البنك الزراعى ينشر مبادرة ((إيد بإيد)) فى 3 محافظات خلال أسبوع

MENAFN - Al-Borsa News) مد البنك الزراعى المصرى مبادرته ((إيد بأيد.. لمستقبل الوطن)) بمحافظة بورسعيد، وأقام مؤتمراً جماهيرياً بقاعة المؤتمرات بديوان عام المحافظة لتدشين المبادرة التى يهدف البنك من خلالها لدعم الأسر الأكثر فقرًا.

شهد المؤتمر قيام البنك بتوزيع الأجهزة الكهربائية لتيسير زواج الشباب والفتيات من أبناء المحافظة من الأسر الأكثر احتياجا وتوزيع قسائم شراء المواد غذائية لصالح آلاف الأسر من الأسر الأولى بالرعاية بمدن وأحياء بورسعيد، بالتنسيق بين البنك الزراعى المصرى والأجهزة التنفيذية بالمحافظة ووزارة التضامن الاجتماعى ونواب الشعب بالمحافظة.

وقال علاء فاروق، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى المصرى، إنهم سيواصلون الجهود، لنشر المبادرة فى جميع محافظات الجمهورية.

وأكد أن محافظة بورسعيد هى ثالث المحافظات التى يتم اطلاق المبادرة بها بعد محافظتى الدقهلية والغربية خلال أسبوع واحد، على أن تأتى باقى المحافظات تباعاً.

وأشار إلى أن مبادرة (إيد بإيد.. لمستقبل الوطن)، هى مبادرة وطنية يطلقها البنك الزراعى المصرى بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية والشعبية بالمحافظات، من منطلق دوره الوطنى لدعم ومساندة جهود الدولة لتحقيق التنمية الريفية وتحقيق أهداف المبادرة الرئاسية ((حياة كريمة)) التى أطلقها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية والتى تمثل إنجازاً عظيماً يضاف لجملة الإنجازات غير المسبوقة التى يحققها فخامته بالرغم من التحديات الراهنة.