أبو سومة تستهدف 6 مليارات جنيه مبيعات بمشروعاتها خلال 2024

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قال إبراهيم المسيرى، الرئيس التنفيذى لشركة أبو سومة للتنمية السياحية – مطور مشروع“سوما باى”، إن الشركة تستهدف تحقيق 6 مليارات جنيه مبيعات خلال العام المقبل 2024.
وأضاف المسيرى لـ”البورصة”، أن خطة الشركة خلال الفترة القادمة تستهدف توسيع محفظة أعمالها من العقارات والمرافق والفنادق والمنتجعات والفيلات.
وأوضح أن“أبو سومة” تركز على الإسراع من معدلات التنفيذ بمشروعاتها القائمة، خاصة فى ظل التحديات التى يشهدها القطاع العقارى من ارتفاع معدلات التضخم، والزيادة المستمرة فى أسعار مواد البناء مما نتج عنه ارتفاع تكلفة تنفيذ كافة المنتجات العقارية.
وقال المسيرى، إن الشركة تخطط لضخ 1.5 مليار جنيه فى الأعمال الإنشائية لمشروعاتها خلال العام المقبل، على أن يتم توجيه هذه الاستثمارات نحو العديد من المجالات الرئيسية على رأسها توسيع المرافق الحالية وتحسين البنية التحتية.
وأضاف أن الشركة تسعى لاستكشاف العديد من المناطق والفرص الرئيسية الجديدة التى تجذب العملاء والمستثمرين على حدٍ سواء، لافتا إلى أن الشركة تدرس حالياً مجموعة متنوعة من المشروعات التجارية والإدارية والسكنية بعدد من المناطق.
وأوضح أن سوق الاستثمار العقارى فى منطقة البحر الأحمر، سوقًا متنوعًا يلبى التفضيلات المختلفة والاحتياجات المتنوعة لكافة شرائح المستثمرين والمشترين على حدٍ سواء، ويختلف الطلب على المنتجات العقارية حسب الموقع والنوع والغرض منه.
وتوقع مؤشرات نمو إيجابية من حيث مبيعات الشركات العقارية والطلب فى السوق خلال عام 2024، وذلك بتزايد الطلب على الحلول العقارية المبتكرة، بشكل مطرد، مدفوعًا بالتوسع السكانى والمبادرات الحكومية المختلفة.
وقال المسيرى، إن معدلات الطلب فى السوق العقارى لا تزال عالية، فمع استمرار الاستقرار الاقتصادى والنمو، نتوقع اهتمامًا مستمرًا من المستثمرين المحليين والدوليين، كما يساهم توافر خيارات التمويل والحوافز الجذابة للتطوير العقارى فى تعزيز النظرة الإيجابية للقطاع.
وأشار إلى أن هناك توجها كبيرا نحو العقارات المستدامة والصديقة للبيئة، مما يعكس التفضيلات المتطورة للمستهلكين، متوقعا أن تستمر هذه التوجهات فى التأثير على السوق، مع المزيد من التطويرات التى تتضمن ميزات صديقة للبيئة لتلبية الطلب المتزايد على المعيشة المستدامة.
وأكد على وجود معدل طلب كبير على العقارات ذات الوجهة البحرية والإطلالة المباشرة على البحر، وخاصة تلك القريبة من وسائل الترفيه والمرافق، لافتا إلى أن هذه الأنماط من العقارات تجذب المستثمرين ممن يسعون للحصول على دخل من الإيجار وزيادة رأس المال.
وقال إن هناك اتجاه متزايد نحو استكشاف فرص واتجاهات جديدة فى السوق العقارى، مثل سياحة الاستشفاء والسياحة البيئية والثقافية والرياضية، فضلاً عن الاستفادة من التكنولوجيا الرقمية لتحسين تجربة العملاء.
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