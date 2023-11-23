نصر: 13 تريليون جنيه قيمة المعاملات الإلكترونية بنهاية العام الجارى

(MENAFN
- Al-Borsa News) 800 مليار جنيه قيمة المعاملات المتوقعة بنهاية 2023 بواسطة“انستاباى”
توقع إيهاب نصر وكيل مساعد محافظ البنك المركزي المصري بقطاع العمليات المصرفية ونظم الدفع، وصول قيمة المعاملات الالكترونية بنهاية العام الجارى، إلى 13 تريليون جنيه، مقابل 6.5 مليار جنيه بنهاية 2021.
وأضاف نصر خلال كلمته التى ألقاها على هامش معرض“بافكس”، أن قيمة معاملات المتوقع تنفيذها بنهاية 2023 من خلال تطبيق التحويلات اللحظية“انستاباى”، ستصل إلى نحو 800 مليار جنيه. 300 مليون معاملة على“انستاباى” تمت حتى الآن
وذكر أن عدد المعاملات التى تمت حتى الآن تبلغ نحو 300 مليون معاملة، لإجمالى 6.2 مليون عميل.
وأوضح أن أبرز ما جذب الأفراد للتعامل من خلال“إنستا باى”، كان تبسيط المعاملات لتناسب كل فئات المجتمع، كما أنه تم دراسة التجارب الدولية قبل إطلاق التطبيق، وذلك لاستخلاص التجربة الأنسب للمجتمع المصرى.
وأسفرت جهود البنك المركزي لتحسين وسائل الدفع الالكترونية عن زيادة كبيرة في أعداد نقاط البيئة الالكترونية الى اكثر من 1.2 مليون نقطة بيع وما يزيد على 23 ألف ماكينة صراف آلى.
وتم إطلاق القواعد المنظمة لخدمات البطاقات على تطبيقات الأجهزة الالكترونية في عام 2023، بما يسمح بتفعيل خدمات العديد من الشركات الدولية مثل“آبل باى”، و”سامسونج باى”، بالإضافة إلى شركات التكنولوجيا المالية بما يؤدى إلى خلق فرص هائلة لتنظيم دخول مبتكرة تتوافق مع متطلبات العملاء.
ويعمل البنك المركزى على تطوير البنية التحتية للخدمات المالية الرقمية لتشمل العديد من المشروعات الواعدة التي يعمل عليها، خاصة مشروع التعرف على هوية العملاء الإلكترونية، بما يسمح للعملاء فتح حسابات والتصديق على المعاملات المالية إلكترونيا.
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