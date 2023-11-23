الإقبال على الشقق الفندقية يخالف توقعات موسم الشتاء

(MENAFN
- Al-Borsa News) عبد الوهاب: تراجع فى الإقبال خلال الموسم الجارى خاصة من العملاء العرب
رصد مسوقون عقاريون تراجعا فى الإقبال على شراء أو إيجار الوحدات الفندقية بالمناطق السياحية خلال موسم الشتاء المقبل، وذلك رغم توقعات ارتفاع الإقبال السياحى على المقصد المصرى خلال موسم الشتاء.
وقال وائل عبد الوهاب رئيس مجلس إدارة شركة“إيسال للتسويق العقارى”، إن موسم الشتاء يشهد دائما إقبالا كبيرا على حجوزات الشقق الفندقية فى بعض المناطق السياحية الدافئة، بداية من شهر ديسمبر.
وأضاف عبد الوهاب، أن معدل الإقبال على الحجوزات خلال الموسم الشتوى الجارى يبدو متراجعا مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى، وسط توقعات بعدم زيادة الإقبال خلال الفترة القادمة.
وأوضح أن هناك تراجعا طفيفا فى إقبال العملاء العرب على حجز الشقق الفندقية فى مصر إلى جانب تراجع أكبر فى إقبال العملاء الأجانب.
وقال عبد الوهاب، إن الجونة وسهل حشيش والغردقة تعد من أكثر المناطق التى تحظى بإقبال كثيف لتأجير الشاليهات والشقق الفندقية خلال العطلات الطويلة كعطلة الكريسماس ومع بداية يناير من كل عام.
وبحسب رئيس مجلس إدارة شركة“إيسال للتسويق العقارى”، فإن أسعار الإيجارات تبدأ من 3 آلاف جنيه فى الليلة للاستوديو الفندقى أو الشقة الغرفتين، وتصل حتى 30 ألف جنيه فى الليلة للفيلات الخاصة.
وأضاف أن أغلب الإقبال على الإيجارات بمنطقة البحر الأحمر خلال مواسم العطلات والأعياد، يأتى من السوق الإنجليزى، والألمانى، والروسى، إلى جانب نسبة قد تصل إلى 50% لصالح الإقبال المحلى.
وأشار عبد الوهاب إلى أن منطقة العين السخنة أيضا تحظى بإقبال أغلبه محلى خلال العطلات القصيرة فى الموسم الشتوى.
وتبدأ أسعار الإيجارات بالعين السخنة من 1500 جنيه فى الليلة إلى 2000 جنيه للشاليهات ذات المساحة الصغيرة أو التى لا تتجاوز غرفتين، بينما يبدأ سعر الإيجار فى الليلة من 3 آلاف جنيه للشاليه مساحة 3 غرف ليصل حتى 5 آلاف جنيه للفيلات.
وقال عبد الوهاب:“الرؤية غير واضحة حتى الآن ولا يمكن قياس نسبة الإقبال خاصة مع بداية الموسم الجارى، أملا فى تحول الأمور بشكل إيجابى وحدوث انتعاشة مع التوافد الأجنبى خلال أعياد رأس السنة والكريسماس”.
ووفقا لموقع“بروبرتى فايندر”، فإن أسعار إيجار الشاليهات والتاون هاوس بقرى العين السخنة، تبدأ من 25 ألف جنيه وحتى 85 ألف جنيه شهريا خلال الفترة الحالية بحسب مساحة الوحدة وقربها من الشاطئ، فيما تتراوح أسعار إيجار الشاليهات بالجونة بين 40 ألف جنيه إلى 55 ألف جنيه شهريا. حسونة: أسعار بيع وإيجار الوحدات بالعين السخنة أقل بنسبة 30% من الساحل الشمالى
وقال مهاب حسونة رئيس مجلس إدارة شركة سفن فيجرز للتسويق العقارى، إن العين السخنة تعتبر المنطقة الأكثر جذبا لقضاء الإجازات خلال فصل الشتاء، لقربها من القاهرة، خاصة للمصريين ويليهم نسبة ليست كبيرة من العرب.
وأضاف أن أسعار الإيجارات وكذلك البيع للوحدات السياحية بالعين السخنة تعتبر أقل بنسبة 30% من نظيرتها فى منطقة الساحل الشمالى.
وبحسب حسونة، فإن سعر البيع يبدأ من 3 إلى 5 ملايين جنيه للشاليه الذى تبلغ مساحته غرفتين، ويتراوح السعر بين 6 إلى 6.5 مليون جنيه للشاليه بمساحة 3 غرف.
وأوضح أن هناك شريحة كبيرة من العملاء بدأت الإقبال على شراء أو تأجير وحدات سياحية بالعين السخنة، خاصة من قاطنى مناطق شرق القاهرة والمهتمين بالعاصمة الإدارية الجديدة أيضا، وذلك مع اكتمال طريق الجلالة وإقامة جامعات ومدارس بالمنطقة.
وقال إن الاستثمار فى العقار السياحى خاصة بالمشروعات التى تُقام بالمناطق الجديدة، يجذب شريحة كبيرة من العملاء، حيث يستحوذ المصريون على النصيب الأكبر خاصة المغتربين، يليهم من السوق الخليجى مواطنو دول السعودية والكويت والإمارات وقطر.
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