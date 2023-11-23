طلعت: 16.3% معدل نمو قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

MENAFN - Al-Borsa News) أكد عمرو طلعت وزير الاتصالات، أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هو الأعلى نموا لمدة 5 أعوام متتالية؛ حيث بلغ معدل نمو القطاع نحو 16.3%؛ فيما بلغت نسبة مساهمته فى الناتج المحلى الإجمالى نحو 5% صعودا من 3.2% فى عام 2014.

وأوضح، خلال مشاركته فى ملتقى شركاء أعمال IBM، تحسن ترتيب مصر فى مؤشر جاهزية الحكومة للتحول الرقمى الصادر عن البنك الدولى حيث أصبحت مصر ضمن مجموعة الدول الرائدة بالتصنيف (أ) صعودا من (ب) فى عام 2020، و(ج) فى عام 2018؛ مشيرا إلى أن مصر حققت صادرات رقمية بقيمة 4.9 مليار دولار بنسبة نمو سنوية حوالى 10%.

وفى كلمته، تناول طلعت ركائز ومستهدفات استراتيجية مصر الرقمية والتى يعد المواطن المصرى هو محورها الأساسى؛ مستعرضا أبرز ما تم إنجازه وخطط العمل المستقبلية؛ حيث أكد أنه تم ضخ استثمارات بأكثر من 100 مليار جنيه لرفع كفاءة شبكة الإنترنت الأمر الذى نتج عنه ارتفاع متوسط سرعة الإنترنت الثابت من 5.3 ميجابت/ثانية فى ديسمبر 2017 إلى 61 ميجابت/ ثانية فى أكتوبر 2023 وفقا لتقارير شركة أوكلا Ookla العالمية، لتصبح مصر الأولى فى أفريقيا فى ترتيب متوسط سرعة الإنترنت الثابت؛ كذلك يتم تنفيذ خطة لإحلال شبكات النحاس فى جميـع أنحـاء الجمهوريـة بكابلات الألياف الضوئية باستثمارات 150 مليار جنيه.

وأوضح وزير الاتصالات، أنه تم مضاعفة عدد أبراج المحمول 5 أضعاف فى 9 سنوات باستثمارات 110 مليار جنيه لترتفع من 6976 برج محمول إلى 34641 برج محمول.

وأشار إلى منصة مصر الرقمية التى تعمل على الإسهام فى تحسين الأداء الحكومى حيث توفر حتى الآن 168 خدمة حكومية رقمية للمواطنين باستثمارات 32 مليار جنيه، كما يتم تنفيذ مشروعات باستثمارات 55 مليار جنيه لتحقيق التحول الرقمى فى كافة قطاعات الدولة.

ولفت إلى مشروعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التى يتم تنفيذها فى قرى حياة كريمة بكلفة تقديرية 55 مليار جنيه لتحقيق“حياة كريمة رقمية” والتى تشمل ربط كابلات الألياف الضوئية لتوفير خدمات الانترنت فائق السرعة لعدد 9.3 مليون مبنى، وتحسين جودة خدمات الاتصالات من خلال إنشاء وتطوير 2700 برج محمول، فضلا عن تطوير 1700 مكتب بريد، ونشر الثقافة الرقمية لنحو 500 ألف مواطن.

وأوضح جهود الوزارة للاستثمار فى بناء القدرات الرقمية حيث يتم إنشاء مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة كمركز لمبادرات بناء الانسان، كما تم مضاعفة ميزانية التدريب وأعداد المتدربين لترتفع من 4000 متدرب بميزانية 50 مليون جنيه فى العام المالى 2018/2019 إلى 400 ألف متدرب بميزانية 1.7 مليار جنيه فى 2023/2024.

وأشار إلى أنه يتم التوسع فى إقامة مراكز إبداع مصر الرقمية بهدف الوصول إلى مركز فى كل محافظة حيث تم إنشاء 20 مركزا حتى الآن ويستهدف الوصول إلى 26 مركزا فى 2024؛ لافتا إلى الجهود المبذولة لتنمية الصادرات الرقمية من التعهيد وتصدير الخدمات 5 أضعاف لترتفع من 1.8 مليار دولار فى 2020 وصولا إلى 9 مليار دولار فى 2026.