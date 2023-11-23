((المصرف المتحد)) يطلق حساباً لجمع الدعم والمساندة لـ((غزة))

MENAFN - Al-Borsa News) أعلن المصرف المتحد إطلاق حساب لجمع الدعم والمساندة الإنسانية لإغاثة أهالى قطاع غزة بالتعاون مع مؤسسة صناع الخير.

وشارك فريق عمل المصرف المتحد فى تجهيز أكثر من 700 كرتونة، كبداية ليتم توجيهها عبر قافلة كبيرة لأهالى قطاع غزة.

وتتضمن كراتين الإغاثة الإنسانية مجموعة من المواد الغذائية المتنوعة والجافة التى توفر جزءاً من الاحتياجات الأساسية لسكان القطاع المتضررين من الغذاء ومياه للشرب.

يذكر أنه يمكن لعملاء المصرف المتحد تقديم الدعم والمساندة لحساب الإغاثة الإنسانية لأهالى غزة بجميع فروع المصرف المتحد الـ68 المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية، فضلاً عن إمكانية التبرع من خلال حزمة الخدمات الرقمية ((بنكك على الخط)) التى تعمل على مدار الساعة 7 ايام فى الأسبوع وهى الموبايل البنكى والإنترنت البنكى والمحفظة الرقمية.

كان البنك قد أظهر مشاركات مجتمعية متعددة فى أوقات سابقة، وقال أشرف القاضى، الرئيس التنفيذى للمصرف المتحد إنه يتبنى منظومة التعليم الفنى خاصة فى مجال الحرف اليدوية، والمشروعات المتناهية الصغر بهدف تحقيق التنمية الشاملة وتحسين مستوى دخل المواطن وتمكين فئات اقتصادياً مثل المرأة والشباب وتحقيق الشمول المالى. كذلك الحفاظ على هذه الصناعات من الاندثار وخلق جيل جديد من الصناع المهرة.

أضاف أن البنك يسعى أيضاً للانخراط الكامل مع فئات المجتمع المختلفة بسلسلة من الأنشطة والبرامج المتخصصة فى الحماية والمساندة الاجتماعية خاصة فى مجال الصحة والتعليم للأطفال والشباب والمراة. فضلاً عن المبادرات القومية لتحقيق مبادئ التنمية المستدامة.