((المصرف المتحد)) يطلق حساباً لجمع الدعم والمساندة لـ((غزة))

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أعلن المصرف المتحد إطلاق حساب لجمع الدعم والمساندة الإنسانية لإغاثة أهالى قطاع غزة بالتعاون مع مؤسسة صناع الخير.
وشارك فريق عمل المصرف المتحد فى تجهيز أكثر من 700 كرتونة، كبداية ليتم توجيهها عبر قافلة كبيرة لأهالى قطاع غزة.
وتتضمن كراتين الإغاثة الإنسانية مجموعة من المواد الغذائية المتنوعة والجافة التى توفر جزءاً من الاحتياجات الأساسية لسكان القطاع المتضررين من الغذاء ومياه للشرب.
يذكر أنه يمكن لعملاء المصرف المتحد تقديم الدعم والمساندة لحساب الإغاثة الإنسانية لأهالى غزة بجميع فروع المصرف المتحد الـ68 المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية، فضلاً عن إمكانية التبرع من خلال حزمة الخدمات الرقمية ((بنكك على الخط)) التى تعمل على مدار الساعة 7 ايام فى الأسبوع وهى الموبايل البنكى والإنترنت البنكى والمحفظة الرقمية. اقرأ أيضا: 143 مليون جنيه حجم إنفاق“المصرف المتحد” على البرامج المجتمعية
كان البنك قد أظهر مشاركات مجتمعية متعددة فى أوقات سابقة، وقال أشرف القاضى، الرئيس التنفيذى للمصرف المتحد إنه يتبنى منظومة التعليم الفنى خاصة فى مجال الحرف اليدوية، والمشروعات المتناهية الصغر بهدف تحقيق التنمية الشاملة وتحسين مستوى دخل المواطن وتمكين فئات اقتصادياً مثل المرأة والشباب وتحقيق الشمول المالى. كذلك الحفاظ على هذه الصناعات من الاندثار وخلق جيل جديد من الصناع المهرة.
أضاف أن البنك يسعى أيضاً للانخراط الكامل مع فئات المجتمع المختلفة بسلسلة من الأنشطة والبرامج المتخصصة فى الحماية والمساندة الاجتماعية خاصة فى مجال الصحة والتعليم للأطفال والشباب والمراة. فضلاً عن المبادرات القومية لتحقيق مبادئ التنمية المستدامة.
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