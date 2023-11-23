جولة تمويل أولية لـ((واى أب سبورت)) بقيادة بلتون لرأس المال المخاطر

MENAFN - Al-Borsa News) حصلت شركة ((واى أب سبورت WayUp Sports))، أول منصة للتجارة الإلكترونية المتخصصة فى الملابس والأدوات المُعززة للأداء الرياضى، فى مصر، على جولة تمويل أولية بقيادة بلتون لرأس المال المخاطر وصندوق إندكس سبورتس.

سيتركز هذا الاستثمار فى نمو ((واى أب سبورت)) من خلال ثلاث ركائز رئيسية؛ التوسع الإقليمى، وإطلاق العلامة التجارية للشركة، وتعزيز تجربة المستخدم عبر التطبيق والموقع الإلكترونى.

وتقدم الشركة الملابس والمعدات المعززة للأداء الرياضى لمختلف المجالات الرياضية، ويتم الحصول عليها مباشرة من العلامات التجارية المحلية والعالمية، وهى مناسبة لمحبى الرياضة والأبطال المحترفين.

تتيح المنصة للعملاء الوصول إلى تجربة تسوق سلسة، من خلال إدارة عملية البيع كاملةً بدايةً من تخزين المنتجات، والتحقق من الجودة، حتى توصيل المنتج للمستهلك، بالإضافة إلى تدريب موظفى خدمة العملاء، لمساعدة عشاق الرياضة.

فى عام 2021، بلغ حجم سوق الملابس الرياضية فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 15 مليار دولار أمريكى.

ومع الاهتمام المتزايد بأنماط الحياة الصحية والرياضة وانتشار ظاهرة ارتداء ملابس الرياضة بشكل يومى، من المتوقع أن يصل حجم السوق إلى 23 مليار دولار أمريكى بحلول عام 2029، بمعدل نمو سنوى قدره 4.8% خلال فترة التوقعات. وتعزز هذه الظاهرة الطلب على الملابس الرياضية؛ حيث تقود المواقع والتطبيقات الإلكترونية نمواً كبيراً، وتتيح للمستهلكين الوصول إلى أحدث المنتجات فى السوق.

قال محمد عفيفى، المؤسس المشارك، الرئيس التنفيذى المشارك للشركة: ((تعد هذه الجولة التمويلية علامة فارقة مهمة لـ(واى أب سبورت)، وسوف تدعم نمو الشركة لتلبية الطلب المتزايد والإمكانات فى السوق المحلى والإقليمى. وبناءً على ذلك، فإننا متحمسون للحصول على الدعم من كبار المستثمرين الذين يفهمون رؤيتنا ويدعمونها. ثقتهم فى أعمالنا ستساعدنا على توسيع نطاق أعمالنا بدرجة أكبر)).

تم إطلاق الشركة فى عام 2021 بهدف تلبية الطلب على الملابس والأدوات المتنوعة المتخصصة والمعززة للأداء الرياضى، وذلك بدعم من خبرة مشتركة للمؤسسين الثلاثة عمر ومحمد وبسمة عفيفى تصل إلى 35 عاماً فى سوق الملابس الرياضية.

فى عام 2022، جمعت جولة تمويل تأسيسية، ومنذ ذلك الحين شهدت الشركة زيادة معدل نمو 9 أضعاف، وعقدت شراكات استراتيجية مع أكثر من 70 علامة تجارية محلية ودولية متنوعة، وتخدم أكثر من 15 رياضة، وتقدم أكثر من 10.000 منتج، وتخدم أكثر من 100 ألف عميل.