اتحاد المقاولين: ارتفاعات أسعار مواد البناء غير مبررة.. ونحتاج لزيادة الرقابة

MENAFN - Al-Borsa News) طلب الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء عقد اجتماع مع مسئولى مجلس الوزراء لمناقشة التحديات التى تواجه قطاع المقاولات فى الوقت الحالى.

وقال المهندس محمد سامى سعد، رئيس الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، إن الاتحاد يسعى لحل المشكلات التى تواجه القطاع ومنها تأخر صرف المستحقات المالية للشركات لدى الجهات الحكومية، وارتفاع أسعار مواد البناء ونقص الخامات بالأسواق.

وأضاف سعد لـ”البورصة” أن تأخر صرف المستحقات المالية لشركات المقاولات، يعيق استمرار عملها وقدرتها على استكمال تنفيذ مشروعاتها القائمة.

وأوضح أن أزمة ارتفاع الأسعار لم تقتصر على مواد البناء من حديد وأسمنت، بل امتدت إلى أسعار المواد العازلة، وغيرها من مدخلات عملية البناء والتشييد، لافتا إلى أن الارتفاعات المستمرة فى الأسعار التى يشهدها القطاع غير مبررة.

وأشار إلى أهمية وجود رقابة على الأسعار للحد من الارتفاعات المستمرة بشكل يومى وتنظيم القطاع، موضحا أن بعض المواد الخام شهدت زيادات بنسبة 100% تقريبا منذ بداية العام الجارى.

وقال إن الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء اعتمد منذ أيام جداول التعويضات المالية لشهر مايو 2023، طبقًا للأرقام القياسية الجديدة الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء والتى صدرت أول يناير 2023.

كتبت .. أمل سعداوى