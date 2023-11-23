كونتكت للتطوير تستهدف مليار جنيه مبيعات بنهاية 2023

MENAFN - Al-Borsa News) قال الدكتور أحمد فكرى رئيس مجلس إدارة شركة كونتكت للتطوير العقارى، إن الشركة تستهدف مبيعات تعاقدية بقيمة مليار جنيه بمشروعاتها بنهاية العام الجارى.

وأضاف فكرى لـ”البورصة”، أن“كونتكت للتطوير” تستعد لطرح مشروع سكنى جديد بمدينة الشيخ زايد خلال الربع الأول من العام المقبل، فضلا عن دراسة عدد من الفرص الاستثمارية الجديدة ضمن خطتها لزيادة حجم أعمالها.

وأوضح أن الشركة قامت خلال العام الماضى بالاستحواذ على 3 شركات، وهى“جى دبليوكونستراكشنز” و”دى إف إس جينيرال سيرفيس” و”تيرن كى ميكانيكال سوليوشن” بصفقة بلغت قيمتها 120 مليون جنيه.

وأشار إلى أن الشركة تنفذ مشروع“إيفال تورز” رابع مشروع للشركة بالعاصمة الإدارية الجديدة، باستثمارات نحو 6 مليارات جنيه، على مساحة 9 آلاف متر مربع بنشاط تجارى إدارى.

وقال إن المشروع ينقسم إلى مبنيين إدارى وفندقى، ويتم طرحة للبيع على 4 مراحل، وتم طرح المرحلة الأولى خلال العام الجارى، وسيتم طرح المراحل الأخرى تباعًا.

وأضاف أن“كونتكت للتطوير” تستعين بشركاء فى مجالات مختلفة لتوفير أحدث التقنيات داخل مشروعها وتم توقيع اتفاقية مع مكتب YBA ياسر البلتاجى للتصميمات المعمارية وبيت الخبرة العالمى محرم باخوم كاستشارى هندسى، ومكتب مافيك محمد عبد المتعال استشارى ميكانيكا التربة والأساسات، بالإضافة إلى التعاقد مع المكتب العالمى CBRE كاستشارى إدارة وتشغيل المشروع.

وأوضح فكرى، أن محفظة الأراضى الخاصة بشركة كونتكت للتطوير العقارى تبلغ 50 فدانا للمشروعات السكنية، و20 ألف متر للمشروعات الإدارية بالقاهرة الجديدة والشيخ زايد والعاصمة الإدارية.

وقال إن الشركة تعتمد على التمويل الذاتى فى تنفيذ كافة مشروعاتها، ولكنها تدرس خلال الفترة المقبلة الحصول على آليات تمويلية جديدة كالاقتراض من البنوك أو إصدار سندات توريق لتوفير السيولة المالية وسرعة تنفيذ المشروعات والالتزام بمواعيد التسليم المحددة للعملاء.

وأشار إلى أن“كونتكت للتطوير” تمتلك مكاتب مبيعات فى الرياض ودبى، وتعتزم خلال الفترة المقبلة فتح المزيد من مكاتب التمثيل بدول الخليج وأوروبا.

وأضاف أن حصة العملاء الأجانب والمصريين العاملين بالخارج تمثل 30% من إجمالى مبيعات الشركة، مما يؤكد مدى ثقة العملاء بالخارج فى المنتج العقارى المصرى، كما أنه يدعم خطة الدولة فى التوسع بتصدير العقار المصرى.

وأوضح أن أهم ما يميز العاصمة الإدارية الجديدة هو المتابعة المستمرة من قبل شركة العاصمة لكل الشركات ومراحل تنفيذ المشروعات القائمة، لتذليل العقبات أمام المطورين العقاريين وضمان حقوق العملاء فى جدية التنفيذ والالتزام بموعد التسليم.

