جديدة.

وبالنسبة لتسعيرة الخدمات الرقمية، قال إنه يجب إعادة النظر فيها لتسريع خطوات التحول الرقمى.

ويرى أنه يجب إعادة النظر فى طريقة حساب الشمول المالى، لأن امتلاك الأفراد لحسابات بنكية ليس المحدد الوحيد للشمول المالى، ولكن الحصول على أى خدمة مالية سواء فى قطاع التأمين أو قطاع آخر يعتبر شمول مالى.