خبراء التكنولوجيا يناقشون دور ((الذكاء الاصطناعى)) فى تطور المنظومة التعليمية

MENAFN - Al-Borsa News) ناقش خبراء تكنولوجيا المعلومات والمتخصصون فى قطاع التعليم دور التقنيات التفاعلية والذكاء الاصطناعى فى تطور المنظومة التعليمية وتحسين مخرجاتها لتطوير عقول الطلاب لتحفيز قدراتهم الإبداعية، وذلك خلال جلسة بعنوان ((تأثير تقنيات الذكاء الاصطناعى على النظام التعليمى)).

أقيمت الجلسة خلال أيام معرض ومؤتمر القاهرة الدولى للتكنولوجيا (Cairo ICT) الذى يعقد بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة، وأدار الجلسة الإعلامى خالد البرماوى؛ حيث تحدث عن تأثير أدوات الذكاء الاصطناعى التوليدى من محركات البحث مثل روبوت ChatGPT.

أوضح أن تسارع التطور فى مجالات الذكاء الاصطناعى، مع النظر للأبعاد التوظيفية والأخلاقية، يؤثر على تصميم التطبيقات الإلكترونية المرتبطة بتكنولوجيا الواقع الافتراضى كجزء من الذكاء الاصطناعى، مؤكداً أهمية التواجد على قدم المساواة مع المعارف المتقدمة لمواكبة التحول العالمى الذى خلقته ثورة الذكاء الاصطناعى فى الحياة من حولنا.

من جانبه، استعرض الدكتور أكرم حسن، رئيس الإدارة المركزية لتطوير المناهج بوزارة التربية والتعليم، عدداً من مراحل التطور الذى شهده إنتاج التكنولوجيا منذ انطلاق عمل المصانع بقوة البخار مروراً بتشغيل الآلات الصناعية، فضلاً عن عصر ظهور التكنولوجيا البدائية حتى الثورة الصناعية الرابعة، وتضمين تقنيات الاتصالات فى الأعمال والتى وصلت بنا إلى التحول الرقمى الفائق المعتمد على تطبيقات الذكاء الاصطناعى.

ولفت ((أكرم)) إلى أن تقنيات الذكاء الاصطناعى التوليدى ستؤثر على تحسين تجربة التعلم وتخصيصها لكل طالب بشكل فردى وفقاً لمستواه واحتياجاته الخاصة، بالإضافة إلى تحليل البيانات والتعرف على الأنماط والاتجاهات لتحسين البرامج التعليمية، وتحديد الموضوعات الأكثر صعوبة للطلاب، مع عمل تقييمات دورية لمستواهم الدراسى، مضيفاً ضرورة توفير موارد تعليمية وتدريبية، منوهاً بأن الالتزام بحوكمة تطبيقات الذكاء الاصطناعى أصبحت واجباً أخلاقياً قبل أن تكون قانوناً.

وقال إياد عدنان، مدير العلاقات الاستراتيجية والحكومية بشركة ((ألف))، إنَّ الذكاء الاصطناعى التوليدى ركيزة أساسية ومحرك يسهم فى تغيير اللعبة فى الساحة التعليمية سواء فى الماضى أو الحاضر أو المستقبل، متسائلاً عن كيفية جذب الطالب للتفاعل، وخلق تجربة مؤثرة فى عقلية الطلاب.

ونوه بأن حجم سوق تكنولوجيا التعليم العالمى سيصل إلى نحو 200 مليار دولار، خلال السنوات القليلة المقبلة، متسائلاً عن حجم نسبة مصر والمنطقة العربية المستهدف تحقيقها من ذلك الرقم.

شرح الدكتور أمير رشدى، أستاذ مساعد هندسة الروبوتكس والميكاترونيكس بالجامعة الألمانية بالقاهرة، أن أنظمة الإنسان الآلى لم تعد مشاهد فى الأفلام كما كانت تصوره أعمال السينما، فأصبحت الآلات تتم برمجتها لتعلم جميع مهام الأعمال لتطبيقها وأدائها مثل الإنسان وتنفيذها بدقة وسرعة لترفع معدل الإنتاج.

وأشار ((رشدى)) إلى أن علوم الروبوتات تقوم على شرح مهام الأعمال والكشف عن تفاصيل أدائها بشكل سريع ودقيق، ما يكشف عن حجم التحول الذى أحدثه الذكاء الاصطناعى فى الصناعة.

وشرح عمرو إبراهيم، مسئول حلول البيانات والذكاء الاصطناعى فى مايكروسوفت إفريقيا، طرق الاستفادة من خدمات مايكروسوفت آزور فى العملية التعليمية، والتى تتيح استخدام خدمة آزور OpenAI لإنشاء حلول الذكاء الاصطناعى التوليدى.

أوضح أن خدمة آزور OpenAI تعتبر أحد الحلول السحابية لنشر نماذج الذكاء الاصطناعى التوليدية وتخصيصها واستضافتها. فهى تجمع بين أفضل نماذج OpenAI المتطورة وواجهات برمجة التطبيقات مع تحقيق عامل أمان فى الاستخدام وقابليته للتوسع.

وأكد أهمية الحاجة الملحة إلى إنتاج محتوى تعليمى عربى يعتمد على الذكاء الاصطناعى، مشيراً إلى أن الحديث عن التأخر فى استخدام أدوات الذكاء الاصطناعى هى إحباطات لا يجب الاستماع إليها، خاصة أن التكنولوجيا فى تقدم مستمر.

وأوضح الدكتور أمير الصاوى، مدير التعلم الرقمى بشركة نهضة مصر، أن الشركة عملت كثيراً، خلال الفترة الماضية، على تضمين أدوات التكنولوجيا فى إنتاج المناهج الرقمية والاستثمار فى مجالات التعليم الفنى، مشيراً إلى أن ذلك التوجه أثمر باكورة أعمال الشركة من منتجات التعليم الرقمى، وهو تطبيق ((اتكلم عربى)) بالتعاون مع وزارة الهجرة؛ حيث تعتمد فكرته على حل مشكلة الثقافة المصرية واللغة العربية للمصريين فى الخارج.

وأكد ((الصاوى))، أن الركيزة الأساسية فى استخدام الذكاء الاصطناعى فى إنتاج المحتوى التعليمى الرقمى تكون بهدف توظيفه فى مجالات البحث والتحليل البيانى.