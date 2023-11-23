التعمير والإسكان: الخدمات المصرفية والأصول العقارية وراء نمو الأرباح

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قال حسن غانم الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان، إن قطاع الخدمات المصرفية كان المساهم الأكبر فى تعظيم ربحية البنك خلال أول 9 أشهر من العام الحالى بجانب ارتفاع قيمة محفظة الأصول العقارية.
ونمت صافى أرباح البنك وشركاته التابعة والشقيقة إلى 4.7 مليار جنيه مقابل 1.9 مليار جنيه خلال فترة المقارنة وبنسبة زيادة قدرها 137.6%، بحسب القوائم المالية المجمعة
أضاف أن البنك يتبنى استراتيجية توسعية طموحة تضع العملاء على رأس أولوياتها كأهم محاورها الرئيسية لتحقيق خطته الهادفة نحو التوسع والنمو، مما أثمر بدوره عن مواصلة تعزيز البنك للأصول الخاصة به.
وحول افتتاح فروع للبنك فى الدول العربية، قال غانم إن تلك الخطة مستهدفة ولكن ليس فى الوقت الحالى.
وارتفعت إجمالى أصول البنك 14% خلال الـ 9 أشهر الأولى من العام الجارى، مُسجلة نحو 118 مليار جنيه مقارنة بنهاية العام الماضى.
وذكر غانم أن نمو المركز المالى للبنك مدعوم بارتفاع إن قيمة الودائع لتتجاوز 95.5 مليار جنيه خلال الفترة المنتهية فى 30 سبتمبر من 2023، نتيجة زيادة ودائع التجزئة بنسبة تصل إلى 65.7%.
وبحسب القوائم المالية للفترة المنتهية فى 30 سبتمبر، ارتفعت نسبة توظيف القروض فى الودائع نحو 45% مقارنة بحوالى 42.6% خلال الفترة نفسها من العام الماضى.
كتبت: أمل سعداوى
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