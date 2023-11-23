موظفو بنك مصر يقدمون 288 كيس دم للهلال الأحمر

(MENAFN
- Al-Borsa News)
نظم بنك مصر حملة التبرع بالدم للعاملين بالبنك، حيث قامت الإدارة العامة للخدمة الطبية بالتواصل مع الهلال الأحمر لتنظيم الحملة بمقرات الخدمة الطبية للبنك بالقاهرة والإسكندرية وعلى مدار يومين، مع توفير الخبراء الطبيين والمعدات اللازمة، واتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة.
وأسهمت هذه الحملة إلى جانب حملات مجتمعية وإنسانية أخرى نظمها البنك فى السابق فى ترسيخ ثقافة العمل التطوعى والعطاء الإنسانى لدى الموظفين الذى يعد تجسيداً حقيقياً للانتماء والإيثار، إلى جانب انعكاساتها الإيجابية وفوائدها الصحية والانسانية على المتبرعين بالدم من الموظفين، فقد حرص البنك على زيادة وعى موظفيه بأهمية التبرع بالدم لخلق شعور بالانتماء بين الموظفين وتعزيز ثقافة التبرع بالدم داخل المجتمع المصري، إلى جانب تشجيعهم على المساهمة فى إنقاذ الأرواح.
وقد أسفرت الحملة عن التبرع بنحو 288 كيس دم بمشاركة العاملين من محافظتى القاهرة والجيزة، وقد حرص موظفو بنك مصر على المشاركة فى الحملة للمساهمة فى الحد من النقص الذى يعانى منه معدلات التبرع بالدم والتى لا تلبى احتياجات المرضى فى مصر. اقرأ أيضا:“بنك مصر” يقدم حلول المدفوعات الإلكترونية بمشروعات“تطوير مصر”
وقال البنك، إنه يسعى لتحقيق المعادلة الصعبة ليس فقط من خلال تقديم الخدمات والمنتجات المصرفية التى تلبى رغبات واحتياجات عملائه لا سيما المستحدث منها، بل امتد ليشمل مبادراته الدائمة ذات الصفة المجتمعية والتى يحتاجها فئات المجتمع المختلفة
وذكر أن قطاع الصحة من أكثر القطاعات الاستراتيجية المؤثرة فى حياة الأفراد، ويحرص البنك على دعم الصروح الطبية المختلفة للمساهمة فى تقديم رعاية صحية لائقة.
وأشار إلى أنه حصل مؤخراً عن العام 2023 على عدة جوائز عالمية فى مجال المسئولية المجتمعية ومنها؛ جائزة أفضل بنك فى مجال المسئولية المجتمعية ـ مصر من مجلة ذا يوروبيان البريطانية وجائزة أفضل بنك فى مجال المسئولية المجتمعية ـ مصر من مجلة وورلد ايكونوميك وجائزة أفضل بنك فى مجال المسئولية المجتمعية للتنمية المستدامة ـ مصر من مجلة ذا جلوبال ايكونوميكس وجائزة أفضل بنك فى مجال المسئولية المجتمعية من مجلة انترناشيونال فاينانس وجائزة أفضل بنك فى مجال المسئولية المجتمعية -مصر من مجلة كوزموبوليتان ذا ديلى.
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