وأكد على أهمية التيسيرات الأخيرة التى قامت بإصدارها شركة العاصمة الإدارية للمشروعات الخاصة بالمطورين العقاريين فى العاصمة، لافتا إلى أنها تدعم بشكل كبير استمرار تنفيذ المشروعات والحفاظ على استثمارات العملاء خاصة فى ظل التحديات التى يشهدها القطاع بشكل مستمر.

وقال إن القطاع العقارى من أهم القطاعات الاقتصادية فى مصر لما له من دور كبير فى النهوض بالاقتصاد المصرى، خاصة فى ظل خطة التنمية الشاملة التى تنفذها الدولة المصرية.

وأشار إلى أن“كونتكت للتطوير” تدرس العديد من الفرص الاستثمارية الجيدة فى السعودية، كما تخطط للمشاركة فى عدد من المؤتمرات والمعارض العقارية المحلية والدولية.

وأضاف أن المعارض العقارية تمثل أهمية كبيرة فى دعم القطاع العقارى وتوفير فرص عديدة للاستثمار وذلك عن طريق طرح مختلف الشركات العقارية لعدد كبير من الوحدات المتنوعة بين السكنى والإدارى والتجارى بعروض خاصة ومميزة.

وأوضح أن الشركة تعتمد فى تنفيذ مشروعاتها على استخدام الأساليب العلمية الحديثة فى البناء رغم تكلفتها المرتفعة، ولكنها تعود بالعديد من المنافع خاصة فى مرحلة تشغيل المشروع ويستفيد منها العملاء المقيمين بالمشروع من توفير فى فواتير المياه والكهرباء.

وأشار إلى أن زيادة أسعار مدخلات عملية البناء والتشييد ونقص الخامات بالأسواق خلال الفترة الحالية، تسببت فى ارتفاع تكلفة تنفيذ المشروعات وبالتالى ارتفاع سعر المنتج العقارى النهائى، وتكبد المطور العقارى أعباء مالية جديدة.

وقال فكرى، إن شركات التطوير العقارى تواجه مشكلة كبيرة فى عملية تسعير منتجاتها نتيجة الارتفاعات المتتالية لأسعار مواد البناء وخامات التشطيب.

وأضاف أن الشركة تتخذ عدة خطوات للتحوط من تلك الزيادات من ضمنها تخزين المواد الخام ومواد البناء والإسراع فى معدلات تنفيذ المشروع، والاحتفاظ بنسبة تقترب من 30% من عدد الوحدات بالمشروعات كمخزون وطرحها للبيع بعد إتمام المشروع فضلا عن مراجعة الأسعار بشكل مستمر.

وأشار إلى أهمية العمل على تحسين آلية التمويل العقارى باعتبارها من أهم المحفزات المطلوبة لتحقيق انتعاشة فى السوق، لافتا إلى ضرورة أن تشمل الوحدات تحت الإنشاء لتوفير السيولة للمطورين من أجل تنفيذ مشروعاتهم وتحفيزهم على طرح مشروعات جديدة.

وأوضح أن اتباع شركات التطوير العقارى لسياسة البيع طويل الأجل وبالتقسيط على 8 سنوات تعرضهم للعديد من المخاطر فى ظل الارتفاعات المستمرة فى تكاليف مواد البناء، ولكن القوة الشرائية هى التى تتحكم فى سياسة البيع بالسوق.

وقال فكرى، إن العام الجارى شهد تحقيق شركات التطوير العقارى لمبيعات قياسية لم يشهدها السوق العقارى من قبل متوقعا استمرار زيادة المبيعات خلال الفترة المقبلة.

وأكد أن القطاع العقارى هو الاختيار الأفضل للعديد من المصريين للحفاظ على مدخراتهم فى ظل الارتفاع المستمر فى الأسعار.

وأضاف أنه من المتوقع أن يشهد السوق العقارى زيادات من 20% إلى 30% فى أسعار العقار مع بداية العام المقبل، علمًا بأن الأسعار قد ارتفعت بأكثر من 50% خلال العام الجارى نتيجة زيادة أسعار المواد الخام.