اتحاد المقاولين: ارتفاعات أسعار مواد البناء غير مبررة.. ونحتاج لزيادة الرقابة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
طلب الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء عقد اجتماع مع مسئولى مجلس الوزراء لمناقشة التحديات التى تواجه قطاع المقاولات فى الوقت الحالى.
وقال المهندس محمد سامى سعد، رئيس الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، إن الاتحاد يسعى لحل المشكلات التى تواجه القطاع ومنها تأخر صرف المستحقات المالية للشركات لدى الجهات الحكومية، وارتفاع أسعار مواد البناء ونقص الخامات بالأسواق.
وأضاف سعد لـ”البورصة” أن تأخر صرف المستحقات المالية لشركات المقاولات، يعيق استمرار عملها وقدرتها على استكمال تنفيذ مشروعاتها القائمة.
وأوضح أن أزمة ارتفاع الأسعار لم تقتصر على مواد البناء من حديد وأسمنت، بل امتدت إلى أسعار المواد العازلة، وغيرها من مدخلات عملية البناء والتشييد، لافتا إلى أن الارتفاعات المستمرة فى الأسعار التى يشهدها القطاع غير مبررة.
وأشار إلى أهمية وجود رقابة على الأسعار للحد من الارتفاعات المستمرة بشكل يومى وتنظيم القطاع، موضحا أن بعض المواد الخام شهدت زيادات بنسبة 100% تقريبا منذ بداية العام الجارى.
وقال إن الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء اعتمد منذ أيام جداول التعويضات المالية لشهر مايو 2023، طبقًا للأرقام القياسية الجديدة الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء والتى صدرت أول يناير 2023.
كتبت .. أمل سعداوى
MENAFN23112023000202011048ID1107477620
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.