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جى فى تعتزم طرح حصة من أسهمها فى البورصة خلال 2024

11/23/2023 8:17:06 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) حمودة: التعاقد مع 13 مطورًا صناعيًا وبيع 1050 قطعة أرض بمدينة“طربول”

تستهدف شركة“جى فى للاستثمار” طرح حصة من أسهمها فى البورصة المصرية خلال العام المقبل، وذلك فى إطار خطتها لتمويل التوسعات المستقبلية بمشروعات الشركة.

وقال شريف حمودة، رئيس مجلس إدارة شركة جى فى للاستثمار، إن خطوة طرح أسهم الشركة فى البورصة المصرية جاءت أسرع مما كان مخطط لها.

وأضاف حمودة لـ”البورصة”:“مع تسارع وتيرة معدلات التنفيذ بمشروعات الشركة، عجلت الشركة من خطة الطرح فى البورصة لتتم خلال العام المقبل بدلا من عام 2025”.

وأوضح أن“جى فى” استحوذت على حصص فى بعض الشركات المدرجة فى البورصة المصرية خلال الفترة الماضية، مما ساهم فى الإسراع من خطة الشركة فى الطرح بالبورصة.

وقال حمودة، إن الشركة تعاقدت مع 13 مطورا لتنمية وتجهيز المناطق الصناعية بمدينة“طربول”، وبلغ إجمالى عدد قطع الأراضى التى باعتها الشركة 1050 قطعة تقريبا.

وأضاف أن وزارة التموين والتجارة الداخلية اعتمدت سوق“طربول” ليكون سوقا مركزيا على مساحة 1.5 مليون متر مربع، حيث يحتوى على 1400 تاجر جملة، ومن المقرر أن تتولى إدارته شركة فرنسية.

وأوضح أنه من المقرر الانتهاء من التصميم المتكامل للمناطق السكنية بمدينة“طربول” قريبا، استعدادا لطرحها على المطورين من خلال الشراكة أو تقديم أسعار بيعية مناسبة لتشجعهم على الشراء والاستثمار.

ضخ 1.5 مليار جنيه فى أعمال المرافق لتجهيز 10 ملايين متر مربع بحلول يونيو المقبل

وقال حمودة، إن الشركة تعتزم ضخ 1.5 مليار جنيه فى أعمال المرافق ضمن خطتها للانتهاء من تجهيز 10 ملايين متر مربع بحلول شهر يونيو المقبل.

وأضاف أن الطاقة الاستيعابية للمدينة تبلغ حوالى 13 ألف مصنع وتوفر أكثر من 650 ألف فرصة عمل، وتتضمن المرحلة الأولى سوق الجملة ومنافذ تجارة التجزئة، ومنطقة التبريد المركزية، ومنطقة التخزين الجافة.

وأوضح أنه من المخطط الإعلان عن التعاون مع 3 تحالفات بقطاع السيارات للتصنيع فى مدينة“طربول”، لإنتاج سيارات الركوب، والسيارات الثقيلة، والسيارات الكهربائية، وسوف يتم الإعلان عن الشركات خلال الشهر المقبل.

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