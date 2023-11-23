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نصر: 13 تريليون جنيه قيمة المعاملات الإلكترونية بنهاية العام الجارى

11/23/2023 8:17:15 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) 800 مليار جنيه قيمة المعاملات المتوقعة بنهاية 2023 بواسطة“انستاباى”

توقع إيهاب نصر وكيل مساعد محافظ البنك المركزي المصري بقطاع العمليات المصرفية ونظم الدفع، وصول قيمة المعاملات الالكترونية بنهاية العام الجارى، إلى 13 تريليون جنيه، مقابل 6.5 مليار جنيه بنهاية 2021.

وأضاف نصر خلال كلمته التى ألقاها على هامش معرض“بافكس”، أن قيمة معاملات المتوقع تنفيذها بنهاية 2023 من خلال تطبيق التحويلات اللحظية“انستاباى”، ستصل إلى نحو 800 مليار جنيه.

300 مليون معاملة على“انستاباى” تمت حتى الآن

وذكر أن عدد المعاملات التى تمت حتى الآن تبلغ نحو 300 مليون معاملة، لإجمالى 6.2 مليون عميل.

وأوضح أن أبرز ما جذب الأفراد للتعامل من خلال“إنستا باى”، كان تبسيط المعاملات لتناسب كل فئات المجتمع، كما أنه تم دراسة التجارب الدولية قبل إطلاق التطبيق، وذلك لاستخلاص التجربة الأنسب للمجتمع المصرى.

وأسفرت جهود البنك المركزي لتحسين وسائل الدفع الالكترونية عن زيادة كبيرة في أعداد نقاط البيئة الالكترونية الى اكثر من 1.2 مليون نقطة بيع وما يزيد على 23 ألف ماكينة صراف آلى.

وتم إطلاق القواعد المنظمة لخدمات البطاقات على تطبيقات الأجهزة الالكترونية في عام 2023، بما يسمح بتفعيل خدمات العديد من الشركات الدولية مثل“آبل باى”، و”سامسونج باى”، بالإضافة إلى شركات التكنولوجيا المالية بما يؤدى إلى خلق فرص هائلة لتنظيم دخول مبتكرة تتوافق مع متطلبات العملاء.

ويعمل البنك المركزى على تطوير البنية التحتية للخدمات المالية الرقمية لتشمل العديد من المشروعات الواعدة التي يعمل عليها، خاصة مشروع التعرف على هوية العملاء الإلكترونية، بما يسمح للعملاء فتح حسابات والتصديق على المعاملات المالية إلكترونيا.

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