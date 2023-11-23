سياك للتطوير تنفذ مشروعا متعدد الاستخدامات بمبيعات 20 مليار جنيه

(MENAFN
- Al-Borsa News) تأسيس شركة لإدارة الأصول بالسعودية وأولى مشروعاتها بالشراكة مع“مجموعة الزامل”
تستعد شركة“سياك للتطوير العقارى” لطرح مشروعين جديدين خلال العام المقبل، أحدهما سكنى بمدينة الشيخ زايد، والآخر سكنى تجارى إدارى بمدينة 6 أكتوبر، وذلك فى إطار خطتها التوسيعة فى قطاع التطوير العقارى وتطوير مشروعات عمرانية متكاملة بعدد من المناطق.
وقال مروان رجب، عضو مجلس إدارة سياك القابضة والعضو المنتدب لمجموعة سياك للتطوير، إن المشروع الأول على مساحة 15 فدانا بمدينة 6 أكتوبر، ويضم 3 أبراج سكنى تجارى وإدارى بالإضافة إلى فندق.
وأضاف رجب لـ”البورصة”، أن إجمالى المبيعات المتوقعة للمشروع تبلغ 20 مليار جنيه، موضحا أنه سيكون بنظام الشراكة مع مالك الأرض، ويتم تنفيذه على 4 سنوات.
وأشار إلى أن الشركة فى المراحل النهائية للتعاقدات، وسيتم توقيع عقود أرض المشروع خلال الأسبوع المقبل.
وقال رجب، إن الشركة ستتعاقد مع عدد من العلامات الفندقية العالمية لإدارة الفندق الخاص بالمشروع لتقديم أفضل خدمة للعملاء.
وأضاف أن المشروع الثانى عبارة عن مشروع سكنى بمدينة الشيخ زايد على مساحة 15 فدانا، بإجمالى استثمارات 1.5 مليار جنيه تقريبا.
وأوضح أن قيمة الأرض تبلغ 400 مليون جنيه تقريبا من إجمالى استثمارات المشروع، مشيرا إلى أنه سيكون تنفيذ ذاتى لصالح الشركة.
وقال رجب، إن الشركة تخطط للتوسع فى تنفيذ المشروعات الصناعية، حيث تدرس عدة مشروعات صناعية بعدد من المناطق، خاصة فى مدينتى السادات و6 أكتوبر، والعاصمة الإدارية مع عدد من الهيئات والجهات.
وأضاف أنه تم بيع 90% من مشروع الشركة بالحى المالى فى العاصمة الإدارية الجديدة، بإجمالى مبيعات مستهدفة مليار جنيه.
وأوضح أن المشروع يوفر وحدات إدارية بمساحات متنوعة تلبى احتياجات السوق العقارى، وتبدأ المساحات من 100 متر إلى 300 متر مربع حسب احتياجات العميل.
وقال إنه تم تأسيس شركتين جديدتين بالسعودية، أحدهما للمقاولات والأخرى لإدارة الأصول ضمن خطة مجموعة“سياك” للتوسع خارجيا خاصة فى السوق الخليجى.
وأضاف رجب، أن رأس مال شركة“إدارة الأصول” يبلغ نحو 250 ألف ريال تقريبا، وأولى مشروعاتها ستكون بالتعاون مع“مجموعة الزامل” بالسعودية، ومن المخطط أن تكون خطوة مبدئية لعدد من المشروعات خلال الفترة القادمة.
وأوضح أن“سياك للتطوير” تدرس تأسيس شركة جديدة بالشراكة مع مجموعة الزامل السعودية، لتعزيز التعاون وتقديم حزمة من المشروعات العقارية المتنوعة بالسعودية.
وأشار إلى أن الشركة ترحب بالتعاون مع جميع الكيانات الموجودة بالسوق السعودى، سواء مشروعات تنفيذ ذاتى أو بنظام الشراكات مع جهات أخرى.
وقال رجب، إن“سياك” تمتلك شركة لإدارة الأصول بمصر تتولى إدارة عدد من المشروعات من ضمنها جميع فروع“أورنج للاتصالات” و”هيلتون” و”ماجد الفطيم” و”كارفور”.
وأضاف أن الشركة تمتلك شركة“مساندة” لإدارة المشروعات بالشراكة مع شريك آخر بنسبة 50%، وتتولى إدارة مشروعات بمدينة“مستقبل سيتى”، وتم التعاقد على أولى مشروعاتها بمنطقة الضبعة وهو عبارة عن مشروع تجارى إدارى.
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