هشام عز العرب: البنوك التقليدية يمكنها تقديم كل الخدمات الرقمية

(MENAFN
- Al-Borsa News) يجب إعادة النظر فى تسعيرة الخدمات الرقمية لتسريع خطوات التحول
قال هشام عز العرب رئيس مجلس إدارة البنك التجارى الدولى، إن البنية التكنولوجية وبنية الاتصالات هى الأساس لتحقيق التوافق مع متطلبات البنوك الرقمية والخدمات التكنولوجية المالية التى تقدمها البنوك.
وأضاف عز العرب خلال كلمته التى ألقاها على هامش معرض“بافكس”، أن هناك لبس عند العامة بشأن تقديم الخدمات المالية الرقمية بأنها تتطلب رخصة بنك رقمى، ولكن لا يوجد ما يمنع من طرح كل الخدمات الرقمية من قبل البنوك القائمة بالفعل.
وأوضح أن البنوك قادرة على تقديم كل الخدمات الرقمية دون الحاجة للحصول على رخصة بنك رقمى جديدة، خاصة إذا كانت بنيتها التحتية حديثة ومطورة قادرة على ذلك.
وذكر عز العرب أن البنوك ضخت استثمارات ضخمة فى بنيتها التحتية، ومن الصعب الاستغناء عنها لبدء استثمارات جديدة فى البنية التحتية المناسبة للخدمات الرقمية، ولكن من الممكن أن يكون هناك استثمارات منفصلة فى علامتين تجاريتين منفصلتين، للحفاظ على الاستثمارات القديمة إلى جانب تقديم الخدمات الرقمية الحديثة من خلال علام تجارية منفصلة باستثمارات جديدة.
وبالنسبة لتسعيرة الخدمات الرقمية، قال إنه يجب إعادة النظر فيها لتسريع خطوات التحول الرقمى.
ويرى أنه يجب إعادة النظر فى طريقة حساب الشمول المالى، لأن امتلاك الأفراد لحسابات بنكية ليس المحدد الوحيد للشمول المالى، ولكن الحصول على أى خدمة مالية سواء فى قطاع التأمين أو قطاع آخر يعتبر شمول مالى.
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