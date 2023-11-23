جى فى تعتزم طرح حصة من أسهمها فى البورصة خلال 2024

(MENAFN
- Al-Borsa News) حمودة: التعاقد مع 13 مطورًا صناعيًا وبيع 1050 قطعة أرض بمدينة“طربول”
تستهدف شركة“جى فى للاستثمار” طرح حصة من أسهمها فى البورصة المصرية خلال العام المقبل، وذلك فى إطار خطتها لتمويل التوسعات المستقبلية بمشروعات الشركة.
وقال شريف حمودة، رئيس مجلس إدارة شركة جى فى للاستثمار، إن خطوة طرح أسهم الشركة فى البورصة المصرية جاءت أسرع مما كان مخطط لها.
وأضاف حمودة لـ”البورصة”:“مع تسارع وتيرة معدلات التنفيذ بمشروعات الشركة، عجلت الشركة من خطة الطرح فى البورصة لتتم خلال العام المقبل بدلا من عام 2025”.
وأوضح أن“جى فى” استحوذت على حصص فى بعض الشركات المدرجة فى البورصة المصرية خلال الفترة الماضية، مما ساهم فى الإسراع من خطة الشركة فى الطرح بالبورصة.
وقال حمودة، إن الشركة تعاقدت مع 13 مطورا لتنمية وتجهيز المناطق الصناعية بمدينة“طربول”، وبلغ إجمالى عدد قطع الأراضى التى باعتها الشركة 1050 قطعة تقريبا.
وأضاف أن وزارة التموين والتجارة الداخلية اعتمدت سوق“طربول” ليكون سوقا مركزيا على مساحة 1.5 مليون متر مربع، حيث يحتوى على 1400 تاجر جملة، ومن المقرر أن تتولى إدارته شركة فرنسية.
وأوضح أنه من المقرر الانتهاء من التصميم المتكامل للمناطق السكنية بمدينة“طربول” قريبا، استعدادا لطرحها على المطورين من خلال الشراكة أو تقديم أسعار بيعية مناسبة لتشجعهم على الشراء والاستثمار. ضخ 1.5 مليار جنيه فى أعمال المرافق لتجهيز 10 ملايين متر مربع بحلول يونيو المقبل
وقال حمودة، إن الشركة تعتزم ضخ 1.5 مليار جنيه فى أعمال المرافق ضمن خطتها للانتهاء من تجهيز 10 ملايين متر مربع بحلول شهر يونيو المقبل.
وأضاف أن الطاقة الاستيعابية للمدينة تبلغ حوالى 13 ألف مصنع وتوفر أكثر من 650 ألف فرصة عمل، وتتضمن المرحلة الأولى سوق الجملة ومنافذ تجارة التجزئة، ومنطقة التبريد المركزية، ومنطقة التخزين الجافة.
وأوضح أنه من المخطط الإعلان عن التعاون مع 3 تحالفات بقطاع السيارات للتصنيع فى مدينة“طربول”، لإنتاج سيارات الركوب، والسيارات الثقيلة، والسيارات الكهربائية، وسوف يتم الإعلان عن الشركات خلال الشهر المقبل.
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