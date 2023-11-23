HDP تطرح مشروع Talda باستثمارات 5 مليارات جنيه فى القاهرة الجديدة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
طرحت شركة التعمير والإسكان للاستثمار العقارى“HDP”، مشروع“Talda” بـ”مستقبل سيتى” فى مدينة القاهرة الجديدة بإجمالى استثمارات 5 مليارات جنيه.
وقال أمجد حسنين، رئيس مجلس إدارة شركة“HDP”، إن مشروع“Talda” بنشاط سكنى على مساحة 30 فدان، ويضم مجموعة من الوحدات السكنية بمساحات مختلفة“توين هاوس، شقق سكنية”، ومجموعة من الخدمات والأنشطة المتميزة.
وأضاف حسنين، أن مشروع“Talda” هو المشروع الخامس للشركة فى السوق العقارى، وذلك فى إطار خطتها للتوسع فى السوق وتقديم حزمة من المشروعات العقارية متكاملة الخدمات.
وأوضح أن الشركة حققت مبيعات تعاقدية بقيمة 20 مليار جنيه من المشاريع الأربعة الأولى، بينما بلغت قيمة الأرباح 6 مليارات جنيه، ومن المتوقع أن تصل الأرباح إلى 10 مليارات جنيه بالمشروع الجديد“Talda”.
وقال حسنين، إنه من المقرر أن تبدأ الشركة فى عمليات الإنشاءات الخاصة بمشروع“Talda” خلال الربع الأول من العام المقبل.
وأضاف أن الشركة تستهدف إطلاق مشروع جديد بالسوق بشرق القاهرة بنهاية العام القادم 2024، كما تدرس التوسع فى السوق السعودى ضمن خطتها للتوسع خارجيا خاصة بالأسواق الخليجية
كتبت: أمل سعداوى
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