((المركزى المصرى)) يرصد جهود القطاع المصرفى فى ((حياة كريمة))

(MENAFN
- Al-Borsa News)
كشف البنك المركزى المصرى جهود مشاركة القطاع المصرفى فى مبادرة حياة كريمة سعياً للنهوض بمستوى معيشة المواطنين وتحسين الخدمات بقرى الريف المصرى بالتعاون مع وزارة التخطيط.
وذكر أن حجم تمويلات المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر المقدمة من البنوك والشركات والجمعيات بلغ نحو 26.3 مليار جنيه للمستفيدين من مبادرة حياة كريمة.
أضاف أن البنوك نشرت 14 فرعاً جديداً و1208 ماكينات صراف آلى جديدة، بالإضافة إلى 529.6 ألف بطاقة ميزة المدفوعة مقدماً، و45.4 ألف محفظة هاتف محمول جديدة، و387.2 ألف حساب بنكى، و57.2 ألف اشتراك إنترنت بنكى، علاوة على 7 آلاف رمز استجابة سريع ونقطة بيع تم توزيعها على التجار. اقرأ أيضا: 18 مليار جنيه تكلفة مشروعات المرحلة الأولى من“حياة كريمة” بالفيوم
وقال إنه تم عقد 3390 ندوة تثقيفية للأفراد وأصحاب المشروعات والحرف و20 قافلة توعوية، موجهة إلى 190 ألف مستفيد.
كما كشف البنك المركزى مشاركة 11 بنكاً فى الجهود الداعمة للمبادرة الرئاسية ((حياة كريمة))، وهى؛ البنك الأهلى المصرى، وبنك مصر، وبنك القاهرة، والبنك الزراعى المصرى، وبنك قطر الوطنى الأهلى، والبنك التجارى الدولى، وبنك الاسكندرية، والمصرف المتحد، وبنك تنمية الصادرات، وبنك التعمير والإسكان، والتجارى وفا بنك.
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