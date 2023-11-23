طلعت: 16.3% معدل نمو قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أكد عمرو طلعت وزير الاتصالات، أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هو الأعلى نموا لمدة 5 أعوام متتالية؛ حيث بلغ معدل نمو القطاع نحو 16.3%؛ فيما بلغت نسبة مساهمته فى الناتج المحلى الإجمالى نحو 5% صعودا من 3.2% فى عام 2014.
وأوضح، خلال مشاركته فى ملتقى شركاء أعمال IBM، تحسن ترتيب مصر فى مؤشر جاهزية الحكومة للتحول الرقمى الصادر عن البنك الدولى حيث أصبحت مصر ضمن مجموعة الدول الرائدة بالتصنيف (أ) صعودا من (ب) فى عام 2020، و(ج) فى عام 2018؛ مشيرا إلى أن مصر حققت صادرات رقمية بقيمة 4.9 مليار دولار بنسبة نمو سنوية حوالى 10%.
وفى كلمته، تناول طلعت ركائز ومستهدفات استراتيجية مصر الرقمية والتى يعد المواطن المصرى هو محورها الأساسى؛ مستعرضا أبرز ما تم إنجازه وخطط العمل المستقبلية؛ حيث أكد أنه تم ضخ استثمارات بأكثر من 100 مليار جنيه لرفع كفاءة شبكة الإنترنت الأمر الذى نتج عنه ارتفاع متوسط سرعة الإنترنت الثابت من 5.3 ميجابت/ثانية فى ديسمبر 2017 إلى 61 ميجابت/ ثانية فى أكتوبر 2023 وفقا لتقارير شركة أوكلا Ookla العالمية، لتصبح مصر الأولى فى أفريقيا فى ترتيب متوسط سرعة الإنترنت الثابت؛ كذلك يتم تنفيذ خطة لإحلال شبكات النحاس فى جميـع أنحـاء الجمهوريـة بكابلات الألياف الضوئية باستثمارات 150 مليار جنيه.
وأوضح وزير الاتصالات، أنه تم مضاعفة عدد أبراج المحمول 5 أضعاف فى 9 سنوات باستثمارات 110 مليار جنيه لترتفع من 6976 برج محمول إلى 34641 برج محمول.
وأشار إلى منصة مصر الرقمية التى تعمل على الإسهام فى تحسين الأداء الحكومى حيث توفر حتى الآن 168 خدمة حكومية رقمية للمواطنين باستثمارات 32 مليار جنيه، كما يتم تنفيذ مشروعات باستثمارات 55 مليار جنيه لتحقيق التحول الرقمى فى كافة قطاعات الدولة.
ولفت إلى مشروعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التى يتم تنفيذها فى قرى حياة كريمة بكلفة تقديرية 55 مليار جنيه لتحقيق“حياة كريمة رقمية” والتى تشمل ربط كابلات الألياف الضوئية لتوفير خدمات الانترنت فائق السرعة لعدد 9.3 مليون مبنى، وتحسين جودة خدمات الاتصالات من خلال إنشاء وتطوير 2700 برج محمول، فضلا عن تطوير 1700 مكتب بريد، ونشر الثقافة الرقمية لنحو 500 ألف مواطن.
وأوضح جهود الوزارة للاستثمار فى بناء القدرات الرقمية حيث يتم إنشاء مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة كمركز لمبادرات بناء الانسان، كما تم مضاعفة ميزانية التدريب وأعداد المتدربين لترتفع من 4000 متدرب بميزانية 50 مليون جنيه فى العام المالى 2018/2019 إلى 400 ألف متدرب بميزانية 1.7 مليار جنيه فى 2023/2024.
وأشار إلى أنه يتم التوسع فى إقامة مراكز إبداع مصر الرقمية بهدف الوصول إلى مركز فى كل محافظة حيث تم إنشاء 20 مركزا حتى الآن ويستهدف الوصول إلى 26 مركزا فى 2024؛ لافتا إلى الجهود المبذولة لتنمية الصادرات الرقمية من التعهيد وتصدير الخدمات 5 أضعاف لترتفع من 1.8 مليار دولار فى 2020 وصولا إلى 9 مليار دولار فى 2026.
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