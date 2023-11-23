موظفو بنك مصر يقدمون 288 كيس دم للهلال الأحمر

MENAFN - Al-Borsa News) نظم بنك مصر حملة التبرع بالدم للعاملين بالبنك، حيث قامت الإدارة العامة للخدمة الطبية بالتواصل مع الهلال الأحمر لتنظيم الحملة بمقرات الخدمة الطبية للبنك بالقاهرة والإسكندرية وعلى مدار يومين، مع توفير الخبراء الطبيين والمعدات اللازمة، واتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة.

وأسهمت هذه الحملة إلى جانب حملات مجتمعية وإنسانية أخرى نظمها البنك فى السابق فى ترسيخ ثقافة العمل التطوعى والعطاء الإنسانى لدى الموظفين الذى يعد تجسيداً حقيقياً للانتماء والإيثار، إلى جانب انعكاساتها الإيجابية وفوائدها الصحية والانسانية على المتبرعين بالدم من الموظفين، فقد حرص البنك على زيادة وعى موظفيه بأهمية التبرع بالدم لخلق شعور بالانتماء بين الموظفين وتعزيز ثقافة التبرع بالدم داخل المجتمع المصري، إلى جانب تشجيعهم على المساهمة فى إنقاذ الأرواح.

وقد أسفرت الحملة عن التبرع بنحو 288 كيس دم بمشاركة العاملين من محافظتى القاهرة والجيزة، وقد حرص موظفو بنك مصر على المشاركة فى الحملة للمساهمة فى الحد من النقص الذى يعانى منه معدلات التبرع بالدم والتى لا تلبى احتياجات المرضى فى مصر.

وقال البنك، إنه يسعى لتحقيق المعادلة الصعبة ليس فقط من خلال تقديم الخدمات والمنتجات المصرفية التى تلبى رغبات واحتياجات عملائه لا سيما المستحدث منها، بل امتد ليشمل مبادراته الدائمة ذات الصفة المجتمعية والتى يحتاجها فئات المجتمع المختلفة

وذكر أن قطاع الصحة من أكثر القطاعات الاستراتيجية المؤثرة فى حياة الأفراد، ويحرص البنك على دعم الصروح الطبية المختلفة للمساهمة فى تقديم رعاية صحية لائقة.

وأشار إلى أنه حصل مؤخراً عن العام 2023 على عدة جوائز عالمية فى مجال المسئولية المجتمعية ومنها؛ جائزة أفضل بنك فى مجال المسئولية المجتمعية ـ مصر من مجلة ذا يوروبيان البريطانية وجائزة أفضل بنك فى مجال المسئولية المجتمعية ـ مصر من مجلة وورلد ايكونوميك وجائزة أفضل بنك فى مجال المسئولية المجتمعية للتنمية المستدامة ـ مصر من مجلة ذا جلوبال ايكونوميكس وجائزة أفضل بنك فى مجال المسئولية المجتمعية من مجلة انترناشيونال فاينانس وجائزة أفضل بنك فى مجال المسئولية المجتمعية -مصر من مجلة كوزموبوليتان ذا ديلى.