ITZAIN للحلول التكنولوجية تستهدف التوسع فى الشرق الأوسط والخليج

(MENAFN
- Al-Borsa News)
وضعت شركة“ITZAIN” للحلول التكنولوجية خطة توسعية خلال الفترة القادمة لفتح أسواق جديدة لها فى منطقة الشرق الأوسط والخليج العربى.
وقال أحمد عمر الرئيس التنفيذى لشركة“ITZAIN”، إن الشركة تقدم حلول Odoo ERP system للشركات والمؤسسات المختلفة مروراً بتحليل الفجوة والاستماع إلى متطلبات العملاء وترجمتها إلى حلول تقنية.
وأضاف عمر، أن مصر تمتلك ثروة بشرية من الشباب المتخصص فى صناعة البرمجيات، قادرون على مضاعفة صادرات التكنولوجيا، والاستحواذ على 10% من حجم السوق العالمى بحلول عام 2025 من سوق صناعة البرمجيات والذى يقدر بـ500 مليار دولار عالمياً.
وأشار إلى ضرورة العمل على تطوير مهارات الشباب من خلال حرصهم على تطبيق آليات التنمية، والالتزام بأخلاقيات العمل الأساسية والالتزام بالوقت بشكل قاطع، لمواكبة تطور هذه الصناعة الواعدة.
وقال إنه وفقاً لأحدث الدراسات تحتل مصر المركز الثانى عشر عالمياً فى مجال صناعة تقديم الخدمات عبر الحدود، بينما جاءت الأردن فى المركز الرابع عشر وتونس فى المركز الثامن والعشرون.
وأضاف أن شركة“ITZAIN” تبتكر أنظمة برمجية إدارية محاسبية بجانب أنظمة Odoo، لإدارة الأعمال مصممة بأيدى كوادر مصرية خصيصاً للشركات لتلبية احتياجاتها حسب آليات عملها واحتياج موظفيها، الأمر الذى يدعم الصناعة المحلية فى قطاع تكنولوجيا المعلومات.
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