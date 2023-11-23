أمازون تتعاقد مع هيلتون لإدارة فندق فى العاصمة الإدارية

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تعاقدت شركة أمازون للتنمية العمرانية مع مجموعة هيلتون العالمية، لإدارة فندق بمشروع“كابيتال دايموند تاور” فى العاصمة الإدارية الجديدة.
وقال المهندس حسام أبو السعود، رئيس مجلس إدارة شركة أمازون للتنمية العمرانية، إن التعاقد يتضمن إدارة الجزء الفندقى بالمشروع، والذى يضم 120 وحدة فندقية من بينها 72 غرفة ضيوف، و48 جناحا بغرفة نوم واحدة، و4 مطاعم، وحمام سباحة، ومركز للياقة البدنية مجهز بالكامل.
وأضاف أن الجزء الفندقى مملوك لشركة أمازون بالكامل، بينما باقى الوحدات الفندقية والسكنية سيتم طرحها للعملاء ضمن خطة الشركة المستقبلية لتنويع محفظتها الاستثمارية.
وأوضح أن الفندق يقع فى آخر عشر طوابق من البرج، ومقسم إلى 6 أدوار ستقوم بإدارتها“هيلتون”، و4 أدوار سكنية وفندقية.
وقال كارلوس خنيصر نائب الرئيس للتطوير فى الشرق الأوسط وإفريقيا بمجموعة هيلتون، إن توقيع تعاقد إدارة الفندق الجديد، يعتبر بوابة التواجد الأول للمجموعة العالمية فى العاصمة الإدارية.
وأضاف أن هيلتون تخطط لمضاعفة محفظة أعمالها فى جميع أنحاء مصر، حيث تمتلك حالياً 14 فندقا تجاريا، و14 فندقا آخر قيد الإنشاء.
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