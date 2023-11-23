العربى الأفريقى: أسهم قطاع العقارات واعدة.. وتتداول بأقل من القيمة العادلة

قالت بحوث العربى الأفريقى لتداول الأوراق المالية فى مذكرة بحثية حصلت ((البورصة)) على نسخة منها، إن أسهم قطاع العقارات حققت أداءًا قويًا مواكبة أداء البورصة المتصاعد.

وقال محمود جاد، محلل أول القطاع العقارى بالشركة فى التقرير، إن سهم مجموعة طلعت مصطفى وصل إلى قمة جديدة عند 25.25 جنيه، فى جلسة 25 أكتوبر الماضى، محققا نمو بمعدل 236%، على أساس سنوى، منذ تحرير سعر الجنيه المصرى فى أكتوبر 2022، وذلك بعد سنوات من تداوله بسعر أقل من قيمته الدفترية، متخطيا فى أدائه المؤشر الرئيسى EGX30.

وأضاف التقرير أن أسهم الشركات العقارية الأخرى أيضا كان لها نصيب من النمو، متمثلة فى شركات مثل“مدينة مصر”، و”إعمار”، و”مصر الجديدة للإسكان”، و”أوراسكوم للتنمية-مصر”، و”سوديك”، و”بالم هيلز”، خاصة وأن قيمتها العادلة أعلى من السعر السوقى الذى تتداول عنده أسهم تلك الشركات.

وأرجعت بحوث العربى الأفريقى لتداول الأوراق المالية، السبب فى الأداء المرتفع إلى عدة عوامل تتمثل فى إعادة تسعير الأصول نتيجة لمعدلات التضخم العالية، والتى تسبب فيها تراجع قيمة الجنيه المصرى أمام الدولار بنحو 26% منذ نهاية أكتوبر 2022، وبانخفاض إجمالى بلغ 49% منذ بداية عام 2022، بالإضافة إلى القفزات فى سعر صرف الدولار خلال الأيام القليلة الماضية، حسب ما أشارت السوق الموازية والعقود الآجلة غير القابلة للتسليم (NDFs)، والتى ترجح انخفاضا أكثر فى العملة المحلية بنحو 30%.

وسببت عمليات الدمج والاستحواذ تحت مظلة برنامج الطروحات التابع للدولة هى الأخرى فى إعادة تسعير الأصول، ومن ضمنها شركات العقارات محل الدراسة، ومن ناحية أخرى ساهمت نتائج الأعمال الإيجابية للشركات خلال عامى 2022 و2023، فى تعزيز موقف أسهم هذه الشركات فى أسواق التداول.

وقال جاد، إن المطورين العقاريين تمكنوا من تحقيق مبيعات مرتفعة لاعتمادهم على رفع الأسعار مستخدمين سياسات تسعيرية تعتمد على سعر الصرف الرسمى، مع هامش إضافى، كما اعتمد البعض على تسعير القطع العقارية بالدولار، ولكن زيادة المبيعات كانت مدفوعة بزيادة عدد الوحدات المباعة.

وأشار التقرير إلى أن اهتمام المستثمرين اتجه مؤخرا نحو البورصة، فى وقت تتداول فيه الأسهم بأسعار أقل من قيمتها العادلة، خاصة الأسهم التى استفادت من انخفاض سعر الجنيه مثل أسهم الشركات العقارية التى تملك حصيلة كبيرة من الأراضى.

وأظهر أنه بالرغم من الأداء المرتفع لأسهم الشركات العقارية المذكورة، إلا أنها مازالت تتداول بأسعار أقل من أعلى سعر لها، فى الفترة منذ نوفمبر 2016 إلى ديسمبر 2022، باستثناء سهمى“مجموعة طلعت مصطفى” و”أوراسكوم للتنمية”.

واستعان التقرير بنموذج تقييم صافى قيمة الأصول“NAV”، لتقييم أصول الشركات المذكورة، وتحديد القيمة العادلة لأسهم“إعمار مصر”، و”مصر الجديدة”، و”مدينة مصر” و”أوراسكوم للتنمية”، وبالم هيلز”، و”سوديك”، وطلعت مصطفى” بأسعار 7.55 جنيه، و14.03 جنيه، و4.99 جنيه، و13.25 جنيه، و3.86 جنيه، و26.62 جنيه، و30.86 جنيه على الترتيب.

وأكد التقرير، أن أسهم“إعمار مصر”، و”مدينة مصر”،“وبالم هيلز” هى أكثر الأسهم المقومة بأقل من قيمتها، ولديها فرص واعدة للنمو بمعدلات تقارب 66%، بينما توقع أن جميع الأسهم السبعة لها فرص نمو بمتوسط نحو 45%.

كتبت: مرام أشرف