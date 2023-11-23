الأحد.. تسليم آخر وحدات دار مصر بمنطقة الأندلس في القاهرة الجديدة

MENAFN - Al-Borsa News) قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، إن جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، سيبدأ يوم الأحد المقبل، الموافق 26 نوفمبر، وحتى يوم الأحد الموافق 17 ديسمبر، في تسليم الدفعة الأخيرة من الوحدات السكنية بمشروع الإسكان المتوسط“دار مصر” المرحلة الثانية بمنطقة الأندلس بمدينة القاهرة الجديدة.

وأوضح المهندس عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أنه سيتم تسليم وحدات دار مصر العمارتين 294 و295، يوم الأحد الموافق 26/11/2023.

ووحدات العمارتين 172 و173، يوم الأحد الموافق 3/12/2023.

ووحدات العمارتين 298 و299، يوم الأحد الموافق 10/12/2023.

ووحدات العمارتين 262 و263، يوم الأحد الموافق 17/12/2023.

وقال رئيس الجهاز، إنه على العميل الفائز بالوحدة التوجه لبنك الإسكان والتعمير فرع التجمع الخامس، وذلك لإنهاء إجراءات التعاقد، ثم التوجه بخطاب البنك لمكتب خدمة المواطنين بمقر الجهاز بمركز المدينة خلف محطة المياه بشارع التسعين الجنوبي، ومعه صورة من الشيكات التى تم التوقيع عليها، وذلك لتسجيل البيانات على الشبكة واستلام خطاب للموقع لمعاينة واستلام الوحدة.