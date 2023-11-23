“بايونيرز بروبرتيز” تربح 238.3 مليون جنيه خلال 9 أشهر

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفعت أرباح شركة بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، بنسبة 49.1% خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، لتصل 238.3 مليون جنيه، مقارنة بربح 159.8 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من 2022.

وزادت إيرادات الشركة، خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري لتصل 4.04 مليار جنيه، مقابل 3.84 مليار جنيه في الفترة نفسها من 2022.

وكانت نفت شركة“بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية”، تلقيها طلباً من إحدى الشركات لإجراء فحص نافي للجهالة بغرض الاستحواذ على الشركة.

وقالت الشركة، إنه لا توجد أي محادثات مع أي جهة بشأن ذلك الأمر خلال الوقت الراهن.

جاء ذلك ردًا على استفسارات البورصة حول ما يتداول عن (قيام إحدى شركات الاستثمار بإجراء فحص نافي للجهالة لبايونيرز بروبرتيز بغرض الاستحواذ).

وكانت قالت شركة“بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية”، إنها تدرس مقترح تأسيس شركة تمويل عقاري بالتعاون مع شركة أسباير كابيتال، لتحديد مدى الجدوى منه وشكل وأفق التعاون.

جاء ذلك ردًا من الشركتين حول ما نشر بعنوان“اسباير القابضة تسعى للتوسع في الخدمات المالية غير المصرفية وخطة لتاسيس شركة تمويل عقاري بالتعاون مع بايونيرز بروبرتيز”.

وأكدت الشركة أنه في حال دخول المقترح حيز التنفيذ وإبرام أية تعاقدات سيتم الإفصاح عنها.

وأضافت أنها تبحث عن الفرص الاستثمارية التي من شأنها تدعيم الأنشطة التشغيلية وكذلك مصالح مساهميها.

ومن جانبها، قالت شركة اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، إنها تسعى من خلال النظرة المستقبلية لزيادة أنشطتها من أنشطة الخدمات المالية غير المصرفية، وأن الشركة ترغب بالدخول في نشاط التمويل العقاري.

وأضافت أنها تسعى للتعاون في ذلك مع كيانات مختلفة تعمل في القطاع العقاري منها بايونيرز بروبرتيز.

تراجعت أرباح شركة بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، بنسبة 8.2% خلال النصف الأول من العام الجاري، لتصل 173.9 مليون جنيه، مقارنة بربح 189.59 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من 2022.

فيما زادت إيرادات الشركة، خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري لتصل 2.76 مليار جنيه، مقابل 2.4 مليار جنيه في الفترة نفسها من 2022.

وارتفعت أرباح شركة بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية بنسبة 129.5% خلال الربع الأول من العام الجاري، لتصل 102.1 مليون جنيه، مقارنة بربح 44.49 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وزادت إيرادات الشركة خلال الثلاثة أشهر الأول من العام الجاري، لتصل 1.65 مليار جنيه، مقابل 1.04 مليار جنيه في الفترة نفسها من 2022.

وكانت وافقت الجمعية العادية لشركة بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية على اعتماد حساب توزيع الأرباح المقترح وترحيل حصة المساهمين للأرباح المرحلة.

وصدقت العمومية على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة والقوائم المالية عن السنة المالية من تأسيس الشركة حتى 31 ديسمبر 2022.

ووافقت الجمعية العامة على تفويض مجلس الإدارة في شراء أسهم الخزينة والموافقة على آثار شراء أسهم الحزينة من زيادة حقوق التصويت ونسب الملكية للمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم للنسب الموجبة لتقديم عرض شراء إجباري على أسهم الشركة.

ووافقت الجمعية العامة غير العادية على إضافة باب جديد للنظام الأساسي للشركة يختص بـ”إثابة وتحفيز العاملين والمديرين”.