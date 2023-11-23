Gates تشارك فى معرض عقارات النيل بالسعودية

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قال حسن نصر، الرئيس التنفيذى لشركة Gates Developments، إن شركته تتواجد فى الدورة الحادية عشر من معرض عقارات النيل المقام فى السعودية، وذلك ضمن خطة تعظيم الفرص الاستثمارية والترويج للمشروعات العقارية المصرية.
وأضاف أن المشاركة بالمعرض تنفيذا لاستراتيجية الحكومة فى إقامة المعارض الخارجية لتشجيع الشركات المصرية على المشاركة فى مبادرة تصدير العقار، وتطبيق مبادرة تفعيل وتنشيط الترويج للعقارات المصرية فى الخارج، والاستفادة من عدد المصريين الكبير الموجودين فى دول الخليج بشكل عام وفى السعودية بشكل خاص.
وأوضح نصر، أن الشركة تشارك فى المعرض بعدد من مشروعاتها الجديدة حيث تشارك بمشروع Lugar فى نيو زايد وهو مشروع سكنى على مساحة تبلغ 65 فدانًا، باستثمارات تتجاوز 5 مليارات جنيه.
كما تشارك الشركة بمشروع Space commercial complex غرب القاهرة على مساحة 8.5 فدان باستثمارات تتخطى 7 مليارات جنيه.
وتشارك أيضا بمشروع GATES PRIVÉ وهو من المشروعات السكنية متعددة الاستخدامات، ويوجد به محلات تجارية ومقرات للبنوك والشركات متعددة الجنسيات، ونادى اجتماعى وممشى رياضى ولاند سكيب ومساحة خضراء تصل لحوالى 75% من مساحة المشروع.
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