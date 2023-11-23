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جى فى: طربول تضم 12 محوراً صناعياً بتكلفة استثمارية نصف تريليون جنيه

11/23/2023 8:17:10 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) قال شريف حمودة، رئيس مجلس إدارة شركة GV للاستثمارات، إن معرض Cairo ICT يعد فرصة لاستعراض الإمكانيات التكنولوجية المتقدمة التى توفرها مدينة طربول الصناعية، بفضل التركيز على التصنيع الذكى، وتوفير الخدمات اللوجستية المتطورة، والبنية التحتية الرقمية.

وأوضح أن مدينة طربول تضم 12 محورًا صناعيًا متنوعًا، بتكاليف استثمارية تصل إلى نصف تريليون جنيه، ومن المتوقع أن تسهم فى توفير نحو 750 ألف فرصة عمل مباشرة.

وأعلنت شركة“جى فى” للاستثمارات، عن مشاركتها فى المعرض والمؤتمر الدولى للتكنولوجيا بالشرق الأوسط Cairo ICT، الذى يُقام فى الفترة من 19 إلى 22 نوفمبر الجارى.

وتأتى مشاركة“جى فى” للاستثمارات لعرض مشروع“مدينة طربول”، أكبر مدينة صناعية خضراء ذكية فى الشرق الأوسط، بالإضافة إلى إلقاء الضوء على مبادرة“صنع” والتركيز على أهمية الشراكات التى تعتمد على التكنولوجيا فى تحقيق الأهداف المستدامة وتعزيز التطور فى مختلف القطاعات.

وأضاف حمودة، أن مبادرة“صنع” سيتم التركيز عليها خلال المعرض كما أنها تأتى فى ظل جهود شركة جى فى للاستثمارات لجذب المستثمرين الصناعيين لمدينة طربول.

وأوضح أنها تعد من أبرز المبادرات المخصصة للمصانع الجاهزة لصغار ومتوسطى المصنعين، وتتيح الاستثمار فى أكبر مدينة صناعية فى مصر بتسهيلات ميسرة، بدفعة مقدم 0% وتقسيط يصل إلى 10 سنوات.

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