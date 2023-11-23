تسلا تقترب من اتفاق مع الهند لإنشاء مصنع بنحو مليارى دولار

MENAFN - Al-Borsa News) تقترب شركة“تسلا” من إبرام اتفاقية مع الهند، من شأنها أن تسمح بشحن سياراتها الكهربائية إلى البلاد اعتبارًا من العام المقبل وإنشاء مصنع في غضون عامين، بحسب تقرير.

ووفقًا لما ذكرته“بلومبرج” عن مصادر على دراية بالأمر، ستلتزم صانعة السيارات الأمريكية بحد أدنى من الاستثمار في أي مصنع بنحو ملياري دولار، كما تعتزم زيادة مشترياتها من قطع غيار السيارات الهندية إلى نحو 15 مليار دولار، فضلًا عن تصنيع البطاريات لخفض التكاليف.

وبحسب المصادر، يتوقع الإعلان عن الصفقات في القمة العالمية العاشرة لولاية جوجارات المقرر عقدها خلال شهر يناير عام 2024، مشيرين إلى أنه لم يتم اتخاذ قرار نهائي بعد وأن الخطط قد تتغير.

ولا تُستَورد سيارات“تسلا” الكهربائية مباشرة إلى الهند بسبب الرسوم الجمركية المرتفعة التي يتم فرضها، وأوضحت المصادر أنه عندما يتم طرح أول السيارات المصنوعة محليًا للبيع، فيمكن بيعها بالتجزئة بمبلغ لا يقل عن 20 ألف دولار.

وفي يونيو الماضي، قال“إيلون ماسك”، الرئيس التنفيذي لصانعة السيارات الأمريكية، إن“تسلا” تخطط للقيام باستثمار كبير في الهند والتي تعد ثالث أكبر سوق للسيارات في العالم، وإنه ينوي زيارتها في عام 2024.