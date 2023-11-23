جولة تمويل أولية لـ((واى أب سبورت)) بقيادة بلتون لرأس المال المخاطر

(MENAFN
- Al-Borsa News)
حصلت شركة ((واى أب سبورت WayUp Sports))، أول منصة للتجارة الإلكترونية المتخصصة فى الملابس والأدوات المُعززة للأداء الرياضى، فى مصر، على جولة تمويل أولية بقيادة بلتون لرأس المال المخاطر وصندوق إندكس سبورتس.
سيتركز هذا الاستثمار فى نمو ((واى أب سبورت)) من خلال ثلاث ركائز رئيسية؛ التوسع الإقليمى، وإطلاق العلامة التجارية للشركة، وتعزيز تجربة المستخدم عبر التطبيق والموقع الإلكترونى.
وتقدم الشركة الملابس والمعدات المعززة للأداء الرياضى لمختلف المجالات الرياضية، ويتم الحصول عليها مباشرة من العلامات التجارية المحلية والعالمية، وهى مناسبة لمحبى الرياضة والأبطال المحترفين.
تتيح المنصة للعملاء الوصول إلى تجربة تسوق سلسة، من خلال إدارة عملية البيع كاملةً بدايةً من تخزين المنتجات، والتحقق من الجودة، حتى توصيل المنتج للمستهلك، بالإضافة إلى تدريب موظفى خدمة العملاء، لمساعدة عشاق الرياضة.
فى عام 2021، بلغ حجم سوق الملابس الرياضية فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 15 مليار دولار أمريكى.
ومع الاهتمام المتزايد بأنماط الحياة الصحية والرياضة وانتشار ظاهرة ارتداء ملابس الرياضة بشكل يومى، من المتوقع أن يصل حجم السوق إلى 23 مليار دولار أمريكى بحلول عام 2029، بمعدل نمو سنوى قدره 4.8% خلال فترة التوقعات. وتعزز هذه الظاهرة الطلب على الملابس الرياضية؛ حيث تقود المواقع والتطبيقات الإلكترونية نمواً كبيراً، وتتيح للمستهلكين الوصول إلى أحدث المنتجات فى السوق.
قال محمد عفيفى، المؤسس المشارك، الرئيس التنفيذى المشارك للشركة: ((تعد هذه الجولة التمويلية علامة فارقة مهمة لـ(واى أب سبورت)، وسوف تدعم نمو الشركة لتلبية الطلب المتزايد والإمكانات فى السوق المحلى والإقليمى. وبناءً على ذلك، فإننا متحمسون للحصول على الدعم من كبار المستثمرين الذين يفهمون رؤيتنا ويدعمونها. ثقتهم فى أعمالنا ستساعدنا على توسيع نطاق أعمالنا بدرجة أكبر)).
تم إطلاق الشركة فى عام 2021 بهدف تلبية الطلب على الملابس والأدوات المتنوعة المتخصصة والمعززة للأداء الرياضى، وذلك بدعم من خبرة مشتركة للمؤسسين الثلاثة عمر ومحمد وبسمة عفيفى تصل إلى 35 عاماً فى سوق الملابس الرياضية.
فى عام 2022، جمعت جولة تمويل تأسيسية، ومنذ ذلك الحين شهدت الشركة زيادة معدل نمو 9 أضعاف، وعقدت شراكات استراتيجية مع أكثر من 70 علامة تجارية محلية ودولية متنوعة، وتخدم أكثر من 15 رياضة، وتقدم أكثر من 10.000 منتج، وتخدم أكثر من 100 ألف عميل.
MENAFN23112023000202011048ID1107477607
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.