المؤسسات المالية تناقش كيفية تحسين حياة المواطنين باستخدام التكنولوجيا

(MENAFN
- Al-Borsa News)
فى إطار فعاليات مؤتمر بافكس، المنعقد على هامش فعاليات المعرض والمؤتمر الدولى للتكنولوجيا بالشرق الأوسط وأفريقيا“Cairo ICT 2023′′، ناقش الحاضرون فى جلسة بعنوان“تأثير استخدام الخدمات المالية المبتكرة على تعزيز الشمول المالى للمواطنين” كيفية تحقيق خدمات التكنولوجيا المالية أفضل تأثير لحياة المستخدمين.
وخلص المشاركون فى الجلسة إلى أن التكنولوجيا المالية لها دور مهم فى تحقيق الشمول المالى، وأن التعاون بين الجهات المختلفة هو أمر أساسى لتحقيق هذا الهدف.
وتحدث شريف لقمان، وكيل محافظ البنك المركزى للشمول المالي، عن أهمية الشمول المالى فى تحقيق المساواة بين الجنسين ومكافحة الفساد ودعم الاقتصاد.
وأكد على أهمية الاستمرارية فى التثقيف المالي، والتحول إلى الرقمنة الشاملة، وضرورة مراعاة احتياجات العملاء عند تصميم المنتجات المالية التكنولوجية.
وأوضح لقمان أن معدل النمو فى الشمول المالى فى مصر بلغ 160%، وأن نسبة الشمول المالى بلغت 68%، ويستهدف البنك المركزى الوصول إلى 70% بنهاية العام.
كما أشار إلى أن نسبة الشمول المالى فى المرأة بلغت 60%، ونسب الشمول المالى فى الشباب بلغت 242.5%.
وأكد على أهمية التعاون والتكامل بين الجهات المختلفة لتحقيق الشمول المالي، موضحاً أن الفترة المقبلة ستشهد تطوراً كبيراً فى مجال الخدمات المالية الرقمية والبنوك المتخصصة.
من جانبه، تحدث علاء فاروق، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى المصري، عن منصة“أجرى مصر” التى أطلقها البنك بالتعاون مع شركة إى فاينانس، والتى تتيح للعملاء خدمات تمويلية وتسويقية وخدمات أخرى.
وتحدث عن منتج“باب رزق”، والذى يستهدف دعم المشروعات الصغيرة، مشيراً إلى أن نسبة السيدات من المستفيدين من هذا المنتج بلغت 60%.
وأوضح فاروق أن البنك الزراعى يعمل على الوصول إلى المواطنين فى الريف المصرى من خلال قنوات الاتصال المباشر، والتعاون مع شركات الدفع والتحصيل لإتاحة التحصيل الإلكترونى لأقساط القروض.
وقال إبراهيم سرحان، رئيس مجلس إدارة إى فاينانس، إن الاعتماد على التكنولوجيا يحقق الشمول المالى بشكل أساسي، مؤكدًا أن مقدم الخدمات التكنولوجية والتعاون مع أكثر من جهة سواء من البنوك أو مقدمى الخدمات التكنولوجية أو الجهات الحكومية يحقق التكامل بين كل تلك الجهات لتوفير كل العناصر المحققة للشمول المالي.
وأضاف أن الخدمات الرقمية سمحت بنوعية أكثر جودة للحاصلين على الخدمات مثل صرف المعاشات عبر ماكينات الصراف الآلى بدلاً من الطرق التقليدية السابقة، وتحدث عن تجربة تكافل وكرامة التى مثلت واحدة من أهم طرق التكيف مع الثقافة المصرية لتقديم الخدمات المالية الرقمية بطريقة تتناسب مع احتياجات المواطنين فى القرى.
وأكد أن معدلات انتشار المحمول تتيح كذلك فرصة غير مسبوقة لتقديم الخدمات عبر واحدة من أكثر الخدمات انتشارًا وهى خدمات المحمول.
وشدد على أن 22% من المواطنين المشمولين ماليًا يتعاملون مع شركة إى فاينانس عبر تعاونها مع الشركاء المختلفين من البنوك مثل البنك الزراعى وغيرها من الشركاء.
وأوضح عمرو أبو العزم، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذى لشركة إرادة للتمويل متناهى الصغر، أن البنك المركزى لعب دوراً كبيراً فى نمو التمويل متناهى الصغر فى مصر، حيث بلغ حجم التمويل 60 مليار جنيه فى عام 2023 مقارنة بـ7 مليارات جنيه فى عام 2014.
وأشار إلى أن الجمعيات الأهلية العاملة فى مجال التمويل متناهى الصغر تخدم 70% من المستفيدين من هذا التمويل، وأن 80% من هؤلاء المستفيدين من السيدات.
وأكد أبو العزم على أهمية الوعى المالى فى تحقيق الشمول المالي، مشيراً إلى أن الجمعيات الأهلية العاملة فى مجال التمويل متناهى الصغر تركز على نشر الوعى المالى بين المستفيدين من خدماتها.
وقال أيمن حجازي، الرئيس التنفيذى لشركة أليانز للتأمين، إن نسبة أقساط التأمين فى مصر مقارنة بالناتج القومى الإجمالى لا تتعدى 1%، بينما تبلغ هذه النسبة 11% فى جنوب إفريقيا، و3-4% فى الدول العربية.
وأوضح حجازى أن التأمين يوفر حلولاً تكميلية للمنتجات المصرفية، كما أنه يلعب دوراً فى جذب عملاء جدد للقطاع المصرفي.
ولفت إلى أن المجتمع المصرى يواجه تحديات فى مجال التأمين، مثل الوعى التأمينى وقلة الحلول التأمينية المبتكرة.
MENAFN23112023000202011048ID1107477611