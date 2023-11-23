خبراء: قانون التصالح على مخالفات البناء يرفع المعروض فى القطاع العقارى

MENAFN - Al-Borsa News) يرى خبراء ومتعاملون بالقطاع العقارى أن إقرار مجلس النواب لقانون التصالح على مخالفات البناء يعد خطوة هامة وسيكون له تأثير إيجابى على قطاع العقارات.

وقالوا إن التصالح على الوحدات العقارية المخالفة يليها تسجيل لهذه الوحدات وبالتالى زيادة المعروض الرسمى فى القطاع.

وقال المستشار أسامة سعد الدين، المدير التنفيذى لغرفة التطوير العقارى، إن قانون التصالح على مخالفات البناء يعد من أهم القوانين التى تم مناقشتها خلال السنوات الأخيرة، نتيجة وجود أعداد كبيرة من الوحدات العقارية التى تم بناؤها فى فترة زمنية انعدمت فيها الرقابة وجميع الوحدات كانت مهددة بالإزالة.

وأضاف سعد الدين، أن التصالح على العقارات المخالفة يتبعه تسجيلها لتقنين أوضاعها وبالتالى ينعكس على ملف تصدير العقار الذى يتطلب عرض وحدات مسجله أمام المستثمرين الأجانب.

وقال الدكتور أحمد الشناوى، رئيس مجلس إدارة شركة أدفا للتطوير العقارى وعضو مجلس إدارة المجلس العقارى المصرى، إن تقنين أوضاع الوحدات العقارية المخالفة يعود بالعديد من الإيجابيات على الاقتصاد بشكل عام لأنه يساعد الدولة على الحصول على مستحقاتها من المواطنين، مشيرا إلى أن إقرار القانون لا يؤثر على أسعار مواد البناء.

وطالب بتسهيل إجراءات تسجيل الوحدات العقارية من جانب الحكومة لأن هناك العديد من طلبات التسجيل تكون صعبة وتتطلب عددا كبيرا من الإجراءات.