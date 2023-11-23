-->

Thursday, 23 November 2023 05:27 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


اتحاد المقاولين: ارتفاعات أسعار مواد البناء غير مبررة.. ونحتاج لزيادة الرقابة

11/23/2023 8:17:05 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) طلب الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء عقد اجتماع مع مسئولى مجلس الوزراء لمناقشة التحديات التى تواجه قطاع المقاولات فى الوقت الحالى.

وقال المهندس محمد سامى سعد، رئيس الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، إن الاتحاد يسعى لحل المشكلات التى تواجه القطاع ومنها تأخر صرف المستحقات المالية للشركات لدى الجهات الحكومية، وارتفاع أسعار مواد البناء ونقص الخامات بالأسواق.

وأضاف سعد لـ”البورصة” أن تأخر صرف المستحقات المالية لشركات المقاولات، يعيق استمرار عملها وقدرتها على استكمال تنفيذ مشروعاتها القائمة.

وأوضح أن أزمة ارتفاع الأسعار لم تقتصر على مواد البناء من حديد وأسمنت، بل امتدت إلى أسعار المواد العازلة، وغيرها من مدخلات عملية البناء والتشييد، لافتا إلى أن الارتفاعات المستمرة فى الأسعار التى يشهدها القطاع غير مبررة.

وأشار إلى أهمية وجود رقابة على الأسعار للحد من الارتفاعات المستمرة بشكل يومى وتنظيم القطاع، موضحا أن بعض المواد الخام شهدت زيادات بنسبة 100% تقريبا منذ بداية العام الجارى.

وقال إن الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء اعتمد منذ أيام جداول التعويضات المالية لشهر مايو 2023، طبقًا للأرقام القياسية الجديدة الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء والتى صدرت أول يناير 2023.

كتبت .. أمل سعداوى

MENAFN23112023000202011048ID1107477620

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث