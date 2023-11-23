((المركزى المصرى)) يرصد جهود القطاع المصرفى فى ((حياة كريمة))

MENAFN - Al-Borsa News) كشف البنك المركزى المصرى جهود مشاركة القطاع المصرفى فى مبادرة حياة كريمة سعياً للنهوض بمستوى معيشة المواطنين وتحسين الخدمات بقرى الريف المصرى بالتعاون مع وزارة التخطيط.

وذكر أن حجم تمويلات المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر المقدمة من البنوك والشركات والجمعيات بلغ نحو 26.3 مليار جنيه للمستفيدين من مبادرة حياة كريمة.

أضاف أن البنوك نشرت 14 فرعاً جديداً و1208 ماكينات صراف آلى جديدة، بالإضافة إلى 529.6 ألف بطاقة ميزة المدفوعة مقدماً، و45.4 ألف محفظة هاتف محمول جديدة، و387.2 ألف حساب بنكى، و57.2 ألف اشتراك إنترنت بنكى، علاوة على 7 آلاف رمز استجابة سريع ونقطة بيع تم توزيعها على التجار.

وقال إنه تم عقد 3390 ندوة تثقيفية للأفراد وأصحاب المشروعات والحرف و20 قافلة توعوية، موجهة إلى 190 ألف مستفيد.

كما كشف البنك المركزى مشاركة 11 بنكاً فى الجهود الداعمة للمبادرة الرئاسية ((حياة كريمة))، وهى؛ البنك الأهلى المصرى، وبنك مصر، وبنك القاهرة، والبنك الزراعى المصرى، وبنك قطر الوطنى الأهلى، والبنك التجارى الدولى، وبنك الاسكندرية، والمصرف المتحد، وبنك تنمية الصادرات، وبنك التعمير والإسكان، والتجارى وفا بنك.