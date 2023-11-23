Eserve تتبنى استراتيجية مرنة تساير تحديات السوق ودعم رؤية مصر 2030

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قال اللواء نادر إمام، العضو المنتدب لشركة مصر للخدمات التكنولوجية الحكومية EServe، إن الشركة تتبنى استراتيجية مرنة تساير تحديات السوق المتغيرة وتصبوا إلى مستقبل رقمى مبتكر ومستدام، ويقوم هذا التحول على التجديد والتحسين المستمر مما يعكس التزامنا بتقديم أفضل الخدمات والحلول لعملائنا.
وأضاف خلال المشاركة فى فعاليات المعرض والمؤتمر الدولى للتكنولوجيا للشرق الأوسط وإفريقيا CairoICT، أنه فى إطار تفعيل رؤيتنا الاستراتيجية للفترة من 2024 إلى 2030، نعلن عن خطة استراتيجية مرنة تساير تحديات السوق المتغيرة وتصبوا إلى مستقبل رقمى مبتكر ومستدام.
وتابع إمام:“تتمثل رؤيتنا الجديدة فى أن نكون شركة رائدة محليًا وإقليميًا فى مجال إعداد وإدارة المنصات الرقمية والأنظمة السحابية، ونسعى لتحقيق هذه الرؤية عبر التميز التقنى، والالتزام بالجودة، والريادة المحلية والإقليمية، والتطوير المستدام”.
وتتلخص أهداف الخطة الاستراتيجية 2024-2030، فى:
دعم استراتيجية التحول الرقمى للدولة: نلتزم بدعم سياسة الدولة وتحقيق رؤية 2030 من خلال تطبيق أحدث المنهجيات فى إدارة البنية التقنية وتكنولوجيا المعلومات للقطاع الحكومى والخاص.
التوسع فى تقديم الخدمات والمنتجات الحديثة: نسعى لتوسيع نطاق خدماتنا وتقديم منتجات حديثة لتلبية احتياجات السوق، بما فى ذلك إدارة وصيانة المنصات الرقمية والخدمات السحابية لعملائنا.
تطبيق معايير الجودة الدولية: نهدف إلى تحقيق أهداف النمو المستدام من خلال توفير دورة عمل متكاملة، وذلك من خلال رصد وتشغيل المنصات وتحسين كفاءتها وتحويلها إلى تقنيات متقدمة.
التوسع المحلى والإقليمى: نخطط للتوسع فى القطاعات المستهدفة، سواء محليًا فى القطاع الحكومى والخاص أو إقليميًا فى أفريقيا.
بناء تحالفات استراتيجية: سنعزز قدراتنا ونرتقى بخدماتنا من خلال بناء تحالفات استراتيجية محلية وعالمية مع الشركات والمؤسسات الرائدة فى تكنولوجيا المعلومات.
اعتماد معايير الجودة والابتكار العالمية: نسعى إلى تعزيز القدرات المهنية والفنية للشركة من خلال استقطاب وتطوير الكوادر البشرية المتخصصة وتبنى أحدث معايير الجودة ودعم سياسة الابتكار.
تطبيق أهداف التنمية المستدامة: تطبيق إعادة هيكلة مؤسسية تراعى أهداف التنمية المستدامة وتركز على رفع كفاءة إنتاجية الكوادر البشرية بالشركة.
MENAFN23112023000202011048ID1107477609
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.