أبو سومة تستهدف 6 مليارات جنيه مبيعات بمشروعاتها خلال 2024

MENAFN - Al-Borsa News) قال إبراهيم المسيرى، الرئيس التنفيذى لشركة أبو سومة للتنمية السياحية – مطور مشروع“سوما باى”، إن الشركة تستهدف تحقيق 6 مليارات جنيه مبيعات خلال العام المقبل 2024.

وأضاف المسيرى لـ”البورصة”، أن خطة الشركة خلال الفترة القادمة تستهدف توسيع محفظة أعمالها من العقارات والمرافق والفنادق والمنتجعات والفيلات.

وأوضح أن“أبو سومة” تركز على الإسراع من معدلات التنفيذ بمشروعاتها القائمة، خاصة فى ظل التحديات التى يشهدها القطاع العقارى من ارتفاع معدلات التضخم، والزيادة المستمرة فى أسعار مواد البناء مما نتج عنه ارتفاع تكلفة تنفيذ كافة المنتجات العقارية.

وقال المسيرى، إن الشركة تخطط لضخ 1.5 مليار جنيه فى الأعمال الإنشائية لمشروعاتها خلال العام المقبل، على أن يتم توجيه هذه الاستثمارات نحو العديد من المجالات الرئيسية على رأسها توسيع المرافق الحالية وتحسين البنية التحتية.

وأضاف أن الشركة تسعى لاستكشاف العديد من المناطق والفرص الرئيسية الجديدة التى تجذب العملاء والمستثمرين على حدٍ سواء، لافتا إلى أن الشركة تدرس حالياً مجموعة متنوعة من المشروعات التجارية والإدارية والسكنية بعدد من المناطق.

وأوضح أن سوق الاستثمار العقارى فى منطقة البحر الأحمر، سوقًا متنوعًا يلبى التفضيلات المختلفة والاحتياجات المتنوعة لكافة شرائح المستثمرين والمشترين على حدٍ سواء، ويختلف الطلب على المنتجات العقارية حسب الموقع والنوع والغرض منه.

وتوقع مؤشرات نمو إيجابية من حيث مبيعات الشركات العقارية والطلب فى السوق خلال عام 2024، وذلك بتزايد الطلب على الحلول العقارية المبتكرة، بشكل مطرد، مدفوعًا بالتوسع السكانى والمبادرات الحكومية المختلفة.

وقال المسيرى، إن معدلات الطلب فى السوق العقارى لا تزال عالية، فمع استمرار الاستقرار الاقتصادى والنمو، نتوقع اهتمامًا مستمرًا من المستثمرين المحليين والدوليين، كما يساهم توافر خيارات التمويل والحوافز الجذابة للتطوير العقارى فى تعزيز النظرة الإيجابية للقطاع.

وأشار إلى أن هناك توجها كبيرا نحو العقارات المستدامة والصديقة للبيئة، مما يعكس التفضيلات المتطورة للمستهلكين، متوقعا أن تستمر هذه التوجهات فى التأثير على السوق، مع المزيد من التطويرات التى تتضمن ميزات صديقة للبيئة لتلبية الطلب المتزايد على المعيشة المستدامة.

وأكد على وجود معدل طلب كبير على العقارات ذات الوجهة البحرية والإطلالة المباشرة على البحر، وخاصة تلك القريبة من وسائل الترفيه والمرافق، لافتا إلى أن هذه الأنماط من العقارات تجذب المستثمرين ممن يسعون للحصول على دخل من الإيجار وزيادة رأس المال.

وقال إن هناك اتجاه متزايد نحو استكشاف فرص واتجاهات جديدة فى السوق العقارى، مثل سياحة الاستشفاء والسياحة البيئية والثقافية والرياضية، فضلاً عن الاستفادة من التكنولوجيا الرقمية لتحسين تجربة العملاء.