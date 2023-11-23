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HDP تطرح مشروع Talda باستثمارات 5 مليارات جنيه فى القاهرة الجديدة

11/23/2023 8:17:11 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) طرحت شركة التعمير والإسكان للاستثمار العقارى“HDP”، مشروع“Talda” بـ”مستقبل سيتى” فى مدينة القاهرة الجديدة بإجمالى استثمارات 5 مليارات جنيه.

وقال أمجد حسنين، رئيس مجلس إدارة شركة“HDP”، إن مشروع“Talda” بنشاط سكنى على مساحة 30 فدان، ويضم مجموعة من الوحدات السكنية بمساحات مختلفة“توين هاوس، شقق سكنية”، ومجموعة من الخدمات والأنشطة المتميزة.

وأضاف حسنين، أن مشروع“Talda” هو المشروع الخامس للشركة فى السوق العقارى، وذلك فى إطار خطتها للتوسع فى السوق وتقديم حزمة من المشروعات العقارية متكاملة الخدمات.

وأوضح أن الشركة حققت مبيعات تعاقدية بقيمة 20 مليار جنيه من المشاريع الأربعة الأولى، بينما بلغت قيمة الأرباح 6 مليارات جنيه، ومن المتوقع أن تصل الأرباح إلى 10 مليارات جنيه بالمشروع الجديد“Talda”.

وقال حسنين، إنه من المقرر أن تبدأ الشركة فى عمليات الإنشاءات الخاصة بمشروع“Talda” خلال الربع الأول من العام المقبل.

وأضاف أن الشركة تستهدف إطلاق مشروع جديد بالسوق بشرق القاهرة بنهاية العام القادم 2024، كما تدرس التوسع فى السوق السعودى ضمن خطتها للتوسع خارجيا خاصة بالأسواق الخليجية

كتبت: أمل سعداوى

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