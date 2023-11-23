-->

Thursday, 23 November 2023 05:28 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


((المركزى المصرى)) يرصد جهود القطاع المصرفى فى ((حياة كريمة))

11/23/2023 8:17:15 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) كشف البنك المركزى المصرى جهود مشاركة القطاع المصرفى فى مبادرة حياة كريمة سعياً للنهوض بمستوى معيشة المواطنين وتحسين الخدمات بقرى الريف المصرى بالتعاون مع وزارة التخطيط.

وذكر أن حجم تمويلات المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر المقدمة من البنوك والشركات والجمعيات بلغ نحو 26.3 مليار جنيه للمستفيدين من مبادرة حياة كريمة.

أضاف أن البنوك نشرت 14 فرعاً جديداً و1208 ماكينات صراف آلى جديدة، بالإضافة إلى 529.6 ألف بطاقة ميزة المدفوعة مقدماً، و45.4 ألف محفظة هاتف محمول جديدة، و387.2 ألف حساب بنكى، و57.2 ألف اشتراك إنترنت بنكى، علاوة على 7 آلاف رمز استجابة سريع ونقطة بيع تم توزيعها على التجار.

اقرأ أيضا: 18 مليار جنيه تكلفة مشروعات المرحلة الأولى من“حياة كريمة” بالفيوم

وقال إنه تم عقد 3390 ندوة تثقيفية للأفراد وأصحاب المشروعات والحرف و20 قافلة توعوية، موجهة إلى 190 ألف مستفيد.

كما كشف البنك المركزى مشاركة 11 بنكاً فى الجهود الداعمة للمبادرة الرئاسية ((حياة كريمة))، وهى؛ البنك الأهلى المصرى، وبنك مصر، وبنك القاهرة، والبنك الزراعى المصرى، وبنك قطر الوطنى الأهلى، والبنك التجارى الدولى، وبنك الاسكندرية، والمصرف المتحد، وبنك تنمية الصادرات، وبنك التعمير والإسكان، والتجارى وفا بنك.

MENAFN23112023000202011048ID1107477638

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث