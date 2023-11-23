أمازون تتعاقد مع هيلتون لإدارة فندق فى العاصمة الإدارية

MENAFN - Al-Borsa News) تعاقدت شركة أمازون للتنمية العمرانية مع مجموعة هيلتون العالمية، لإدارة فندق بمشروع“كابيتال دايموند تاور” فى العاصمة الإدارية الجديدة.

وقال المهندس حسام أبو السعود، رئيس مجلس إدارة شركة أمازون للتنمية العمرانية، إن التعاقد يتضمن إدارة الجزء الفندقى بالمشروع، والذى يضم 120 وحدة فندقية من بينها 72 غرفة ضيوف، و48 جناحا بغرفة نوم واحدة، و4 مطاعم، وحمام سباحة، ومركز للياقة البدنية مجهز بالكامل.

وأضاف أن الجزء الفندقى مملوك لشركة أمازون بالكامل، بينما باقى الوحدات الفندقية والسكنية سيتم طرحها للعملاء ضمن خطة الشركة المستقبلية لتنويع محفظتها الاستثمارية.

وأوضح أن الفندق يقع فى آخر عشر طوابق من البرج، ومقسم إلى 6 أدوار ستقوم بإدارتها“هيلتون”، و4 أدوار سكنية وفندقية.

وقال كارلوس خنيصر نائب الرئيس للتطوير فى الشرق الأوسط وإفريقيا بمجموعة هيلتون، إن توقيع تعاقد إدارة الفندق الجديد، يعتبر بوابة التواجد الأول للمجموعة العالمية فى العاصمة الإدارية.

وأضاف أن هيلتون تخطط لمضاعفة محفظة أعمالها فى جميع أنحاء مصر، حيث تمتلك حالياً 14 فندقا تجاريا، و14 فندقا آخر قيد الإنشاء.