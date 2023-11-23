ITZAIN للحلول التكنولوجية تستهدف التوسع فى الشرق الأوسط والخليج

MENAFN - Al-Borsa News) وضعت شركة“ITZAIN” للحلول التكنولوجية خطة توسعية خلال الفترة القادمة لفتح أسواق جديدة لها فى منطقة الشرق الأوسط والخليج العربى.

وقال أحمد عمر الرئيس التنفيذى لشركة“ITZAIN”، إن الشركة تقدم حلول Odoo ERP system للشركات والمؤسسات المختلفة مروراً بتحليل الفجوة والاستماع إلى متطلبات العملاء وترجمتها إلى حلول تقنية.

وأضاف عمر، أن مصر تمتلك ثروة بشرية من الشباب المتخصص فى صناعة البرمجيات، قادرون على مضاعفة صادرات التكنولوجيا، والاستحواذ على 10% من حجم السوق العالمى بحلول عام 2025 من سوق صناعة البرمجيات والذى يقدر بـ500 مليار دولار عالمياً.

وأشار إلى ضرورة العمل على تطوير مهارات الشباب من خلال حرصهم على تطبيق آليات التنمية، والالتزام بأخلاقيات العمل الأساسية والالتزام بالوقت بشكل قاطع، لمواكبة تطور هذه الصناعة الواعدة.

وقال إنه وفقاً لأحدث الدراسات تحتل مصر المركز الثانى عشر عالمياً فى مجال صناعة تقديم الخدمات عبر الحدود، بينما جاءت الأردن فى المركز الرابع عشر وتونس فى المركز الثامن والعشرون.

وأضاف أن شركة“ITZAIN” تبتكر أنظمة برمجية إدارية محاسبية بجانب أنظمة Odoo، لإدارة الأعمال مصممة بأيدى كوادر مصرية خصيصاً للشركات لتلبية احتياجاتها حسب آليات عملها واحتياج موظفيها، الأمر الذى يدعم الصناعة المحلية فى قطاع تكنولوجيا المعلومات.