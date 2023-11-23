العربى الأفريقى: أسهم قطاع العقارات واعدة.. وتتداول بأقل من القيمة العادلة

(MENAFN
- Al-Borsa News) “إعمار مصر” و”مدينة مصر” و”بالم هيلز” من أكثر الأسهم المقومة بأقل من قيمتها
قالت بحوث العربى الأفريقى لتداول الأوراق المالية فى مذكرة بحثية حصلت ((البورصة)) على نسخة منها، إن أسهم قطاع العقارات حققت أداءًا قويًا مواكبة أداء البورصة المتصاعد.
وقال محمود جاد، محلل أول القطاع العقارى بالشركة فى التقرير، إن سهم مجموعة طلعت مصطفى وصل إلى قمة جديدة عند 25.25 جنيه، فى جلسة 25 أكتوبر الماضى، محققا نمو بمعدل 236%، على أساس سنوى، منذ تحرير سعر الجنيه المصرى فى أكتوبر 2022، وذلك بعد سنوات من تداوله بسعر أقل من قيمته الدفترية، متخطيا فى أدائه المؤشر الرئيسى EGX30.
وأضاف التقرير أن أسهم الشركات العقارية الأخرى أيضا كان لها نصيب من النمو، متمثلة فى شركات مثل“مدينة مصر”، و”إعمار”، و”مصر الجديدة للإسكان”، و”أوراسكوم للتنمية-مصر”، و”سوديك”، و”بالم هيلز”، خاصة وأن قيمتها العادلة أعلى من السعر السوقى الذى تتداول عنده أسهم تلك الشركات.
وأرجعت بحوث العربى الأفريقى لتداول الأوراق المالية، السبب فى الأداء المرتفع إلى عدة عوامل تتمثل فى إعادة تسعير الأصول نتيجة لمعدلات التضخم العالية، والتى تسبب فيها تراجع قيمة الجنيه المصرى أمام الدولار بنحو 26% منذ نهاية أكتوبر 2022، وبانخفاض إجمالى بلغ 49% منذ بداية عام 2022، بالإضافة إلى القفزات فى سعر صرف الدولار خلال الأيام القليلة الماضية، حسب ما أشارت السوق الموازية والعقود الآجلة غير القابلة للتسليم (NDFs)، والتى ترجح انخفاضا أكثر فى العملة المحلية بنحو 30%.
وسببت عمليات الدمج والاستحواذ تحت مظلة برنامج الطروحات التابع للدولة هى الأخرى فى إعادة تسعير الأصول، ومن ضمنها شركات العقارات محل الدراسة، ومن ناحية أخرى ساهمت نتائج الأعمال الإيجابية للشركات خلال عامى 2022 و2023، فى تعزيز موقف أسهم هذه الشركات فى أسواق التداول.
وقال جاد، إن المطورين العقاريين تمكنوا من تحقيق مبيعات مرتفعة لاعتمادهم على رفع الأسعار مستخدمين سياسات تسعيرية تعتمد على سعر الصرف الرسمى، مع هامش إضافى، كما اعتمد البعض على تسعير القطع العقارية بالدولار، ولكن زيادة المبيعات كانت مدفوعة بزيادة عدد الوحدات المباعة.
وأشار التقرير إلى أن اهتمام المستثمرين اتجه مؤخرا نحو البورصة، فى وقت تتداول فيه الأسهم بأسعار أقل من قيمتها العادلة، خاصة الأسهم التى استفادت من انخفاض سعر الجنيه مثل أسهم الشركات العقارية التى تملك حصيلة كبيرة من الأراضى.
وأظهر أنه بالرغم من الأداء المرتفع لأسهم الشركات العقارية المذكورة، إلا أنها مازالت تتداول بأسعار أقل من أعلى سعر لها، فى الفترة منذ نوفمبر 2016 إلى ديسمبر 2022، باستثناء سهمى“مجموعة طلعت مصطفى” و”أوراسكوم للتنمية”.
واستعان التقرير بنموذج تقييم صافى قيمة الأصول“NAV”، لتقييم أصول الشركات المذكورة، وتحديد القيمة العادلة لأسهم“إعمار مصر”، و”مصر الجديدة”، و”مدينة مصر” و”أوراسكوم للتنمية”، وبالم هيلز”، و”سوديك”، وطلعت مصطفى” بأسعار 7.55 جنيه، و14.03 جنيه، و4.99 جنيه، و13.25 جنيه، و3.86 جنيه، و26.62 جنيه، و30.86 جنيه على الترتيب.
وأكد التقرير، أن أسهم“إعمار مصر”، و”مدينة مصر”،“وبالم هيلز” هى أكثر الأسهم المقومة بأقل من قيمتها، ولديها فرص واعدة للنمو بمعدلات تقارب 66%، بينما توقع أن جميع الأسهم السبعة لها فرص نمو بمتوسط نحو 45%.
كتبت: مرام أشرف
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