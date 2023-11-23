Eserve تتبنى استراتيجية مرنة تساير تحديات السوق ودعم رؤية مصر 2030

MENAFN - Al-Borsa News) قال اللواء نادر إمام، العضو المنتدب لشركة مصر للخدمات التكنولوجية الحكومية EServe، إن الشركة تتبنى استراتيجية مرنة تساير تحديات السوق المتغيرة وتصبوا إلى مستقبل رقمى مبتكر ومستدام، ويقوم هذا التحول على التجديد والتحسين المستمر مما يعكس التزامنا بتقديم أفضل الخدمات والحلول لعملائنا.

وأضاف خلال المشاركة فى فعاليات المعرض والمؤتمر الدولى للتكنولوجيا للشرق الأوسط وإفريقيا CairoICT، أنه فى إطار تفعيل رؤيتنا الاستراتيجية للفترة من 2024 إلى 2030، نعلن عن خطة استراتيجية مرنة تساير تحديات السوق المتغيرة وتصبوا إلى مستقبل رقمى مبتكر ومستدام.

وتابع إمام:“تتمثل رؤيتنا الجديدة فى أن نكون شركة رائدة محليًا وإقليميًا فى مجال إعداد وإدارة المنصات الرقمية والأنظمة السحابية، ونسعى لتحقيق هذه الرؤية عبر التميز التقنى، والالتزام بالجودة، والريادة المحلية والإقليمية، والتطوير المستدام”.

وتتلخص أهداف الخطة الاستراتيجية 2024-2030، فى:

دعم استراتيجية التحول الرقمى للدولة: نلتزم بدعم سياسة الدولة وتحقيق رؤية 2030 من خلال تطبيق أحدث المنهجيات فى إدارة البنية التقنية وتكنولوجيا المعلومات للقطاع الحكومى والخاص.

التوسع فى تقديم الخدمات والمنتجات الحديثة: نسعى لتوسيع نطاق خدماتنا وتقديم منتجات حديثة لتلبية احتياجات السوق، بما فى ذلك إدارة وصيانة المنصات الرقمية والخدمات السحابية لعملائنا.

تطبيق معايير الجودة الدولية: نهدف إلى تحقيق أهداف النمو المستدام من خلال توفير دورة عمل متكاملة، وذلك من خلال رصد وتشغيل المنصات وتحسين كفاءتها وتحويلها إلى تقنيات متقدمة.

التوسع المحلى والإقليمى: نخطط للتوسع فى القطاعات المستهدفة، سواء محليًا فى القطاع الحكومى والخاص أو إقليميًا فى أفريقيا.

بناء تحالفات استراتيجية: سنعزز قدراتنا ونرتقى بخدماتنا من خلال بناء تحالفات استراتيجية محلية وعالمية مع الشركات والمؤسسات الرائدة فى تكنولوجيا المعلومات.

اعتماد معايير الجودة والابتكار العالمية: نسعى إلى تعزيز القدرات المهنية والفنية للشركة من خلال استقطاب وتطوير الكوادر البشرية المتخصصة وتبنى أحدث معايير الجودة ودعم سياسة الابتكار.

تطبيق أهداف التنمية المستدامة: تطبيق إعادة هيكلة مؤسسية تراعى أهداف التنمية المستدامة وتركز على رفع كفاءة إنتاجية الكوادر البشرية بالشركة.