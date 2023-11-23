الإقبال على الشقق الفندقية يخالف توقعات موسم الشتاء

رصد مسوقون عقاريون تراجعا فى الإقبال على شراء أو إيجار الوحدات الفندقية بالمناطق السياحية خلال موسم الشتاء المقبل، وذلك رغم توقعات ارتفاع الإقبال السياحى على المقصد المصرى خلال موسم الشتاء.

وقال وائل عبد الوهاب رئيس مجلس إدارة شركة“إيسال للتسويق العقارى”، إن موسم الشتاء يشهد دائما إقبالا كبيرا على حجوزات الشقق الفندقية فى بعض المناطق السياحية الدافئة، بداية من شهر ديسمبر.

وأضاف عبد الوهاب، أن معدل الإقبال على الحجوزات خلال الموسم الشتوى الجارى يبدو متراجعا مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى، وسط توقعات بعدم زيادة الإقبال خلال الفترة القادمة.

وأوضح أن هناك تراجعا طفيفا فى إقبال العملاء العرب على حجز الشقق الفندقية فى مصر إلى جانب تراجع أكبر فى إقبال العملاء الأجانب.

وقال عبد الوهاب، إن الجونة وسهل حشيش والغردقة تعد من أكثر المناطق التى تحظى بإقبال كثيف لتأجير الشاليهات والشقق الفندقية خلال العطلات الطويلة كعطلة الكريسماس ومع بداية يناير من كل عام.

وبحسب رئيس مجلس إدارة شركة“إيسال للتسويق العقارى”، فإن أسعار الإيجارات تبدأ من 3 آلاف جنيه فى الليلة للاستوديو الفندقى أو الشقة الغرفتين، وتصل حتى 30 ألف جنيه فى الليلة للفيلات الخاصة.

وأضاف أن أغلب الإقبال على الإيجارات بمنطقة البحر الأحمر خلال مواسم العطلات والأعياد، يأتى من السوق الإنجليزى، والألمانى، والروسى، إلى جانب نسبة قد تصل إلى 50%؜ لصالح الإقبال المحلى.

وأشار عبد الوهاب إلى أن منطقة العين السخنة أيضا تحظى بإقبال أغلبه محلى خلال العطلات القصيرة فى الموسم الشتوى.

وتبدأ أسعار الإيجارات بالعين السخنة من 1500 جنيه فى الليلة إلى 2000 جنيه للشاليهات ذات المساحة الصغيرة أو التى لا تتجاوز غرفتين، بينما يبدأ سعر الإيجار فى الليلة من 3 آلاف جنيه للشاليه مساحة 3 غرف ليصل حتى 5 آلاف جنيه للفيلات.

وقال عبد الوهاب:“الرؤية غير واضحة حتى الآن ولا يمكن قياس نسبة الإقبال خاصة مع بداية الموسم الجارى، أملا فى تحول الأمور بشكل إيجابى وحدوث انتعاشة مع التوافد الأجنبى خلال أعياد رأس السنة والكريسماس”.

ووفقا لموقع“بروبرتى فايندر”، فإن أسعار إيجار الشاليهات والتاون هاوس بقرى العين السخنة، تبدأ من 25 ألف جنيه وحتى 85 ألف جنيه شهريا خلال الفترة الحالية بحسب مساحة الوحدة وقربها من الشاطئ، فيما تتراوح أسعار إيجار الشاليهات بالجونة بين 40 ألف جنيه إلى 55 ألف جنيه شهريا.

وقال مهاب حسونة رئيس مجلس إدارة شركة سفن فيجرز للتسويق العقارى، إن العين السخنة تعتبر المنطقة الأكثر جذبا لقضاء الإجازات خلال فصل الشتاء، لقربها من القاهرة، خاصة للمصريين ويليهم نسبة ليست كبيرة من العرب.

وأضاف أن أسعار الإيجارات وكذلك البيع للوحدات السياحية بالعين السخنة تعتبر أقل بنسبة 30% من نظيرتها فى منطقة الساحل الشمالى.

وبحسب حسونة، فإن سعر البيع يبدأ من 3 إلى 5 ملايين جنيه للشاليه الذى تبلغ مساحته غرفتين، ويتراوح السعر بين 6 إلى 6.5 مليون جنيه للشاليه بمساحة 3 غرف.

وأوضح أن هناك شريحة كبيرة من العملاء بدأت الإقبال على شراء أو تأجير وحدات سياحية بالعين السخنة، خاصة من قاطنى مناطق شرق القاهرة والمهتمين بالعاصمة الإدارية الجديدة أيضا، وذلك مع اكتمال طريق الجلالة وإقامة جامعات ومدارس بالمنطقة.

وقال إن الاستثمار فى العقار السياحى خاصة بالمشروعات التى تُقام بالمناطق الجديدة، يجذب شريحة كبيرة من العملاء، حيث يستحوذ المصريون على النصيب الأكبر خاصة المغتربين، يليهم من السوق الخليجى مواطنو دول السعودية والكويت والإمارات وقطر.