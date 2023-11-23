سياك للتطوير تنفذ مشروعا متعدد الاستخدامات بمبيعات 20 مليار جنيه

تستعد شركة“سياك للتطوير العقارى” لطرح مشروعين جديدين خلال العام المقبل، أحدهما سكنى بمدينة الشيخ زايد، والآخر سكنى تجارى إدارى بمدينة 6 أكتوبر، وذلك فى إطار خطتها التوسيعة فى قطاع التطوير العقارى وتطوير مشروعات عمرانية متكاملة بعدد من المناطق.

وقال مروان رجب، عضو مجلس إدارة سياك القابضة والعضو المنتدب لمجموعة سياك للتطوير، إن المشروع الأول على مساحة 15 فدانا بمدينة 6 أكتوبر، ويضم 3 أبراج سكنى تجارى وإدارى بالإضافة إلى فندق.

وأضاف رجب لـ”البورصة”، أن إجمالى المبيعات المتوقعة للمشروع تبلغ 20 مليار جنيه، موضحا أنه سيكون بنظام الشراكة مع مالك الأرض، ويتم تنفيذه على 4 سنوات.

وأشار إلى أن الشركة فى المراحل النهائية للتعاقدات، وسيتم توقيع عقود أرض المشروع خلال الأسبوع المقبل.

وقال رجب، إن الشركة ستتعاقد مع عدد من العلامات الفندقية العالمية لإدارة الفندق الخاص بالمشروع لتقديم أفضل خدمة للعملاء.

وأضاف أن المشروع الثانى عبارة عن مشروع سكنى بمدينة الشيخ زايد على مساحة 15 فدانا، بإجمالى استثمارات 1.5 مليار جنيه تقريبا.

وأوضح أن قيمة الأرض تبلغ 400 مليون جنيه تقريبا من إجمالى استثمارات المشروع، مشيرا إلى أنه سيكون تنفيذ ذاتى لصالح الشركة.

وقال رجب، إن الشركة تخطط للتوسع فى تنفيذ المشروعات الصناعية، حيث تدرس عدة مشروعات صناعية بعدد من المناطق، خاصة فى مدينتى السادات و6 أكتوبر، والعاصمة الإدارية مع عدد من الهيئات والجهات.

وأضاف أنه تم بيع 90% من مشروع الشركة بالحى المالى فى العاصمة الإدارية الجديدة، بإجمالى مبيعات مستهدفة مليار جنيه.

وأوضح أن المشروع يوفر وحدات إدارية بمساحات متنوعة تلبى احتياجات السوق العقارى، وتبدأ المساحات من 100 متر إلى 300 متر مربع حسب احتياجات العميل.

وقال إنه تم تأسيس شركتين جديدتين بالسعودية، أحدهما للمقاولات والأخرى لإدارة الأصول ضمن خطة مجموعة“سياك” للتوسع خارجيا خاصة فى السوق الخليجى.

وأضاف رجب، أن رأس مال شركة“إدارة الأصول” يبلغ نحو 250 ألف ريال تقريبا، وأولى مشروعاتها ستكون بالتعاون مع“مجموعة الزامل” بالسعودية، ومن المخطط أن تكون خطوة مبدئية لعدد من المشروعات خلال الفترة القادمة.

وأوضح أن“سياك للتطوير” تدرس تأسيس شركة جديدة بالشراكة مع مجموعة الزامل السعودية، لتعزيز التعاون وتقديم حزمة من المشروعات العقارية المتنوعة بالسعودية.

وأشار إلى أن الشركة ترحب بالتعاون مع جميع الكيانات الموجودة بالسوق السعودى، سواء مشروعات تنفيذ ذاتى أو بنظام الشراكات مع جهات أخرى.

وقال رجب، إن“سياك” تمتلك شركة لإدارة الأصول بمصر تتولى إدارة عدد من المشروعات من ضمنها جميع فروع“أورنج للاتصالات” و”هيلتون” و”ماجد الفطيم” و”كارفور”.

وأضاف أن الشركة تمتلك شركة“مساندة” لإدارة المشروعات بالشراكة مع شريك آخر بنسبة 50%، وتتولى إدارة مشروعات بمدينة“مستقبل سيتى”، وتم التعاقد على أولى مشروعاتها بمنطقة الضبعة وهو عبارة عن مشروع تجارى إدارى.