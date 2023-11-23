جى فى: طربول تضم 12 محوراً صناعياً بتكلفة استثمارية نصف تريليون جنيه

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قال شريف حمودة، رئيس مجلس إدارة شركة GV للاستثمارات، إن معرض Cairo ICT يعد فرصة لاستعراض الإمكانيات التكنولوجية المتقدمة التى توفرها مدينة طربول الصناعية، بفضل التركيز على التصنيع الذكى، وتوفير الخدمات اللوجستية المتطورة، والبنية التحتية الرقمية.
وأوضح أن مدينة طربول تضم 12 محورًا صناعيًا متنوعًا، بتكاليف استثمارية تصل إلى نصف تريليون جنيه، ومن المتوقع أن تسهم فى توفير نحو 750 ألف فرصة عمل مباشرة.
وأعلنت شركة“جى فى” للاستثمارات، عن مشاركتها فى المعرض والمؤتمر الدولى للتكنولوجيا بالشرق الأوسط Cairo ICT، الذى يُقام فى الفترة من 19 إلى 22 نوفمبر الجارى.
وتأتى مشاركة“جى فى” للاستثمارات لعرض مشروع“مدينة طربول”، أكبر مدينة صناعية خضراء ذكية فى الشرق الأوسط، بالإضافة إلى إلقاء الضوء على مبادرة“صنع” والتركيز على أهمية الشراكات التى تعتمد على التكنولوجيا فى تحقيق الأهداف المستدامة وتعزيز التطور فى مختلف القطاعات.
وأضاف حمودة، أن مبادرة“صنع” سيتم التركيز عليها خلال المعرض كما أنها تأتى فى ظل جهود شركة جى فى للاستثمارات لجذب المستثمرين الصناعيين لمدينة طربول.
وأوضح أنها تعد من أبرز المبادرات المخصصة للمصانع الجاهزة لصغار ومتوسطى المصنعين، وتتيح الاستثمار فى أكبر مدينة صناعية فى مصر بتسهيلات ميسرة، بدفعة مقدم 0% وتقسيط يصل إلى 10 سنوات.
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