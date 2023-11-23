وزير الإسكان: تنفيذ الأعمال الأخيرة بمشروع جنة بدمياط الجديدة

MENAFN - Al-Borsa News) أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه يتم حاليا تنفيذ الأعمال الأخيرة بمشروع“جنة” بمدينة دمياط الجديدة بإجمالي 87 عمارة، مشيرا إلى أن هناك توجيهات لرئيس جهاز المدينة، بالمتابعة المستمرة، والاهتمام بجودة التنفيذ.

وتفقد المهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، مناطق مشروع الإسكان الفاخر” جنة” بالحى السادس، ومنها موقع 28 عمارة بالمجاورة 34، لمتابعة تنفيذ الأعمال الأخيرة بالمشروع.

و أوضح المهندس محمد خلف الله، أنه جارٍ الانتهاء من تنفيذ أعمال الطرق والمشَّايات، وأعمدة الإنارة، والتجهيز لأعمال الزراعة، والمسطحات الخضراء، موجهاً بالالتزام التام بجودة التنفيذ للأعمال، طبقاً للمواصفات والبرنامج الزمنى للمشروع.

وانتقل رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، لتفقد موقع 59 عمارة بمشروع“جنة” بالمجاورة 33، والتى تم الانتهاء بها من أعمال تنسيق الموقع، والتخطيط للطرق الداخلية، مشدداً على جهاز الإشراف بالحفاظ على ما تم تنفيذه من أعمال، والمتابعة اليومية لأعمال الرى، والصيانة للمزروعات، والمسطحات الخضراء.

كما تفقد المهندس محمد خلف الله، ومسئولو الجهاز، محطة تنقية مياه الشرب، والتى تعمل بطاقة ١٧٢ ألف م٣/يوم المغذية للمدينة، وميناء دمياط، وكذا تفقد المأخذ المغذى للمحطة من نهر النيل، مؤكدا مواصلة اتخاذ الإجراءات التى من شأنها تقديم الخدمة بأعلى كفاءة لعناصر المنظومة بالمحطة، وكذلك أعمال رفع الكفاءة للمرحلة الأولى، وأعمال الصيانة الدورية للمأخذ، والتأكيد على سرعة الانتهاء من الأعمال طبقاً للبرنامج الزمنى لتحقيق الاستفادة من كامل قدرة المحطة، لخدمة التوسعات الحالية والمستقبلية للمدينة.

أ ش أ