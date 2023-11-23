البنك الزراعى ينشر مبادرة ((إيد بإيد)) فى 3 محافظات خلال أسبوع

(MENAFN
- Al-Borsa News)
مد البنك الزراعى المصرى مبادرته ((إيد بأيد.. لمستقبل الوطن)) بمحافظة بورسعيد، وأقام مؤتمراً جماهيرياً بقاعة المؤتمرات بديوان عام المحافظة لتدشين المبادرة التى يهدف البنك من خلالها لدعم الأسر الأكثر فقرًا.
شهد المؤتمر قيام البنك بتوزيع الأجهزة الكهربائية لتيسير زواج الشباب والفتيات من أبناء المحافظة من الأسر الأكثر احتياجا وتوزيع قسائم شراء المواد غذائية لصالح آلاف الأسر من الأسر الأولى بالرعاية بمدن وأحياء بورسعيد، بالتنسيق بين البنك الزراعى المصرى والأجهزة التنفيذية بالمحافظة ووزارة التضامن الاجتماعى ونواب الشعب بالمحافظة. اقرأ أيضا: بروتوكول تعاون بين البنك الزراعى و”اتصالات” لتوفير تغطية لشبكة المحمول بالريف
وقال علاء فاروق، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى المصرى، إنهم سيواصلون الجهود، لنشر المبادرة فى جميع محافظات الجمهورية.
وأكد أن محافظة بورسعيد هى ثالث المحافظات التى يتم اطلاق المبادرة بها بعد محافظتى الدقهلية والغربية خلال أسبوع واحد، على أن تأتى باقى المحافظات تباعاً.
وأشار إلى أن مبادرة (إيد بإيد.. لمستقبل الوطن)، هى مبادرة وطنية يطلقها البنك الزراعى المصرى بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية والشعبية بالمحافظات، من منطلق دوره الوطنى لدعم ومساندة جهود الدولة لتحقيق التنمية الريفية وتحقيق أهداف المبادرة الرئاسية ((حياة كريمة)) التى أطلقها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية والتى تمثل إنجازاً عظيماً يضاف لجملة الإنجازات غير المسبوقة التى يحققها فخامته بالرغم من التحديات الراهنة.
MENAFN23112023000202011048ID1107477636
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.