-->

Thursday, 23 November 2023 05:26 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


ITZAIN للحلول التكنولوجية تستهدف التوسع فى الشرق الأوسط والخليج

11/23/2023 8:16:56 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) وضعت شركة“ITZAIN” للحلول التكنولوجية خطة توسعية خلال الفترة القادمة لفتح أسواق جديدة لها فى منطقة الشرق الأوسط والخليج العربى.

وقال أحمد عمر الرئيس التنفيذى لشركة“ITZAIN”، إن الشركة تقدم حلول Odoo ERP system للشركات والمؤسسات المختلفة مروراً بتحليل الفجوة والاستماع إلى متطلبات العملاء وترجمتها إلى حلول تقنية.

وأضاف عمر، أن مصر تمتلك ثروة بشرية من الشباب المتخصص فى صناعة البرمجيات، قادرون على مضاعفة صادرات التكنولوجيا، والاستحواذ على 10% من حجم السوق العالمى بحلول عام 2025 من سوق صناعة البرمجيات والذى يقدر بـ500 مليار دولار عالمياً.

وأشار إلى ضرورة العمل على تطوير مهارات الشباب من خلال حرصهم على تطبيق آليات التنمية، والالتزام بأخلاقيات العمل الأساسية والالتزام بالوقت بشكل قاطع، لمواكبة تطور هذه الصناعة الواعدة.

وقال إنه وفقاً لأحدث الدراسات تحتل مصر المركز الثانى عشر عالمياً فى مجال صناعة تقديم الخدمات عبر الحدود، بينما جاءت الأردن فى المركز الرابع عشر وتونس فى المركز الثامن والعشرون.

وأضاف أن شركة“ITZAIN” تبتكر أنظمة برمجية إدارية محاسبية بجانب أنظمة Odoo، لإدارة الأعمال مصممة بأيدى كوادر مصرية خصيصاً للشركات لتلبية احتياجاتها حسب آليات عملها واحتياج موظفيها، الأمر الذى يدعم الصناعة المحلية فى قطاع تكنولوجيا المعلومات.

MENAFN23112023000202011048ID1107477610

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث