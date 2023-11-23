Y-Tech للحلول الأمنية تفاوض شركة محلية لإنتاج أنظمة صوتية

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تتفاوض شركة Y-Tech للحلول الأمنية مع أحد المصنعين المحليين لإنتاج أنظمة صوتية sound systems فى مصر خلال المرحلة المقبلة.
وقال أسامة شوبك، الرئيس التنفيذى لشركة Y-tech، إن إنتاج أنظمة صوتية محليا سيسهم فى خفض تكلفة بيعها للمستهلكين بنسبة تتراوح من 30% إلى 40%.
وأضاف شوبك، فى تصريحات لـ”البورصة، أن شركته تعمل فى مجال أنظمة إنذار الحرائق وكاميرات المراقبة والتحكم فى منظومة تسجيل الدخول.
وأشار إلى أن السوق المصرية تشهد حاليا طفرة كبيرة فى معدل الإقبال على هذه الحلول تزامنا مع المشروعات القومية الكبرى.
وقال إن شركة Y-tech لديها فرع فى الإمارات منذ عامين، وتعمل حاليا على إنهاء إجراءات تأسيس مكتب لها فى ليبيا.
وأضاف أن الشركة لديها 4 فروع فى مصر وتخطط لافتتاح 3 آخرين بمناطق القاهرة الجديدة و6 أكتوبر والإسكندرية خلال العام المقبل.
وأوضح أن الشركة قامت بتوريد حلول أمنية إلى عدة جهات مثل هيئة الأبنية التعليمية، وجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، ومستشفى أسيوط للجراحات الدقيقة.
وقال إن شركة Y-tech سجلت حجم أعمال خلال العام الماضى بقيمة 45 مليون جنيه، وتستهدف زيادتها بنسبة 30% بنهاية 2023
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