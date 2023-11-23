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دبى: 1.4 مليار درهم قيمة المبايعات العقارية اليوم

11/23/2023 8:17:06 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) بلغت قيمة التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، هذا اليوم، أكثر من 1.6 مليار درهم.

وشهدت الدائرة اليوم تسجيل 439 مبايعة بقيمة 1.4 مليار درهم، منها 82 مبايعة للأراضي بقيمة 806.46 مليون درهم و357 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 593.27 مليون درهم.

وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 41.91 مليون درهم في منطقة نخلة جبل علي، تليها مبايعة بقيمة 36.52 مليون درهم في منطقة نخلة جبل علي، تليها مبايعة بقيمة 36.46 مليون درهم في منطقة نخلة جبل علي.

وقد تصدرت منطقة نخلة جبل علي المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 18 مبايعة بقيمة 424.84 مليون درهم، وتلتها منطقة ند الشبا الأولى بتسجيلها 16 مبايعة بقيمة 194.94 مليون درهم، وثالثة في وادي الصفا 2 بتسجيلها 10 مبايعات بقيمة 5.04 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، فقد جاءت مبايعة بقيمة 30.8 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 18.65 مليون درهم في منطقة وادي الصفا 3، وأخيراً مبايعة بقيمة 18 مليون درهم في منطقة المركاض.

وقد تصدرت منطقة مرسى دبي المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 69 مبايعة بقيمة 98.6 مليون درهم، وتلتها منطقة وادي الصفا 5 بتسجيلها 29 مبايعة بقيمة 23.25 مليون درهم، وثالثة في البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 26 مبايعة بقيمة 24.71 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 208.15 مليون درهم منها 18 رهن أراضٍ بقيمة 27.85 مليون درهم و121 رهن فلل وشقق بقيمة 180.3 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة البرشاء جنوب الرابعة بقيمة 22.31 مليون درهم، وأخرى في منطقة مرسى دبي بقيمة 19.89 مليون درهم.

وأما الهبات فقد شهدت تسجيل 31 هبة بقيمة 86.05 مليون درهم كان أهمها بمنطقة البرشاء الثالثة بقيمة 20 مليون درهم، وأخرى في منطقة سيح شعيب 1 بقيمة 9.82 مليون درهم.

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