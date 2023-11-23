المشروعات السكنية والأقساط القصيرة ترسم ملامح القطاع العقارى فى 2024

MENAFN - Al-Borsa News) اتفق خبراء ومتعاملون بالقطاع العقارى أن التحديات التى شهدها السوق خلال الفترة الماضية من ارتفاع التضخم وزيادة أسعار مواد البناء ونقص الخامات، وارتفاع تكلفة المنتج العقارى النهائى، فرضت على السوق متغيرات جديدة تتعلق بأنظمة السداد التى توفرها الشركات للعملاء، وطبيعة المنتج العقارى الأكثر طلبا خلال العام المقبل.

وقال محمد هانى العسال، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة مصر إيطاليا العقارية، إنه من المتوقع أن يشهد القطاع العقارى تحديات كثيرة خلال الفترة القادمة نتيجة المتغيرات المستمرة فى السوق، خاصة بأسعار مواد البناء من حديد وأسمنت ونقص الخامات.

وأوضح أن الشركات العقارية ستلجأ لضخ مزيد من الاستثمارات بمشروعاتها القائمة والإسراع من معدلات التنفيذ، لضمان الالتزام بعمليات التسليم مع العملاء، مع وضع خطة طموحة لاستدامة الاستثمارات والإنشاءات.

وأضاف العسال، أن تلك التحديات غيرت طبيعة المنتج العقارى المطلوب بالسوق، لافتا إلى أن العميل يبحث عن العقارات عالية الجودة باختلاف أنواعها سواء إدارية أو سكنية أو تجارية أو ساحلية.

وقال إن شركات التطوير العقارى ستتجه خلال الفترة القادمة لأنظمة السداد قصيرة المدى والتى تتراوح من 4 إلى 6 سنوات، حتى لا يتحمل المطور العقارى أعباءً مالية زائدة تفوق قدراته وتعيق استمراره فى تنفيذ مشروعاته نتيجة فروق الأسعار المستمرة فى مواد البناء والتكلفة.

وأضاف العسال، أن استقرار سوق العقارات، إلى جانب النمو الاقتصادى القوى فى البلاد والمبادرات الحكومية لجذب الاستثمار الأجنبى، يجعلها خيارًا جذابًا وآمنًا للمستثمرين المحليين والدوليين.

وقال المهندس فتح الله فوزى نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين ورئيس لجنة التشييد والبناء بالجمعية، إن الشركات العقارية ستركز خلال العام المقبل على تنفيذ المشروعات السكينة، باعتبار السكن الاحتياج الأساسى للعميل، والجزء السكنى يمثل النسبة الأكبر من مشروعات شركات التطوير العقارى.

وأوضح فوزى، أن شركات التطوير العقارى ستستمر فى الاعتماد على أنظمة السداد طويلة المدى والتى تصل إلى 8 و9 سنوات خلال العام المقبل، لافتا إلى أن تلك الأنظمة سترهق المطور العقارى نظرًا لالتزامه بتسليم مشروعاته خلال 4 سنوات بيما يحصل مستحقاته المالية من العملاء على 9 سنوات.

وأضاف أن زيادة عدد سنوات التقسيط من أهم التحديات التى ستواجه المطور العقارى خلال العام المقبل، والتى تمثل عبئًا ماليًا كبيرًا على التدفقات النقدية للشركات كما يعمل على تقليل إمكانيات الشركة فى الإسراع فى تنفيذ مشروعاتها، كما يعيق خطة التوسع من خلال إطلاق مشروعات جديدة.

وقال تامر فؤاد الرئيس التنفيذى لشركة منصات للتطوير العقارى، إن شركات التطوير العقارى ستركز خلال عام 2024 على المشروعات السكنية والتجارية، لأنها الأكثر طلبا فى سوق العقارات، إذ يتجه العملاء لهذا النوع من المشروعات من أجل الاستثمار بها.

وأضاف أن القطاع العقارى شهد عدة تحديات خلال الفترة الماضية من ارتفاع معدلات التضخم، وزيادة أسعار مواد البناء، ما نتج عنه ارتفاع فى تكلفة تنفيذ المشروعات العقارية، وارتفاع سعر المنتج النهائى، متوقعا أن تشهد أسعار العقارات بجميع أنواعها زيادات خلال العام المقبل بنسبة تصل إلى 25%.

وقال علاء الشيخ رئيس مجلس إدارة شركة أسيت تاب للتسويق العقارى وإدارة المشروعات، إنه من المتوقع أن تتجه الشركات للمشروعات الفندقية بشكل أكبر خلال العام المقبل، بجانب المشروعات السكنية والتى لا يقل الطلب عليها.

وأضاف الشيخ، أن شركته ستتجه إلى التركيز على تسويق الشق الفندقى استنادًا على تقارير لمؤسسات دولية ورؤيتها للسوق العقارى فى مصر، والتى أوضحت اتجاه الدولة لتطوير المطارات والبنية التحتية والمعالم السياحية لزيادة عدد السائحين الوافدين إلى مصر، ما يعنى زيادة الطلب على الغرف الفندقية.

وأوضح أن أكبر شركات التطوير العقارى بدأت فى طرح وحدات فندقية فى مشاريعها خاصة فى الساحل الشمالى والعين السخنة و6 أكتوبر والشيخ زايد وغيرها من المناطق.

كتبت: أمل سعداوى