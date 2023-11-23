الأحد.. تسليم آخر وحدات دار مصر بمنطقة الأندلس في القاهرة الجديدة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، إن جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، سيبدأ يوم الأحد المقبل، الموافق 26 نوفمبر، وحتى يوم الأحد الموافق 17 ديسمبر، في تسليم الدفعة الأخيرة من الوحدات السكنية بمشروع الإسكان المتوسط“دار مصر” المرحلة الثانية بمنطقة الأندلس بمدينة القاهرة الجديدة.
وأوضح المهندس عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أنه سيتم تسليم وحدات دار مصر العمارتين 294 و295، يوم الأحد الموافق 26/11/2023.
ووحدات العمارتين 172 و173، يوم الأحد الموافق 3/12/2023.
ووحدات العمارتين 298 و299، يوم الأحد الموافق 10/12/2023.
ووحدات العمارتين 262 و263، يوم الأحد الموافق 17/12/2023.
وقال رئيس الجهاز، إنه على العميل الفائز بالوحدة التوجه لبنك الإسكان والتعمير فرع التجمع الخامس، وذلك لإنهاء إجراءات التعاقد، ثم التوجه بخطاب البنك لمكتب خدمة المواطنين بمقر الجهاز بمركز المدينة خلف محطة المياه بشارع التسعين الجنوبي، ومعه صورة من الشيكات التى تم التوقيع عليها، وذلك لتسجيل البيانات على الشبكة واستلام خطاب للموقع لمعاينة واستلام الوحدة.
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