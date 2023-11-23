تسلا تقترب من اتفاق مع الهند لإنشاء مصنع بنحو مليارى دولار

(MENAFN
- Al-Borsa News) تقترب شركة“تسلا” من إبرام اتفاقية مع الهند، من شأنها أن تسمح بشحن سياراتها الكهربائية إلى البلاد اعتبارًا من العام المقبل وإنشاء مصنع في غضون عامين، بحسب تقرير.
ووفقًا لما ذكرته“بلومبرج” عن مصادر على دراية بالأمر، ستلتزم صانعة السيارات الأمريكية بحد أدنى من الاستثمار في أي مصنع بنحو ملياري دولار، كما تعتزم زيادة مشترياتها من قطع غيار السيارات الهندية إلى نحو 15 مليار دولار، فضلًا عن تصنيع البطاريات لخفض التكاليف.
وبحسب المصادر، يتوقع الإعلان عن الصفقات في القمة العالمية العاشرة لولاية جوجارات المقرر عقدها خلال شهر يناير عام 2024، مشيرين إلى أنه لم يتم اتخاذ قرار نهائي بعد وأن الخطط قد تتغير.
ولا تُستَورد سيارات“تسلا” الكهربائية مباشرة إلى الهند بسبب الرسوم الجمركية المرتفعة التي يتم فرضها، وأوضحت المصادر أنه عندما يتم طرح أول السيارات المصنوعة محليًا للبيع، فيمكن بيعها بالتجزئة بمبلغ لا يقل عن 20 ألف دولار.
وفي يونيو الماضي، قال“إيلون ماسك”، الرئيس التنفيذي لصانعة السيارات الأمريكية، إن“تسلا” تخطط للقيام باستثمار كبير في الهند والتي تعد ثالث أكبر سوق للسيارات في العالم، وإنه ينوي زيارتها في عام 2024.
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