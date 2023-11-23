المؤسسات المالية تناقش كيفية تحسين حياة المواطنين باستخدام التكنولوجيا

MENAFN - Al-Borsa News) فى إطار فعاليات مؤتمر بافكس، المنعقد على هامش فعاليات المعرض والمؤتمر الدولى للتكنولوجيا بالشرق الأوسط وأفريقيا“Cairo ICT 2023′′، ناقش الحاضرون فى جلسة بعنوان“تأثير استخدام الخدمات المالية المبتكرة على تعزيز الشمول المالى للمواطنين” كيفية تحقيق خدمات التكنولوجيا المالية أفضل تأثير لحياة المستخدمين.

وخلص المشاركون فى الجلسة إلى أن التكنولوجيا المالية لها دور مهم فى تحقيق الشمول المالى، وأن التعاون بين الجهات المختلفة هو أمر أساسى لتحقيق هذا الهدف.

وتحدث شريف لقمان، وكيل محافظ البنك المركزى للشمول المالي، عن أهمية الشمول المالى فى تحقيق المساواة بين الجنسين ومكافحة الفساد ودعم الاقتصاد.

وأكد على أهمية الاستمرارية فى التثقيف المالي، والتحول إلى الرقمنة الشاملة، وضرورة مراعاة احتياجات العملاء عند تصميم المنتجات المالية التكنولوجية.

وأوضح لقمان أن معدل النمو فى الشمول المالى فى مصر بلغ 160%، وأن نسبة الشمول المالى بلغت 68%، ويستهدف البنك المركزى الوصول إلى 70% بنهاية العام.

كما أشار إلى أن نسبة الشمول المالى فى المرأة بلغت 60%، ونسب الشمول المالى فى الشباب بلغت 242.5%.

وأكد على أهمية التعاون والتكامل بين الجهات المختلفة لتحقيق الشمول المالي، موضحاً أن الفترة المقبلة ستشهد تطوراً كبيراً فى مجال الخدمات المالية الرقمية والبنوك المتخصصة.

من جانبه، تحدث علاء فاروق، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى المصري، عن منصة“أجرى مصر” التى أطلقها البنك بالتعاون مع شركة إى فاينانس، والتى تتيح للعملاء خدمات تمويلية وتسويقية وخدمات أخرى.

وتحدث عن منتج“باب رزق”، والذى يستهدف دعم المشروعات الصغيرة، مشيراً إلى أن نسبة السيدات من المستفيدين من هذا المنتج بلغت 60%.

وأوضح فاروق أن البنك الزراعى يعمل على الوصول إلى المواطنين فى الريف المصرى من خلال قنوات الاتصال المباشر، والتعاون مع شركات الدفع والتحصيل لإتاحة التحصيل الإلكترونى لأقساط القروض.

وقال إبراهيم سرحان، رئيس مجلس إدارة إى فاينانس، إن الاعتماد على التكنولوجيا يحقق الشمول المالى بشكل أساسي، مؤكدًا أن مقدم الخدمات التكنولوجية والتعاون مع أكثر من جهة سواء من البنوك أو مقدمى الخدمات التكنولوجية أو الجهات الحكومية يحقق التكامل بين كل تلك الجهات لتوفير كل العناصر المحققة للشمول المالي.

وأضاف أن الخدمات الرقمية سمحت بنوعية أكثر جودة للحاصلين على الخدمات مثل صرف المعاشات عبر ماكينات الصراف الآلى بدلاً من الطرق التقليدية السابقة، وتحدث عن تجربة تكافل وكرامة التى مثلت واحدة من أهم طرق التكيف مع الثقافة المصرية لتقديم الخدمات المالية الرقمية بطريقة تتناسب مع احتياجات المواطنين فى القرى.

وأكد أن معدلات انتشار المحمول تتيح كذلك فرصة غير مسبوقة لتقديم الخدمات عبر واحدة من أكثر الخدمات انتشارًا وهى خدمات المحمول.

وشدد على أن 22% من المواطنين المشمولين ماليًا يتعاملون مع شركة إى فاينانس عبر تعاونها مع الشركاء المختلفين من البنوك مثل البنك الزراعى وغيرها من الشركاء.

وأوضح عمرو أبو العزم، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذى لشركة إرادة للتمويل متناهى الصغر، أن البنك المركزى لعب دوراً كبيراً فى نمو التمويل متناهى الصغر فى مصر، حيث بلغ حجم التمويل 60 مليار جنيه فى عام 2023 مقارنة بـ7 مليارات جنيه فى عام 2014.

وأشار إلى أن الجمعيات الأهلية العاملة فى مجال التمويل متناهى الصغر تخدم 70% من المستفيدين من هذا التمويل، وأن 80% من هؤلاء المستفيدين من السيدات.

وأكد أبو العزم على أهمية الوعى المالى فى تحقيق الشمول المالي، مشيراً إلى أن الجمعيات الأهلية العاملة فى مجال التمويل متناهى الصغر تركز على نشر الوعى المالى بين المستفيدين من خدماتها.

وقال أيمن حجازي، الرئيس التنفيذى لشركة أليانز للتأمين، إن نسبة أقساط التأمين فى مصر مقارنة بالناتج القومى الإجمالى لا تتعدى 1%، بينما تبلغ هذه النسبة 11% فى جنوب إفريقيا، و3-4% فى الدول العربية.

وأوضح حجازى أن التأمين يوفر حلولاً تكميلية للمنتجات المصرفية، كما أنه يلعب دوراً فى جذب عملاء جدد للقطاع المصرفي.

ولفت إلى أن المجتمع المصرى يواجه تحديات فى مجال التأمين، مثل الوعى التأمينى وقلة الحلول التأمينية المبتكرة.